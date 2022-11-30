Вашингтон щедро платит президенту Польши за шляхетный патриотизм

Всё чаще говорят, что Польша намерена разместить на своей территории ядерное оружие. Понятно, что в этом случае она будет главной целью для ответного удара со стороны России. Зная историю великопольской шляхты, которая, упившись горячительными напитками, вела свою страну сначала к "Потому" (времена шведской войны), а позже и к разделу страны.

Поляки вновь хотят заняться каннибализмом в Московском кремле

Конечно, если полякам лет тридцать вбивают в голову, что их предки сидели в московском Кремле, при этом, опуская историю, как они в "белокаменной" жрали друг друга, а после развала СССР и народной Польши рванули в Евросоюз работать при наличии высшего образования сантехниками и слесарями, от такой "рекламы" может и голова поехать.

Стоит ли удивляться, что нынешняя точка зрения польских политиков и историков (новым российским историкам было бы хорошо поучиться у них) теперь всегда, везде и во всём обусловлена великопольским национализмом. Причём, готовым урвать у любого граничащего с ними соседа хоть километр территории.

Это при том, что нелюбимый ими товарищ Сталин отдал Польше после 1945 года далеко не километр немецкой территории. Что, по сути, можно сравнить с геноцидом немцев, которых гнали с этих территорий, как и евреев. Это сегодня самая замалчиваемая тема в новой Польше.

Здесь, конечно, стоит вспомнить и о большом влиянии римской католической церкви, которая стала главной ударной силой, уничтожавшей православную религию, и церкви на той же Украине. Влияние униатства, как коллаборационистов, в среде Восточной Европы огромно. А это не только огромные деньги, шедшие в банк Папы Римского, но и штыки, которые в огромном количестве бросались против

Венгрии,

Чехии,

России.

Правда, командиры почему-то чаще говорили по-немецки. А теперь по-аглицки.

СССР уже давно нет, мы воюем с Украиной, немецкие реваншисты обосновались в НАТО, зато Вашингтон сделал Варшаву "любимой женой". Вот и вспомнили бывшие паны великодержавной Речи Посполитой о "сидении" в Кремле. Неслучайно ветеран прозападной Армии крайовой, некий Липский, заявил:

"Без русофобии нет польского патриотизма".

Но в новой Польше не всё так однозначно. Товарищество польских наследников, ветеранов Второй мировой войны говорило:

"Мы не согласны с тем, чтобы американские войска, оснащённые оружием массового уничтожения, выведенные с территории Германии, были переброшены в Польшу. Эти действия являются предельной эскалацией. Цель США и проамериканских властей (которые в случае удара удерут в Вашингтон) — сделать нашу территорию фронтовым государством, стравливая нас с Россией".

Обрушив всю мощь натовских и польских СМИ, президент Дуда уже ввёл в действие "Стратегию национальной безопасности". Главный тезис стратегии: единственный враг Польши — Россия.

Польские старики помнят, кто освобождал Варшаву

Ветераны, в первую очередь, не столько опасаются натовских войск в стране, сколько размещения на их территории ядерного оружия. Война на земле — одно, а когда на Варшаву обрушатся атомные бомбы — совсем другое. Память пустующей Припяти — хороший пример для неучей. Тем более, Вашингтон совсем в другой стороне.

Ветераны уже не раз заявляли, что "больше ни за какие деньги мы не должны допустить ситуацию, когда польские земли могут стать полем битвы и противостояния, европейского или глобального".

Но ветераны одно, а когда ляжку "жгут" доллары, как говорил герой Шукшина, совсем другое. Поляки, в первую очередь, отмечали подобострастное отношение своего президента в ходе его посещения Овального кабинета в Белом доме. Подписывается документ о сотрудничестве — американский президент сидит, а Дуда стоит с улыбкой умиления.

Сегодня его "пародирует" президент Украины Зеленский. Правда, у него всё чаще вид провинившегося маленького шкодника, стоящего то перед главой МИД Великобритании, то перед главой НАТО. Всё-таки история, а особенно отношение Польши к украинцам, как к "быдлу", — вещь неистребимая. Вероятно, это в крови, и историю ни Российской империи, ни Советского Союза здесь обвинять нельзя.

Судя по нынешней информации, полувековые добрососедские отношения с Россией власти постсоветской Польши выбивают успешно. Хотя, в первую очередь, здесь надо винить пассивность властей новой России. Правда, не везде и не навек. Даже без нашей поддержки местные патриоты, которые ещё помнят свою историю, как и гитлеровский нацизм, который сытно подкармливал садистов из украинских фашистов-бандеровцев, пытаются сохранить памятники воинам Красной армии. Именно они сделали из поляков — "второсортных рабов" для Гитлера — здоровую нацию. А нам надо помнить, что в польской земле лежат полмиллиона наших офицеров и бойцов. Пусть даже мы сейчас и не Советский Союз. Но это наша история, и нам есть чем гордиться. Обгадить можно всё, но историю не переписать.