Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ольга Лебедева

Баширов: смерть Макея – ответ на вопрос "почему Путин не полетел на Бали"

Мир

Скоропостижная смерть главы МИД Белоруссии Владимира Макея породила массу домыслов. Отчасти потому, что причина её сразу не была объявлена властями страны, отчасти из-за того, что дипломат был главным идеологом "политики дистанцирования" Минска от Москвы.

Баширов: смерть Макея – ответ на вопрос "почему Путин не полетел на Бали"

К примеру, Макей публично отстаивал принцип многовекторного диалога с Западом и даже был автором ряда политических "демаршей" Белоруссии.

Стоит ли удивляться тому, что белорусская оппозиция немедленно стала разгонять тему высокой вероятности "российского следа" в смерти 65-летнего политика? Думаю, что не стоит.

Равно как и тому, что говорят немедленно присоединившиеся к ним украинские политики. Например, советник главы МИД Незалежной (который, к слову, не так давно сам возглавлял это внешнеполитическое ведомство) Антон Геращенко в интервью итальянскому изданию "Messaggero" заявил, что "Макея могли отравить, ибо он мог стать преемником Лукашенко и был одним из тех немногих в руководстве Белоруссии, кто не находился под влиянием России":

"Убийство" Макея может быть предупреждением самому Лукашенко", — вангует украинский экс-дипломат.

Ему вторит экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, пояснивший общественности, что Макей знал о Лукашенко, его личной жизни и его планах слишком много — "больше, чем кто-либо другой":

"Но здесь показателен другой момент: ранее за подобными странными ситуациями накануне важных визитов (Макей планировал посетить саммит ОБСЕ в Польше) — был замечен след ФСБ", — отметил один из лидеров белорусской оппозиции (цитата Telegram-канала Brief).

Когда было это "ранее" и как именно "наследила ФСБ", бывший чиновник пояснить не посчитал нужным. Highly likely?

В общем, украинские политики и белорусские оппозиционеры припомнили и "Новичок", и Петрова с Башировым, и много чего ещё.

А если всё наоборот?

Российский политтехнолог Марат Баширов предлагает посмотреть на трагедию, случившуюся с главой белорусского МИД под другим углом. В своём Telegram-канале он напоминает, что перед смертью Владимир Макей проводил встречу с Апостольским Нунцием Ватикана, архиепископом Анте Йозичем.

Ничего необычного в этом событии не было — они ранее уже встречались для обсуждения "положения Римско-католической церкви в Белоруссии" (об этом всегда сообщало государственное ИА Белта). В этот раз, кстати, официального релиза до сих пор нет.

Зато после разговора с папским посланником, отмечает Баширов, ситуация развивается стремительно:

"Они расходятся. Макей едет в поселок "Дрозды", там, где — дома многих высокопоставленных чиновников РБ. И самое главное — Президента Лукашенко.

26 ноября Макей умирает. Инфаркт — это предварительное заключение.

Сегодня, 27 ноября в Минске Макей должен был встретиться с министром иностранных дел России Лавровым.

Переволновался перед встречей с Лавровым. Ага. Мы поверили", — пишет политтехнолог (орфография, пунктуация и оформление мысли автора сохранены).

На основании вышеизложенного Баширов задаётся вопросом:

"Что привез Йозич Макею для Лукашенко от Папы?"

А что официальная Белоруссия?

По факту смерти главы МИД, как сообщается, будут проведены все положенные в таких случаях экспертизы, включая биопсии. Будут, по словам Баширова, устанавливать "механизм смерти".

Получается, что Лукашенко тоже не очень верит в смерть своего соратника по естественным причинам? И предположение российского политтехнолога:

"Смерть Макея — это часть ответа на вопрос: почему Президент Путин не полетел на Бали?", —

имеет место быть?

И ещё одно странное совпадение

Версию Марата Баширова, как мне кажется, укрепляет публикация некоего весьма конспирологического "отчёта" аналитического центра "Robert Lansing Institute for Global Threats and Democracies Studies" (США), позиционирующего себя как "беспристрастная некоммерческая организация, занимающаяся исследованиями в области государственной политики".

"По данным источников в российском военном руководстве, Кремль принял решение о радикальном "решении” вопроса втягивания Белоруссии в вооруженную агрессию России против Украины.

По указанию президента Путина после его возвращения с последнего саммита ОДКБ, российская военная разведка может попытаться в ближайшие дни реализовать сценарий, включающий либо покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко, либо его имитацию, с целью окончательно запугать последнего и побудить его, наконец, отдать приказ о войскам об в войне на Украине вместе с российскими войсками", — пишет анонимный инсайдер.

Данная статья могла бы остаться незамеченной ввиду того, что ни одного доказательства в ней нет — обычная заказуха ради заказухи. Но есть один моментик:

  • спустя несколько часов после того, как она появилась, умер один из ближайших соратников белорусского президента.

И вот это уже повод заподозрить Запад в выдаче "чёрной метки" лично Александру Лукашенко. Ибо совпадения и большая политика — вещи несовместимые.

Читайте также:

В Польше уверены: их готовят воевать против Белоруссии

Постпред Белоруссии в ООН назвал авторов санкций серийными убийцами

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Любовь Степушова
Темы белоруссия владимир макей александр лукашенко
Новости
Под Донецком уничтожили рейдовую группу украинских боевиков
Россияне пожаловались на смог и "коптящие" заводы
Spiegel: новый год в Германии встретят повышением тарифов вдвое
Подберёзкин: 50 тысяч добровольцев из КНДР с артиллерией и ракетами ускорят СВО
Кива: если нельзя ударить по Зеленскому ракетой, надо поддержать бунт на Украине
Правящая партия Тайваня проиграла выборы оппозиции. Китай доволен
В ЛНР разбили бригаду ВСУ, которая расстреляла пленных русских солдат в Макеевке
Робертс: РФ уничтожит Украину за день без ядерного оружия
Ким Чен Ын: цель КНДР — мощнейшее ядерное оружие в мире
Politico: ночь в Киеве похожа на апокалипсис
Популярное
Страны НАТО требуют от ВСУ начать генеральное сражение с войсками ВС РФ

Запад требует от ВСУ генерального сражения.

Страны НАТО требуют от ВСУ начать генеральное сражение с войсками ВС РФ
Молчание Минска о причинах смерти Макея породило массу конспирологии
Молчание Минска о причинах смерти Макея породило массу конспирологии
Под Артёмовском ВС РФ ликвидировали украинского боевика Сидорко по кличке Sunset
Генштаб ВСУ: русская армия ведёт наступление в районе Артёмовска и Авдеевки
Знак зодиака 27 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Чёрная пятница от российских ВКС на Украине Ольга Лебедева Сын Джона Леннона уверен, что его отца убили американские спецслужбы Сергей Лебедев
RI: Генерал Суровикин всё делает правильно — Киев продержится от силы до весны
РВ: спецназ группировки "О" ВС РФ рассказал поучительную "сказку" для ВСУ
Прилепин о словах Путина про ошибку Донбасса: "Задним числом мы все тут умны"
Прилепин о словах Путина про ошибку Донбасса: "Задним числом мы все тут умны"
Последние материалы
Россияне пожаловались на смог и "коптящие" заводы
Сибирские учёные изобрели уникальное транспортное средство
Spiegel: новый год в Германии встретят повышением тарифов вдвое
Подберёзкин: 50 тысяч добровольцев из КНДР с артиллерией и ракетами ускорят СВО
Кива: если нельзя ударить по Зеленскому ракетой, надо поддержать бунт на Украине
Правящая партия Тайваня проиграла выборы оппозиции. Китай доволен
В ЛНР разбили бригаду ВСУ, которая расстреляла пленных русских солдат в Макеевке
Робертс: РФ уничтожит Украину за день без ядерного оружия
Ким Чен Ын: цель КНДР — мощнейшее ядерное оружие в мире
Politico: ночь в Киеве похожа на апокалипсис
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников