Политолог Синютин: "Заявление Ермака о походе на Крым сделано для спонсоров из США"

20 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не озвучил. Как это воспринимать и как к этому относиться?

Кому же адресовал своё заявление Ермак? Основными получателями его послания с большой вероятностью являются четыре социальные группы:

жители Украины,

жители России,

европейский истеблишмент,

американские спонсоры.

Кому наоборот не было адресовано послание главы офиса украинского президента:

политическому руководству России,

военному руководству России,

российскому дипломатическому корпусу,

российским военным.

Какие цели преследовал Ермак, делая такое резонансное и амбициозное заявление?

Как мы знаем не только из многочисленных информационных источников, но порой и через личное общение людей друг с другом, граждане Украины живут несколько в искажённом информационном пространстве, где "весь мир с Украиной", "Украина постоянно побеждает Россию", "Россия вот-вот проиграет и развалится". При этом количество погибших украинских военных давно исчисляется не десятками, а сотнями тысяч. Не замечать этот факт украинские граждане просто не могут. И это естественно их беспокоит, как и повсеместное, регулярное отключение отопления, света и воды. В таких условиях для поддержания боевого духа и настроя нужны великие, хотя бы информационные победы, а также не менее великие перспективы. Говоря о скором походе украинских войск на Крым, Ермак как раз и рисовал для жителей своей страны те самые грандиозные перспективы, уверен кандидат социологических наук Александр Синютин.

"Великий" поход Украины на Крым

Слова Ермака также были адресованы жителям России. Информационную войну никто не отменял. Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины, а также их западные кураторы прекрасно понимают, что подобные громкие заявления до сих пор наносят серьезные эмоциональные удары по многим россиянам. Читая такие высказывания украинских официальных лиц, наши люди начинают волноваться и даже паниковать, особенно учитывая недавние российские отступления на Харьковском и Херсонском направлениях.

"Заявление Ермака, безусловно, было адресовано и европейскому истеблишменту. Практически всё возможное оружие из Европы Украина уже выгребла. Все возможные и невозможные санкции против России Европа ввела. Финансовая и материальная помощь отправляется бесконечным потоком, приводя к крайне негативным последствиям для жителей самих европейских государств. И в итоге всего этого всё равно оказывается недостаточным для победы над Россией. В этой ситуации европейский истеблишмент начинает скрежетать зубами и подумывать даже о сокращении объемов предоставляемой своему новому восточному "побратиму" помощи. Чтобы такого сокращения не произошло, украинцам надо беспрестанно демонстрировать своим европейским партнёрам всё новые победы: реальные или гипотетические. Заявленный поход на Крым — как раз относится ко второй категории побед гипотетических", — считает политолог.

Конечно же, не стоит забывать и про спонсоров-демократов из США. После того, как демпартия в Америке лишилась парламентского большинства в нижней палате парламента, объёмы поставок оружия и финансов могут быть серьезно пересмотрены уже в ближайшем будущем и далеко не в пользу Украины. В этой связи Ермак просто вынужден делать подобные "потрясающие" заявления.

Американские подачки скоро испарятся

В скором времени американская помощь на самом деле может сократиться. Кроме того, республиканцы очень хотят устроить разбирательство и следствие, куда именно пошли на Украине деньги американских налогоплательщиков. В результате такого расследования очень ожидаемо вылезут крайне некрасивые истории. Причём же тут заявление Ермака про Крым? Это своего рода подстраховка. Если финансирование и поставки оружия из США на Украину сократятся, украинские руководители потом смогут сказать: "Мы вот-вот бы победили Россию и взяли Крым. Мы даже об этом официально заявили. Но вы (США) сократили поставки, поэтому мы проиграли".

То есть если Украина проиграет, украинские власти в своём поражении смогут обвинить своих же американских спонсоров, а также постараются сами избежать какой-либо ответственности за все свои действия. Для этого Ермак и поспешил с подобным заявлением.

А почему же слова Ермака не были адресованы российским руководителям страны, дипломатам и военным? Ответ на этот вопрос идёт в связке с другим: а какова реалистичность реализации подобного плана?

И руководители России, и военные, и дипломаты нашей страны прекрасно понимают, что вероятность захвата украинскими войсками Крыма стремится к нулю. Это не значит, что украинские войска не предпримут в этом направлении никаких усилий и попыток. С большой вероятностью предпримут. И сделают они это как раз для того, чтобы показать всем вышеперечисленным социальным группам свои "великие" намерения и усилия. С большой вероятностью закончатся подобные попытки как всегда новыми свежими кладбищами украинских военных. Но такую цену руководство Украины вполне готово платить, что было продемонстрировано не раз. Как любят говорить их американские кураторы: цена — ничто, имидж — всё!

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