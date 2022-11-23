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Автор Любовь Степушова

Казахстан резко отреагировал на выводы ОБСЕ по выборам президента

Мир » Бывший СССР

Казахстан необычно резко отреагировал на оценку президентских выборов наблюдателями ОБСЕ. Многовекторность Казахстана угрожает разорвать страну.

Казахстан резко отреагировал на выводы ОБСЕ по выборам президента

Токаеву повезло — с ним обошлись не как с Лукашенко

Выборы президента Казахстана прошли в минувшее воскресенье. С подавляющим преимуществом в почти 82% голосов избирателей победил действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Напомним, что подобная цифра, полученная Александром Лукашенко на выборах президента Белоруссии в августе 2020 года, вызвала попытку проведения в стране "цветной революции".

В Казахстане (как и на Украине) она была сделана не в электоральный период. Западные структуры воспользовались другим удобным случаем — протестами против повышения цены на газ в два раза.

Собственно, Токаев для того и затеял досрочные выборы, чтобы получить легитимность после январских событий и гарантию не подставлять страну под электоральный триггер запуска протестов в течение семи лет.

Лидер Казахстана, вероятно, думал, что, наконец, подружился с Западом, принимая у себя в последнее время, как никогда часто, ответственных чиновников ЕС и США — отнюдь. Как ясно из реакции ОБСЕ, попытки дестабилизации Казахстана будут продолжаться.

ОБСЕ: Казахстан — не суверенная страна

Наблюдатели ОБСЕ подчеркнули что "выборы прошли в условиях отсутствия конкуренции" и необходимы дальнейшие реформы "по обеспечению подлинного плюрализма".

По словам наблюдателей:

  • возможности граждан в полной мере участвовать в политической жизни по-прежнему существенно ограничены, в том числе из-за ограничений основных свобод;
  • отсутствуют аналитические материалы, что "не позволило избирателям сделать осознанный выбор";
  • важные меры безопасности часто игнорировались в процессе подсчёта голосов и подведения итогов, что подрывало прозрачность;
  • наблюдались случаи запугивания и нападений на журналистов.

"Предыдущие рекомендации БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) остаются без внимания (!), а правовая база не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов", — подчеркнули в ОБСЕ.

Астана ответила заявлением МИД, в котором указывается, что ОБСЕ:

  • страдает отсутствием объективности;
  • использует набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов;
  • демонстрирует полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране;
  • использует "голословные и неподтверждённые фактами обвинения", что "свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями".

Налицо новая попытка дестабилизировать Казахстан

Как пишет в своём Телеграм-канале казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, ОБСЕ давно превратилось в инструмент политического давления, преследующий конкретные цели.

Эксперт объясняет отсутствие реальной конкуренции тем, что "у разношёрстной оппозиции (национал-популистской, либеральной и олигархической) изначально не было готовых сильных кандидатов, имеющих высокий рейтинг и цельную альтернативную программу".

Политолог отмечает, что "все кандидаты не поднимали темы, которые могли бы вызвать раскол общества по национальным и социальным факторам, на что, видимо, рассчитывали наши "европейские партнеры".

По его мнению, США и ЕС упорно пытаются принципиально изменить внешнеполитические приоритеты Казахстана и не приемлют в числе союзников Россию и Иран.

"Поскольку попытка государственного переворота в январе провалилась, а оспорить лидерство Токаева на досрочных выборах не удалось, то новая кампания традиционно построена на оспаривании легитимности электорального процесса", — пишет Данияр Ашимбаев.

По его мнению, "неадекватная критика со стороны западных структур никак не способствует дальнейшему конструктивному сотрудничеству с ними".

Многовекторность опасна для Казахстана

Добавим, что председатель КНР Си Цзиньпин указал президенту США Джо Байдену на саммите G20 в Бали, что политика властей США по насаждению в мире американской модели демократии путём ее противопоставления "авторитарным режимам" других стран морально устарела. Необходимо уважать политический строй любой страны.

Но США и ЕС этого упорно не хотят учитывать, поэтому многовекторность, которую демонстрирует Токаев, опасна для Казахстана и лично для него.

Она не даёт двигаться вперёд, если векторы одинаковой силы (вспомним басню о лебеде, раке и щуке), либо разрывает, если один из векторов сильнее.

Выигрывают суверенные страны, которые опираются на собственные силы и собственные цели. Казахстан, располагая людскими, природными, промышленными, транзитными ресурсами вполне может это осуществить. Пока же его экономика имеет вывозной характер и, в основном, на Запад с присутствием западных консультантов в крупных квазигосударственных структурах. А политика едва удерживается от скатывания в антироссийскую и русофобскую.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы сша обсе китай россия выборы казахстан касым-жомарт токаев
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