Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ольга Лебедева

RI: Генерал Суровикин всё делает правильно — Киев продержится от силы до весны

Мир

Изменившийся подход российского командования к ведению боевых действий в зоне СВО активно обсуждается в западных СМИ. Причём многие аналитики там ставят это в заслугу, а кое-то — в вину (в зависимости от редполитики, наверное) главкому Сергею Суровикину.

RI: Генерал Суровикин всё делает правильно — Киев продержится от силы до весны

И пока последние рисуют портрет командующего СВО настолько суровым, что он вполне перекликается с шаблонами Голливуда о злых русских, первые отдают должное его мастерству, как полководца.

Так, например, французское издание Reseau International опубликовало большую статью под заголовком "Генерал Сергей Суровикин кардинально изменил оперативные планы России в войне на Украине".

В ней обозреватель Валентин Василеску отмечает, что Суровикин "отказался от крупномасштабных наступательных операций против позиций ВСУ" и "проводит военную кампанию", используя "косвенный подход", суть которого в том, чтобы лишить силы противника ресурсов, необходимых ему для продолжения войны, путём их дестабилизации.

"С 10 ноября Сергей Суровикин сосредоточился на уничтожении критически важной инфраструктуры киевского режима путём массированных ударов по различным энергетическим объектам. Действия российского генерала также влияют на физическое и моральное состояние противника, и эффект будет усиливаться с похолоданием погоды. Так что не ожидайте, что российские ракетные удары прекратятся. Критическая инфраструктура Украины была настолько ослаблена, что каждый раз, когда русские наносят новый авиаудар, национальная система Украины рушится. Самое главное сейчас то, что выключатель света на Украине находится в руках генерала Суровикина", — пишет французский журналист.

Успехи российской армии — какими они видятся из Франции

Осложнено получение ВСУ западной помощи

Запад направляет украинской армии всё больше оружия и боеприпасов, которые пересекают границы и до недавнего времени могли беспрепятственно доставляться на фронт.

Однако российским военным удалось обнаружить и поразить ракетами "Искандер" несколько западных центров хранения оружия и боеприпасов на севере и западе Украины. Несколько поездов с оружием были поражены крылатыми ракетами. Эти удары стали возможными, потому что украинские войска и боевая техника часами находились в одном и том же месте без серьезного зенитного прикрытия.

Блэкауты играют на руку России

Как только российская армия отключает электричество на Украине, прекращается движение железнодорожного транспорта, останавливаются поезда с оружием, боеприпасами и войсками, отправляемыми на передовую.

Разница между периодом до 10 ноября и сегодняшним днём заключается в том, что генерал Сергей Суровикин может каждый день выбирать, какие части украинских военных уничтожить, где они должны быть остановлены российскими военными, и какие российские ракеты использовать против них.

Население Украины "дестабилизировано"

Разрушение критически важной инфраструктуры окажет значительное влияние на настроения украинской общественности. Вероятно, скоро начнутся уличные протесты из-за того, что украинцы больше не могут удовлетворять свои основные потребности — еда, свет, питьевая вода, отопление и т. д.

"Украинскому населению война уже надоела, поэтому внутреннее украинское сопротивление быстро наберёт популярность. С новым Майданом, направленным против него, киевский режим не доживет до весны", — резюмирует автор материала.

Читайте также:

Украинцы имеют мало шансов здоровыми пережить зиму дома, а уезжать некуда

"Импортная" ПВО на Украине — фиаско западного оружия

Reseau International: США "сольют" Украину по афганской схеме

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Любовь Степушова
Темы всу сергей суровикин
Новости
Под Артёмовском ВС РФ ликвидирован нацист ВСУ Дмитро Сидорко с позывным "Сансет"
Для Беглова зима всегда была неожиданной – политолог
Подберёзкин: ВС РФ может оставить украинских боевиков без оружия и боеприпасов
DM: британцы призвали наказать Бельгию за отказ в передаче Лондону боеголовок
Дедондер: Бельгия предоставит Украине десять беспилотных подводных аппаратов
Британцы призвали Зеленского к переговорам с РФ: "Проглоти свою гордость, клоун"
Чудаков: попадание снаряда на ЗАЭС приведёт к эффекту "грязной бомбы"
Ходаковский о СВО: Генералы долго перестраиваются, а мобилизованные трусят
Киодо: Япония разрабатывает стратегию ответных ударов совместно с США
Осташко: в Запорожье сорвано наступление пяти бригад ВСУ
Популярное
Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА

Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.

Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА
Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США
Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США
Песков: президент Путин не готовит послание с объявлением о "мобилизации страны"
Путин встретился с матерями участников спецоперации
Чёрная пятница от российских ВКС на Украине Ольга Лебедева Знак зодиака 26 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Сын Джона Леннона уверен, что его отца убили американские спецслужбы Сергей Лебедев
Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года ради ЕС
Отличная новость из Киева: Зеленский требует возврата Крыма
Муж телеведущей Ольги Скабеевой Евгений Попов собрал вещи и уехал из Москвы
Муж телеведущей Ольги Скабеевой Евгений Попов собрал вещи и уехал из Москвы
Последние материалы
Дедондер: Бельгия предоставит Украине десять беспилотных подводных аппаратов
Британцы призвали Зеленского к переговорам с РФ: "Проглоти свою гордость, клоун"
Чудаков: попадание снаряда на ЗАЭС приведёт к эффекту "грязной бомбы"
Крутое пике: из летчика в Чингачгука
Ходаковский о СВО: Генералы долго перестраиваются, а мобилизованные трусят
Киодо: Япония разрабатывает стратегию ответных ударов совместно с США
Осташко: в Запорожье сорвано наступление пяти бригад ВСУ
Во Франции заявили, что Запад уже хочет выйти из игры, насолив напоследок РФ
Хакеры KillNet добыли данные тысячи боевиков ВСУ из взломанной почты комбрига
Украинцы высмеяли униженную позу Зеленского на встрече с главой британского МИД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников