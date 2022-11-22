Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, прокомментировал "идею" евродипломатов, озвученную Жозепом Боррелем, о строительстве транспортных переходов в Среднюю Азию в обход России.
Напомним, глава европейской дипломатии, вернувшись из поездки по региону, рассказал, что в Казахстане он обсуждал с властями строительство Транскаспийского транспортного маршрута.
Оленченко увидел в словах еврочиновника "два мотива":
"На текущий момент официально никаких подобных проектов нет. Есть пока только декларация. Она и прозвучала", — сказал политолог в интервью Царьграду.
По мнению Оленченко, одного желания властей ЕС и азиатских стран для реализации такого масштабного проекта мало, поскольку ресурсов на это, мягко говоря, маловато:
"Во-первых, нужны деньги на строительство путепровода и создание инфраструктуры. Это дорого. У ЕС таких денег нет, он их активно занимает сейчас у США.
Во-вторых, в случае, если — чисто гипотетически — эта декларация была бы реализована, то Центральная Азия попала бы в сильную зависимость от Евросоюза. А, как показал наш, российский, опыт, Евросоюз — очень ненадёжный и непоследовательный партнёр.
Я думаю, что наши коллеги в Центральной Азии это прекрасно понимают и наверняка поэтому не спешат пока откликаться с какими-то встречными инициативами", — пояснил Оленченко.
То есть, все "идеи" еврочиновников, озвученные Боррелем, не более, чем попытка повлиять на власти азиатских стран, чтобы они "каким-то образом дистанцировались от России".
Короче говоря, утверждает Оленченко, проект "транспортных маршрутов в обход России" есть пока только в голове Борреля. Но всё же отнестись к его словам стоит с вниманием:
"Надо внимательно отслеживать, не появится ли конкретный проект, не появятся ли спонсоры этого проекта и не появится ли перечень возможных выгодополучателей, — считает сотрудник cектора экономики европейских стран ИмЭМО РАН.
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