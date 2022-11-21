Французы не оставляют попыток вбить кол в Канадскую федерацию

История показывает, что развалить можно всё. Не только стенку из домино, но и страну. Тем более, если страна состоит из таких пластмассовых костяшек домино.

Была Чехословакия, стали Чехия и Словакия. Была Югославия, стали республики Балканского полуострова. Был СССР, появилась куча республик, часть из которых по старинке стала "эмиратами" и "ханствами". Так что, были бы желание и исторические предпосылки, а развалить можно всё.

Такие же предпосылки наблюдаются и за океаном. Например, в Канаде.

Скальп француза ничем не отличался от скальпа англичанина

В течение уже десятков лет звучали панические заголовки в канадской прессе:

"Победа сепаратистов на провинциальных выборах в канадском Квебеке вновь ставит вопрос, останется ли Канада единым государством, или франкоязычная провинция отделится навсегда".

И такой истерике есть объяснение. Если вспомнить многовековую историю мордобоя между Англией и Францией — места не хватит. Даже в Интернете.

Через несколько веков после Столетней войны две страны тоже схлестнулись, но уже на территории Северной Америки. Правда, цель у них была одна — колонизация земель и вербовка местных племён индейцев в свои ряды. В лесах тогдашней Канады и начали выяснять отношения красные мундиры (англичане) и синие — (французы). А позади шли индейцы и снимали скальпы. И тем, и этим.

Ещё в 1608 году французы основали на территории нынешней Квебекской провинции свои поселения на реке святого Лаврентия, где потом и появился город Квебек. Но после семилетней войны, после 60-х годов XVIII века, англичане начали свой "дранг нах остен". Война длилась довольно долго, но победили англичане, успешно сдав накануне другие территории бывшим своим согражданам. Теперь это США. Но территория Канады осталась за Лондоном, хотя по договору часть провинций была отдана бывшим французским колонизаторам. Но под флагом "правь Британия".

Хочется отметить, что французский язык, в отличие от нынешнего украинского режима, там никто не отменил. Как и местную администрацию, и местное франкоязычное население. Но, подчеркиваю, всё под лозунгом "правь Британия".

Квебекский сепаратизм не умер

Французы — нация экспансивная, хотя нередко она быстро сдувается. Если её бьют. Тем не менее, уже в следующем веке здесь несколько раз поднимаются восстания против британских королей и королев. Но надежды, что когда-нибудь здесь будет "правь Франция", никто оставляет. Понятно, что не без подпитки, в первую очередь, культурной и ментальной помощи из Парижа.

Понятно, что канадские французы, а таких активистов в Канаде немало, периодически начинают вспоминать свою историю, своих индейцев и требуют самостоятельности, вплоть до отделения. Негласная столица у них есть — Монреаль. Единственный официальный язык в городе — французский, для большей части населения этот язык является родным, и только потом по количеству носителей следует английский язык.

Сегодня, правда, всё больше азиатов селится в этой провинции. Они предпочитают английский. Его легче выучить. Но даже, если бы "французы" оказались под санкциями, одна хоккейная команда "Монреаль канадиенс" приносила бы в их бюджет хороший доход. Нынешнюю столицу — Оттаву — французы готовы оставить англичанам.

Ещё в 1980 и 1995 годах франко-канадцы проводили референдумы за отделение от английской Канады. В последний раз для этого им не хватило чуть-чуть голосов. Немало сепаратистов есть и в местном парламенте. Как немалая часть населения до сих пор предпочитает французский язык английскому.

Кстати, здесь идёт речь и об оставлении значительных налоговых средств в местный бюджет в обход федерального. А также о разных правовых привилегиях.

Но, как показывает история, кого мы выбираем, тот и делает нашу политику. А их слова нередко расходятся с делом. Прекрасный пример — Люсьена Бушара, который когда-то был лидером местных сепаратистов в канадском парламенте. Франкофонам он говорил о необходимости подготовки условий для победы на референдуме за отделение от Канады.

А на английском языке его речь была несколько иной:

"Сигнал, который вы послали на референдуме, показывает вашу тесную связь с английской Канадой".

В своё время президентом Канады был потомок французских колонизаторов папа Трюдо, теперь президент Канады — сын Трюдо. Французы по родителям, но англосаксы по воспитанию. Вот и приходится влезать во все военные авантюры НАТО как прошлого, так и настоящего: от Вьетнама до Украины. Но мечта об отделении Квебека от Канады всё ещё тлеет. Надо только подуть на свечу сепаратизма.

Так что, провозгласим старый тост: "Пусть же наши желания совпадают с нашими возможностями". Единственное уточнение: не у нас в России.