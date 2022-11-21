Кент Маклеллан, 32-летний американский неонацист, воевавший в Донбассе в составе фашистского "Правого сектора"*, а после начала российской СВО вступивший в батальон "Азов"*, вернулся в родную Флориду и стал героем многочисленных публикаций, охотно рассказывая о пережитом на Украине.
Некоторые из интервью наёмника с ником "Костяное лицо" не укладываются в рамки того, что американская пропаганда внушает людям об украинском конфликте.
Так, например, в беседе с Хуаном Синмиедо Маклеллан разрушает многие мифы о перевороте на Майдане, сегодняшней Украине и о том, сколько на самом деле неофашистов "приютила Украина". К слову, сам он в марте этого года получил украинский паспорт.
"Человек, у которого татуировка со свастикой на половине тела, который убивал мирных жителей, который имеет несколько судимостей в Соединённых Штатах и является главой ряда неонацистских ассоциаций, получил гражданство Украины.
Возможно ли это? Соответствует ли он требованиям цивилизованного государства при выдаче гражданства? Кому ещё это было дано? Скольких фашистов приютила Украина?" — удивлялся тогда Синмиедо в своём Telegram-канале.
И теперь, познакомившись с этим "индивидуумом" лично, получил ответы на многие вопросы. Его публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы, открыв многим глаза на истинные причины и последствия украинского конфликта.
"Среди иностранных членов было много выходцев из Грузии, Латвии, Америки, Финляндии, много скинхедов. На случай, если мир задастся вопросом, что случилось со всеми настоящими скинхедами. Они все поехали на Украину", — говорит Маклеллан.
Главное, как мне кажется, признание "наёмника-отпускника":
"Они (американские власти) не хотели знать имён или чего-то ещё, но они хотели следить за ситуацией. Без этой поддержки меня обвинили бы в нарушении американского закона о нейтралитете".
Но ему не мешали "работать".
Маклеллан рассказал о том, что многие кадры расправ над жителями Донбасса, которые и Украина, и многочисленные западные сайты, якобы занимающиеся проверкой фактов, из-за ужаса заснятых сцен называла "сфабрикованными" и "фальшивками", на самом деле правдивы.
Например, видео 2015 года, на котором "азовцы"* распинают мужчину и пригвождают его к "голгофе" горящим крестом. Или кадры повешения беременной женщины и её мужа.
По словам убеждённого скинхеда Маклеллана, бойцы украинского "Торнадо"* "слишком экстремальны в своей склонности к насилию". Скинхед приводит примеры пыток. Но пересказать их я не возьмусь.
Слишком экстремальны. По своей жестокости. Даже для фашистов.
Это, на мой взгляд, уже о многом говорит. Но "толерантные демократии" предпочитают — восемь лет как минимум — этого не видеть.
"Несколько бойцов "Торнадо"* были заключены в тюрьму украинским правительством за их действия. Несмотря на их послужной список, включая изнасилование детей, пытки и хладнокровное убийство мирных жителей, они каким-то образом избежали обвинений в военных преступлениях и, как правило, получали легкие приговоры.
Например, основатель батальона Руслан Онищенко, садист-педофил, получил всего 11 лет тюрьмы в 2017 году. Он один из нескольких его бойцов, освобожденных из тюрьмы президентом Владимиром Зеленским с начала конфликта и отправленных сражаться в” горячие точки".
Теперь же, рассказывает "Костяное лицо", отработанные в Донбассе приёмы и методы используются против пленных российских военных и "коллаборантах"-украинцах.
По возвращении на Украину в начале этого года Костяное лицо записался в батальон "Азов"* и оказался в Мариуполе, где он стал, по его собственным словам, свидетелем "большого количества отвратительного дерьма”, находясь в котором "Азов"* "вёл переговоры с ЦРУ и Пентагоном, проводившими там (на Украине вообще и в Мариуполе в частности) свои операции".
Макленнан считает, что российская СВО вызвана "американским вмешательством в Украину", что Москва была спровоцирована Киевом и Западом. И признаёт: у России были веские основания поступить так, а не иначе:
"Безоговорочно осуждают Россию те, кто не знает о существовании таких мест, как Осетия, или о вторжении в неё Грузии. Только поэтому они думают, что Россия решает разбомбить эти чертовы места без всякой причины", — поясняет Макленнан.
Американский наёмник признался, что покинул Украину "вынужденно", так как "оперативники украинских спецслужб планировали убить его в больнице в Киеве". По его словам, он и сейчас "продолжает поддерживать "Азов"*, но не поддерживает ЕС или НАТО, считая, что, если они будут вовлечены в конфликт, "не будет ничего, за что стоит или за что нужно бороться”.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ
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