Мадлен Олбрайт могла бы научить Россию внешней политике

Мадлен Олбрайт в представлении не нуждается.

Хотя, в свете русофобии в новой Чехии, стоит отметить, что при рождении она получила имя Мария Яна Корбелова. И родилась она в 1937 году в Праге. Богемская еврейка, дочь дипломатов, вовремя сумела с родителями уехать в Лондон в начале оккупации гитлеровцами Чехии.

Сообщают, что после 1945 года папа якобы всё-таки вернулся домой. Но почему-то уже в 1948 году Корбел подал прошение о политическом убежище в США, утверждая, что он предан идеалам демократии. Фонд Рокфеллера постарался, и Корбеловы оказались в США. Кстати, не на пособие по безработице.

Остаётся только догадываться, что ещё в годы войны и после в коммунистической Чехословакии семья Олбрайт работала на заокеанскую "демократию" не за идею. Не как Кембриджская пятёрка из Англии на СССР.

Вероятно, учитывая большой послужной список Мадлен Олбрайт в области борьбы с "коммунизмом" (сегодня — это русофобия), чешская еврейка стала первой женщиной в должности государственного секретаря США. То бишь, главой вашингтонского МИД.

"Мерзкие сербы, убирайтесь!"

Стоит отметить, что именно она стала главой МИД США в 1997–2001 годах, когда вдруг неожиданно появившиеся у нас олигархи стали накачивать страны НАТО миллиардными вливаниями, грабя полезные ископаемые России. И слова Олбрайт о том, что

"Россия бьётся над решением трудных экономических и политических проблем",

можно отнести к хорошо разработанному плану по развалу страны, к которой у неё уже с детства прививали ненависть.

Кстати, у Олбрайт нередко проскальзывала патологическая ненависть к славянам. Можно отметить одно: чешского "Швейка" она не читала точно. Иначе бы не прошёл в октябре 2012 года инцидент, который не красит, а вернее говорит об американском фашизме к другим странам и национальностям.

Во время презентации книги "Пражская зима" в магазине Neoluxor в Праге к Олбрайт подошла группа активистов из чешской организации "Друзья сербов в Косово" и предложила подписать фотографии. Здесь были сняты сербы, погибшие во время войны в Косово в 1999 году. Олбрайт прогнала их возгласами "Мерзкие сербы, убирайтесь!"

Протестующие были изгнаны, а на место акции прислана чешская полиция. Позже Олбрайт обвинили в разжигании межнациональной розни и неуважении к жертвам войны. Но кто ж её посадит, она же американка.

Продолжая тему развала новой России, она ратовала (по рукам-то давать уже некому) за "обновление" Кавказа, который она сравнивала, ни много ни мало, с африканским Конго.

А начавшуюся войну на юге России с чеченским террористами, уже не первый год проходившими обучение у инструкторов НАТО, она называла "молодыми демократиями". Весьма резонно полагая, что "в наше время никаких географических барьеров на пути полного участия в экономике или в мировых делах не существует".

Очевидно, теперь у США нет никаких барьеров, военных или экономических, где бы Вашингтон не мог устанавливать свои права, выкачивая из стран "новой демократии" все соки. Ну, а то, что у этих стран население нищает, — ваши сложности. Тем более, после заявления Олбрайт только Америка сможет помочь своим друзьям

"в Центральной Европе и независимым государствам бывшего Советского Союза проходить по минным полям, вести борьбу с преступностью, отвергать тех, кто тянет к коммунизму, и готовить свои общества к вступлению в важнейшие региональные организации".

И сколько здесь при елейной речи кроется горькой для нас правды. Грузия и Украина фактически уже стали передовыми членами НАТО, угрожая или воюя против России. Мы же, как мне кажется, судя по сообщениям СМИ, по-прежнему продолжаем таскать для США "каштаны", защищая байские режимы того же Казахстана.

Госсекретарь всегда знала "адекватный ответ"

Зная за собой силу и продажность новой "демократии", которая выросла на костях бывшего СССР и стран Варшавского договора, Олбрайт откровенно прогнозировала:

"В предстоящие годы мы, несомненно, будем свидетелями неожиданной смены руководства в важнейших странах и ужасающих актов насилия".

Говоря о России, она мудро убаюкивала наше новое руководство словами, что

"надо сосредоточить внимание на таких приоритетах в области безопасности, как сокращение запасов оружия, предотвращения передачи другим ядерной технологии".

Она вырастила хороших последователей, которые теперь вооружают ВСУ новыми военными технологиями, собираются в Польше (если уже не поставили), как когда-то в Турции, ракеты с ядерными боеголовками, нацеленными на Москву.

Теперь уже говорят о "революции" в Китае. Якобы кто-то недоволен, выходит на улицу с требованием изменить политический курс.

Не забывайте, Пекин все точки над "и" расставил на площади Тяньаньмень, в отличие от нас, в 1989 году. Да и сегодня разрекламированный московским мэром "Москвич" уже почему-то называют китайским. И силу КНР, как и слабость Пекина, экономика которого строится исключительно на западных заказах, понимали в США уже при Никсоне в 1970 году.

Олбрайт понимала, что говорит, когда отмечала, что

"наша задача — поощрять Китай становиться полноценным и конструктивным участником международной системы".

Цирк про Тайвань, как и КНДР, оставим для обывателей. Теперь на кону стоит Россия. А метод "кнута" и "пряника", как мы видим, сегодня — весьма прагматический подход внешнеполитического ведомства США. Для врагов "мы используем "пряник", вовлекая в контакты, или "кнут" — применяя санкции". Понятно, что всё зависит от обстоятельств и личной национальной ненависти. Русским в этом плане не повезло.

К сожалению, всю внешнюю политику постсоветской России можно отнести уже к анекдотичному высказыванию:

"Мы найдём адекватный ответ".

А вот мадам Олбрайт прекрасно сказала, что внешняя политика — это практические действия, а не предмет для эстетических упражнений.

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