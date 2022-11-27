Баширов: смерть Макея – ответ на вопрос "почему Путин не полетел на Бали"

Скоропостижная смерть главы МИД Белоруссии Владимира Макея породила массу домыслов. Отчасти потому, что причина её сразу не была объявлена властями страны, отчасти из-за того, что дипломат был главным идеологом "политики дистанцирования" Минска от Москвы.

К примеру, Макей публично отстаивал принцип многовекторного диалога с Западом и даже был автором ряда политических "демаршей" Белоруссии.

Стоит ли удивляться тому, что белорусская оппозиция немедленно стала разгонять тему высокой вероятности "российского следа" в смерти 65-летнего политика? Думаю, что не стоит.

Равно как и тому, что говорят немедленно присоединившиеся к ним украинские политики. Например, советник главы МИД Незалежной (который, к слову, не так давно сам возглавлял это внешнеполитическое ведомство) Антон Геращенко в интервью итальянскому изданию "Messaggero" заявил, что "Макея могли отравить, ибо он мог стать преемником Лукашенко и был одним из тех немногих в руководстве Белоруссии, кто не находился под влиянием России":

"Убийство" Макея может быть предупреждением самому Лукашенко", — вангует украинский экс-дипломат.

Ему вторит экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, пояснивший общественности, что Макей знал о Лукашенко, его личной жизни и его планах слишком много — "больше, чем кто-либо другой":

"Но здесь показателен другой момент: ранее за подобными странными ситуациями накануне важных визитов (Макей планировал посетить саммит ОБСЕ в Польше) — был замечен след ФСБ", — отметил один из лидеров белорусской оппозиции (цитата Telegram-канала Brief).

Когда было это "ранее" и как именно "наследила ФСБ", бывший чиновник пояснить не посчитал нужным. Highly likely?

В общем, украинские политики и белорусские оппозиционеры припомнили и "Новичок", и Петрова с Башировым, и много чего ещё.

А если всё наоборот?

Российский политтехнолог Марат Баширов предлагает посмотреть на трагедию, случившуюся с главой белорусского МИД под другим углом. В своём Telegram-канале он напоминает, что перед смертью Владимир Макей проводил встречу с Апостольским Нунцием Ватикана, архиепископом Анте Йозичем.

Ничего необычного в этом событии не было — они ранее уже встречались для обсуждения "положения Римско-католической церкви в Белоруссии" (об этом всегда сообщало государственное ИА Белта). В этот раз, кстати, официального релиза до сих пор нет.

Зато после разговора с папским посланником, отмечает Баширов, ситуация развивается стремительно:

"Они расходятся. Макей едет в поселок "Дрозды", там, где — дома многих высокопоставленных чиновников РБ. И самое главное — Президента Лукашенко. … 26 ноября Макей умирает. Инфаркт — это предварительное заключение. … Сегодня, 27 ноября в Минске Макей должен был встретиться с министром иностранных дел России Лавровым. … Переволновался перед встречей с Лавровым. Ага. Мы поверили", — пишет политтехнолог (орфография, пунктуация и оформление мысли автора сохранены).

На основании вышеизложенного Баширов задаётся вопросом:

"Что привез Йозич Макею для Лукашенко от Папы?"

А что официальная Белоруссия?

По факту смерти главы МИД, как сообщается, будут проведены все положенные в таких случаях экспертизы, включая биопсии. Будут, по словам Баширова, устанавливать "механизм смерти".

Получается, что Лукашенко тоже не очень верит в смерть своего соратника по естественным причинам? И предположение российского политтехнолога:

"Смерть Макея — это часть ответа на вопрос: почему Президент Путин не полетел на Бали?", —

имеет место быть?

И ещё одно странное совпадение

Версию Марата Баширова, как мне кажется, укрепляет публикация некоего весьма конспирологического "отчёта" аналитического центра "Robert Lansing Institute for Global Threats and Democracies Studies" (США), позиционирующего себя как "беспристрастная некоммерческая организация, занимающаяся исследованиями в области государственной политики".

"По данным источников в российском военном руководстве, Кремль принял решение о радикальном "решении” вопроса втягивания Белоруссии в вооруженную агрессию России против Украины. По указанию президента Путина после его возвращения с последнего саммита ОДКБ, российская военная разведка может попытаться в ближайшие дни реализовать сценарий, включающий либо покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко, либо его имитацию, с целью окончательно запугать последнего и побудить его, наконец, отдать приказ о войскам об в войне на Украине вместе с российскими войсками", — пишет анонимный инсайдер.

Данная статья могла бы остаться незамеченной ввиду того, что ни одного доказательства в ней нет — обычная заказуха ради заказухи. Но есть один моментик:

спустя несколько часов после того, как она появилась, умер один из ближайших соратников белорусского президента.

И вот это уже повод заподозрить Запад в выдаче "чёрной метки" лично Александру Лукашенко. Ибо совпадения и большая политика — вещи несовместимые.

Читайте также:

В Польше уверены: их готовят воевать против Белоруссии

Постпред Белоруссии в ООН назвал авторов санкций серийными убийцами