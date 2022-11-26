RI: Генерал Суровикин всё делает правильно — Киев продержится от силы до весны

Изменившийся подход российского командования к ведению боевых действий в зоне СВО активно обсуждается в западных СМИ. Причём многие аналитики там ставят это в заслугу, а кое-то — в вину (в зависимости от редполитики, наверное) главкому Сергею Суровикину.

И пока последние рисуют портрет командующего СВО настолько суровым, что он вполне перекликается с шаблонами Голливуда о злых русских, первые отдают должное его мастерству, как полководца.

Так, например, французское издание Reseau International опубликовало большую статью под заголовком "Генерал Сергей Суровикин кардинально изменил оперативные планы России в войне на Украине".

В ней обозреватель Валентин Василеску отмечает, что Суровикин "отказался от крупномасштабных наступательных операций против позиций ВСУ" и "проводит военную кампанию", используя "косвенный подход", суть которого в том, чтобы лишить силы противника ресурсов, необходимых ему для продолжения войны, путём их дестабилизации.

"С 10 ноября Сергей Суровикин сосредоточился на уничтожении критически важной инфраструктуры киевского режима путём массированных ударов по различным энергетическим объектам. Действия российского генерала также влияют на физическое и моральное состояние противника, и эффект будет усиливаться с похолоданием погоды. Так что не ожидайте, что российские ракетные удары прекратятся. Критическая инфраструктура Украины была настолько ослаблена, что каждый раз, когда русские наносят новый авиаудар, национальная система Украины рушится. Самое главное сейчас то, что выключатель света на Украине находится в руках генерала Суровикина", — пишет французский журналист.

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Запад направляет украинской армии всё больше оружия и боеприпасов, которые пересекают границы и до недавнего времени могли беспрепятственно доставляться на фронт.

Однако российским военным удалось обнаружить и поразить ракетами "Искандер" несколько западных центров хранения оружия и боеприпасов на севере и западе Украины. Несколько поездов с оружием были поражены крылатыми ракетами. Эти удары стали возможными, потому что украинские войска и боевая техника часами находились в одном и том же месте без серьезного зенитного прикрытия.

Блэкауты играют на руку России

Как только российская армия отключает электричество на Украине, прекращается движение железнодорожного транспорта, останавливаются поезда с оружием, боеприпасами и войсками, отправляемыми на передовую.

Разница между периодом до 10 ноября и сегодняшним днём заключается в том, что генерал Сергей Суровикин может каждый день выбирать, какие части украинских военных уничтожить, где они должны быть остановлены российскими военными, и какие российские ракеты использовать против них.

Население Украины "дестабилизировано"

Разрушение критически важной инфраструктуры окажет значительное влияние на настроения украинской общественности. Вероятно, скоро начнутся уличные протесты из-за того, что украинцы больше не могут удовлетворять свои основные потребности — еда, свет, питьевая вода, отопление и т. д.

"Украинскому населению война уже надоела, поэтому внутреннее украинское сопротивление быстро наберёт популярность. С новым Майданом, направленным против него, киевский режим не доживет до весны", — резюмирует автор материала.

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