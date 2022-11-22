Оленченко: Под Россию пытаются заложить бомбу в Средней Азии

Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, прокомментировал "идею" евродипломатов, озвученную Жозепом Боррелем, о строительстве транспортных переходов в Среднюю Азию в обход России.

Напомним, глава европейской дипломатии, вернувшись из поездки по региону, рассказал, что в Казахстане он обсуждал с властями строительство Транскаспийского транспортного маршрута.

Оленченко увидел в словах еврочиновника "два мотива":

Первый — попытка осложнить отношения Москвы с экс-советскими республиками Центральной Азии.

Второй — желание выяснить, каковы шансы у ЕС получить "хоть что-то", к примеру, углеводороды, из Центральной Азии.

"На текущий момент официально никаких подобных проектов нет. Есть пока только декларация. Она и прозвучала", — сказал политолог в интервью Царьграду.

Мечты, не подкреплённые ничем

По мнению Оленченко, одного желания властей ЕС и азиатских стран для реализации такого масштабного проекта мало, поскольку ресурсов на это, мягко говоря, маловато:

"Во-первых, нужны деньги на строительство путепровода и создание инфраструктуры. Это дорого. У ЕС таких денег нет, он их активно занимает сейчас у США. Во-вторых, в случае, если — чисто гипотетически — эта декларация была бы реализована, то Центральная Азия попала бы в сильную зависимость от Евросоюза. А, как показал наш, российский, опыт, Евросоюз — очень ненадёжный и непоследовательный партнёр. Я думаю, что наши коллеги в Центральной Азии это прекрасно понимают и наверняка поэтому не спешат пока откликаться с какими-то встречными инициативами", — пояснил Оленченко.

То есть, все "идеи" еврочиновников, озвученные Боррелем, не более, чем попытка повлиять на власти азиатских стран, чтобы они "каким-то образом дистанцировались от России".

Короче говоря, утверждает Оленченко, проект "транспортных маршрутов в обход России" есть пока только в голове Борреля. Но всё же отнестись к его словам стоит с вниманием:

"Надо внимательно отслеживать, не появится ли конкретный проект, не появятся ли спонсоры этого проекта и не появится ли перечень возможных выгодополучателей, — считает сотрудник cектора экономики европейских стран ИмЭМО РАН.