Новые шаги: парламентарии России и Азербайджана расширяют сотрудничество

На прошлой неделе в Азербайджане побывала представительная делегация российских парламентариев под руководством вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой. Российские сенаторы и депутаты Госдумы со своими коллегами из Милли Меджлиса Азербайджана на очередном, 18-м совместном заседании Межпарламентской комиссии обсудили новые перспективы двустороннего сотрудничества стран. Свою оценку этой продуктивной встрече дал один из делегатов России, депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.

Заметную активизацию разноуровневых контактов Азербайджана и России парламентарий считает закономерной. "Межгосударственные связи между нашими странами всегда были на высоте, но после подписания в феврале Договора о союзническом взаимодействии они обрели новое звучание и наполнились новым смыслом", — констатирует Дмитрий Савельев, добавляя, что от тесной связи российской и азербайджанской экономик и инфраструктур зависит не только их прогресс, но и поддержание единого образовательного и культурного пространства двух стран.

Стоит напомнить, что недавней встрече российских и азербайджанских парламентариев предшествовал как рабочий визит в Азербайджан председателя Госдумы Вячеслава Володина, так и 11-й российско-азербайджанский форум в Баку, на котором выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. Дмитрий Савельев замечает: "Между нашими странами есть много рабочих вопросов, решение которых надо интенсифицировать, в том числе и поддержкой со стороны законодательных органов наших стран".

Среди главных вопросов, поднятых на заседании, Дмитрий Савельев выделяет задачу развития транспортного и транзитного потенциала Азербайджана и России, что, по словам депутата, положительно скажется и на росте товарооборота между странами. Российский политик приводит красноречивые цифры, озвученные на заседании его коллегами: по итогам десяти месяцев текущего года товарооборот между Россией и Азербайджаном достиг рекордного уровня в 3 миллиарда долларов — это прирост в 20%, тогда как за весь прошлый год прирост составил всего 12%. Положительно характеризуя выгодное расположение Азербайджана и России в центре оживлённого Каспийского региона и евразийских торговых путей, Дмитрий Савельев называет этот фактор одним из залогов развития потенциала двустороннего сотрудничества в транспортной сфере.

"Следует взять под парламентский контроль ситуацию с пограничными пропускными пунктами, чтобы максимально оптимизировать проход грузов через границу", — подчёркивает российский парламентарий.

Не оставил Дмитрий Савельев без внимания и вопрос интенсификации туристического обмена между Россией и Азербайджаном. Напомнив о связанных с пандемией проблемах туристической отрасли, депутат привёл в качестве примера положительной динамики работу туристического представительства Азербайджана в России, которое уже запустило рекламную кампанию по привлечению россиян на азербайджанские горнолыжные курорты в дни зимних каникул. "Очень важно вывести на допандемийный уровень поток туристов между нашими странами. Он уже вырос в нынешнем году примерно на 80%, но это — далеко не предел, — уверен российский политик. — Еженедельно между городами России и Азербайджана курсирует более 130 авиарейсов, и этот показатель будет только расти".

Прокомментировал депутат и современное состояние горизонтальных экономических связей между регионами России и Азербайджана — этому вопросу было уделено значительное внимание в ходе прошедшего в Баку в середине ноября 11-ого российско-азербайджанского форума.

"Практически каждый российский регион заинтересован в расширении связей с Азербайджаном по ключевым направлениям, а для целого ряда регионов эти связи становятся драйвером формирования инфраструктурных проектов в таких отраслях как промышленность, транспорт, судостроение и аграрный сектор", — констатирует Дмитрий Савельев.

Говоря о заинтересованности Азербайджана в сотрудничестве с российскими регионами, парламентарий отмечает, в первую очередь, нефтехимические проекты и сборочные производства на территории республики сегодня успешно действуют более 900 российско-азербайджанских предприятий.

Межрегиональные торгово-экономические связи депутат называет не только основой развития экономического сотрудничества России и Азербайджана, но и опорой для углубления политического взаимопонимания и культурного диалога двух стран.

"Важную роль тут играет общее языковое пространство", — подчёркивает Дмитрий Савельев, отмечая бережное отношение к русскому языку в республике и его государственную поддержку, что сегодня является редкостью на постсоветском пространстве.

В качестве примера парламентарий приводит сотни азербайджанских школ, где обучение ведётся на русском языке.

"По окончании таких школ многие молодые азербайджанцы получают высшее образование уже в России, — говорит Дмитрий Савельев. — В нашей стране обучаются 11 тысяч азербайджанских студентов, а это — залог того, что экономические связи людей, разговаривающих на одном языке, будут и более плодотворными".

Ещё одним важным результатом заседания Межпарламентской комиссии, как отмечает российский политик, стал план её работы на грядущий год. Следующая встреча депутатов и сенаторов двух стран в рамках Межпарламентской комиссии предварительно назначена на май-июнь будущего года.

Помимо участия в прошедшем заседании, члены российской делегации под руководством вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой традиционно отдали дань памяти на Аллее шехидов и могиле Гейдара Алиева, побывали в великолепном культурном центре имени первого президента независимого Азербайджана.

"Я уже в который раз ощутил весь масштаб личности выдающегося политика и значение его личности для становления независимого Азербайджана", — признаётся российский парламентарий.

Напомнив, что 2023 год в Азербайджане объявлен "Годом Гейдара Алиева", депутат анонсировал и грядущую выставку, которая в честь празднования столетнего юбилея национального лидера республики откроется в Государственной Думе России.