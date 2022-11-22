Украинцы имеют мало шансов здоровыми пережить зиму дома, а уезжать некуда

Вооружённый конфликт на Украине, продолжающийся и не показывающий признаков близкого затухания, может уже скоро — в течение наступившей зимы — обернуться для граждан страны гуманитарной катастрофой.

Об этом предупредил директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Эта зима может стать опасным для жизни опытом для миллионов украинцев, — говорит чиновник ВОЗ. — Ожидается, что до трёх миллионов граждан страны мигрируют в поисках тепла и безопасности”.

При этом, по его словам, они (беженцы с Украины) столкнутся "с уникальными проблемами со здоровьем, включая респираторные инфекции, такие как коронавирус, пневмонию и грипп, а также серьезный риск дифтерии и кори среди недостаточно вакцинированных групп населения".

Не лучше будут обстоять дела и у тех, кто решит дожидаться "перемоги" дома:

"Им вынужденно придётся использовать альтернативные методы отопления, — "вангует" Клюге, уточняя, что "сжигание древесного угля или дров, использование генераторов, работающих на дизельном топливе, или электрических обогревателей”, сопряжены с риском для здоровья.

И это он ещё про выросшую на 83% плату за коммуналку не сказал. Не знает, наверное.

Особую же тревогу ВОЗ, как следует из выступления чиновника, вызывает психическое здоровье украинцев, на котором, по прикидкам ВОЗ, "конфликт серьёзно сказывается":

около 10 миллионов уже "подвержены риску психических расстройств, таких как острый стресс, тревога, депрессия, употребление психоактивных веществ и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)”.

ДЛЯ СПРАВКИ

Согласно последним данным ООН:

более 7,8 миллиона беженцев с Украины мигрировали в Европу после начала СВО;

примерно 4,7 миллиона из них — в страны ЕС;

более 2,8 миллиона человек — в Россию.

Куда поедут новые миллионы беженцев

Ответ на этот вопрос очевиден — не в Россию точно. Ибо те, кто хотел уехать в нашу страну, либо уже здесь, либо живут на присоединившихся к нам территориях.

Остаётся только Европа, ведь до США — далеко и дорого. Власти Украины, похоже, особой проблемы для своего народа не видят, продолжая твердить мантры о европейском рае, приготовленном для беженцев:

"Во всём мире украинцев встречают как богов, спустившихся с небес", — буквально на днях заявил одиозный советник президента страны Алексей Арестович.

Ну с ним всё понятно — он живёт в мире розовых единорогов. А вот те украинцы, кто "в европах" побывал, говорят обратное. Вот что пишут в соцсетях уехавшие в Польшу (их мнения собрал Telegram- канал "Тройка"):

"Мы выезжаем из Польши. Льготы отменяют, работы нет, жилье предоставляют в первую очередь ляхам…" "Мне сегодня сказали, что наша ракета убила людей и вообще Львов польский исторически…" "Не знаю, как там в западной Польше, а в восточной нас больше не ждут. Смотрим в сторону Германии. Если кто-то оттуда есть, отзовитесь…" "Меня обматерили, плюнули вслед, а всё из-за того, что я из Украины. На мои доводы, что это была ракета русни, мне сказали, чтобы я это рассказывала в другом месте…"

И примерно одинаковая картина — "вам тут не рады" — и в других европейских странах. Так, например:

в Болгарии изменили программу размещения украинских беженцев, исключив из нее питание и бесплатное предоставление жилья;

Швейцария ужесточает правила для украинских беженцев: теперь каждый из них, если находится в стране более года, должен продать свое имущество на сумму более 4 тыс. франков, чтобы продолжить получать социальную помощь.

Великобритания, которой ЮНИСЕФ предсказывает новый поток "гостей" в количестве тысяч примерно до восьмисот, тоже "поджимается", убирая пособие для переселенцев из Незалежной;

во Франции украинцев, размещённых в специальных центрах для приёма беженцев, "уплотняют", чтобы дать места мигрантам из других стран, а льготы и преференции, которые давали поначалу, поотменяли, уравняв в правах с сирийцами.

Власти настаивают: уезжайте, кто может

Вот такая получается непростая ситуация: дома перезимовать шансов мало, учитывая проблемы с энергетикой, а в вожделенной ещё недавно Европе никто с распростёртыми объятиями не ждёт.

При этом, повторюсь, власти страны расписываются в своём полном бессилии помочь собственным гражданам. Более того, настаивают: уезжайте, кто может себе это позволить, и помогите тем, кто не может:

"Украинцам следует рассмотреть возможность переезда, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему страны, которая может вообще не пережить очередную российскую атаку", — заявил в интервью западным журналистам глава ДТЭК Максим Тимченко.

Не исключено, что этот и аналогичные призывы — часть шантажа Европы со стороны Банковой, дескать, если те денег не дадут, то в ЕС направятся вереницы беженцев. Интересно только, как будут выкручиваться власти Украины, если денег вдруг да дадут, решив, что это обойдётся дешевле, чем зимой принимать ещё "два-три миллиона" украинцев?

Читайте также:

Пентагон предупредил Украину: зимой вам будет худо, но мы не поможем