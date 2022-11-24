Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ирина Гусакова

Политолог Синютин: "Заявление Ермака о походе на Крым сделано для спонсоров из США"

Мир

20 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не озвучил. Как это воспринимать и как к этому относиться?

Политолог Синютин: "Заявление Ермака о походе на Крым сделано для спонсоров из США"

Кому же адресовал своё заявление Ермак? Основными получателями его послания с большой вероятностью являются четыре социальные группы:

  • жители Украины,
  • жители России,
  • европейский истеблишмент,
  • американские спонсоры.

Кому наоборот не было адресовано послание главы офиса украинского президента:

  • политическому руководству России,
  • военному руководству России,
  • российскому дипломатическому корпусу,
  • российским военным.

Какие цели преследовал Ермак, делая такое резонансное и амбициозное заявление?

Как мы знаем не только из многочисленных информационных источников, но порой и через личное общение людей друг с другом, граждане Украины живут несколько в искажённом информационном пространстве, где "весь мир с Украиной", "Украина постоянно побеждает Россию", "Россия вот-вот проиграет и развалится". При этом количество погибших украинских военных давно исчисляется не десятками, а сотнями тысяч. Не замечать этот факт украинские граждане просто не могут. И это естественно их беспокоит, как и повсеместное, регулярное отключение отопления, света и воды. В таких условиях для поддержания боевого духа и настроя нужны великие, хотя бы информационные победы, а также не менее великие перспективы. Говоря о скором походе украинских войск на Крым, Ермак как раз и рисовал для жителей своей страны те самые грандиозные перспективы, уверен кандидат социологических наук Александр Синютин.

"Великий" поход Украины на Крым

Слова Ермака также были адресованы жителям России. Информационную войну никто не отменял. Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины, а также их западные кураторы прекрасно понимают, что подобные громкие заявления до сих пор наносят серьезные эмоциональные удары по многим россиянам. Читая такие высказывания украинских официальных лиц, наши люди начинают волноваться и даже паниковать, особенно учитывая недавние российские отступления на Харьковском и Херсонском направлениях.

"Заявление Ермака, безусловно, было адресовано и европейскому истеблишменту. Практически всё возможное оружие из Европы Украина уже выгребла. Все возможные и невозможные санкции против России Европа ввела. Финансовая и материальная помощь отправляется бесконечным потоком, приводя к крайне негативным последствиям для жителей самих европейских государств. И в итоге всего этого всё равно оказывается недостаточным для победы над Россией. В этой ситуации европейский истеблишмент начинает скрежетать зубами и подумывать даже о сокращении объемов предоставляемой своему новому восточному "побратиму" помощи. Чтобы такого сокращения не произошло, украинцам надо беспрестанно демонстрировать своим европейским партнёрам всё новые победы: реальные или гипотетические. Заявленный поход на Крым — как раз относится ко второй категории побед гипотетических", — считает политолог.

Конечно же, не стоит забывать и про спонсоров-демократов из США. После того, как демпартия в Америке лишилась парламентского большинства в нижней палате парламента, объёмы поставок оружия и финансов могут быть серьезно пересмотрены уже в ближайшем будущем и далеко не в пользу Украины. В этой связи Ермак просто вынужден делать подобные "потрясающие" заявления.

Американские подачки скоро испарятся

В скором времени американская помощь на самом деле может сократиться. Кроме того, республиканцы очень хотят устроить разбирательство и следствие, куда именно пошли на Украине деньги американских налогоплательщиков. В результате такого расследования очень ожидаемо вылезут крайне некрасивые истории. Причём же тут заявление Ермака про Крым? Это своего рода подстраховка. Если финансирование и поставки оружия из США на Украину сократятся, украинские руководители потом смогут сказать: "Мы вот-вот бы победили Россию и взяли Крым. Мы даже об этом официально заявили. Но вы (США) сократили поставки, поэтому мы проиграли".

То есть если Украина проиграет, украинские власти в своём поражении смогут обвинить своих же американских спонсоров, а также постараются сами избежать какой-либо ответственности за все свои действия. Для этого Ермак и поспешил с подобным заявлением.

А почему же слова Ермака не были адресованы российским руководителям страны, дипломатам и военным? Ответ на этот вопрос идёт в связке с другим: а какова реалистичность реализации подобного плана?

И руководители России, и военные, и дипломаты нашей страны прекрасно понимают, что вероятность захвата украинскими войсками Крыма стремится к нулю. Это не значит, что украинские войска не предпримут в этом направлении никаких усилий и попыток. С большой вероятностью предпримут. И сделают они это как раз для того, чтобы показать всем вышеперечисленным социальным группам свои "великие" намерения и усилия. С большой вероятностью закончатся подобные попытки как всегда новыми свежими кладбищами украинских военных. Но такую цену руководство Украины вполне готово платить, что было продемонстрировано не раз. Как любят говорить их американские кураторы: цена — ничто, имидж — всё!

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эрдоган: Крым пора отдать Турции. Геворгян раскрыла планы Анкары
Куратор: Любовь Степушова
Темы крым андрей ермак
Новости
Зеленский призвал исключить РФ из ОБСЕ: Почему страна-террорист до сих пор там?
Князев оценил закон об ЛГБТ-пропаганде: "Довольно странное дело"
FT: энергокризис в Европе продлится несколько лет
Минобороны: ВС РФ не нанесли по Киеву ни одного удара
Мишин: быстрее всего стираются шины с высокими сцепными свойствами
Песков: мы готовы выслушать претензии от Франции, если она осудит и Киев
В Челябинске военком через суд требует возвращения на фронт многодетного отца
Минобороны РФ: на Купянском направлении сорвана попытка атаки ВСУ
Диетолог Суржик: зимой легче набрать вес из-за обилия простых углеводов в меню
Минздрав сообщил о состоянии 19 школьников из Башкирии с мышиной лихорадкой
Популярное
В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО

Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.

В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Десант НАТО готовится занять Одессу
Бисмарк хорошо знал о силе России и сделал Германию великой Сергей Лебедев Попытка превратить Совбез ООН в судилище над РФ провалилась: Небензя "отбил" все фейки Ольга Лебедева Знак зодиака 24 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Военкор: ВСУ пошли в атаку на двух экскаваторах, но были уничтожены
Ракетным ударом Украина парализована. План Кремля в действии
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Последние материалы
Зеленский призвал исключить РФ из ОБСЕ: Почему страна-террорист до сих пор там?
Князев оценил закон об ЛГБТ-пропаганде: "Довольно странное дело"
FT: энергокризис в Европе продлится несколько лет
Минобороны: ВС РФ не нанесли по Киеву ни одного удара
Мишин: быстрее всего стираются шины с высокими сцепными свойствами
Песков: мы готовы выслушать претензии от Франции, если она осудит и Киев
В Челябинске военком через суд требует возвращения на фронт многодетного отца
Минобороны РФ: на Купянском направлении сорвана попытка атаки ВСУ
Политолог Синютин: "Заявление Ермака о походе на Крым сделано для спонсоров из США"
Диетолог Суржик: зимой легче набрать вес из-за обилия простых углеводов в меню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников