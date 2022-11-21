Американский наёмник-скинхед об украинских неонацистах: "Слишком экстремальны"

Кент Маклеллан, 32-летний американский неонацист, воевавший в Донбассе в составе фашистского "Правого сектора"*, а после начала российской СВО вступивший в батальон "Азов"*, вернулся в родную Флориду и стал героем многочисленных публикаций, охотно рассказывая о пережитом на Украине.

Некоторые из интервью наёмника с ником "Костяное лицо" не укладываются в рамки того, что американская пропаганда внушает людям об украинском конфликте.

Так, например, в беседе с Хуаном Синмиедо Маклеллан разрушает многие мифы о перевороте на Майдане, сегодняшней Украине и о том, сколько на самом деле неофашистов "приютила Украина". К слову, сам он в марте этого года получил украинский паспорт.

"Человек, у которого татуировка со свастикой на половине тела, который убивал мирных жителей, который имеет несколько судимостей в Соединённых Штатах и является главой ряда неонацистских ассоциаций, получил гражданство Украины. Возможно ли это? Соответствует ли он требованиям цивилизованного государства при выдаче гражданства? Кому ещё это было дано? Скольких фашистов приютила Украина?" — удивлялся тогда Синмиедо в своём Telegram-канале.

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И теперь, познакомившись с этим "индивидуумом" лично, получил ответы на многие вопросы. Его публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы, открыв многим глаза на истинные причины и последствия украинского конфликта.

Краткая биография американского наёмника (просто для понимания):

Кент Райан Маклеллан родился в 1990 году в семье фронтмена неонацистской рок-группы Brutal Attack.

Вступил в расистскую организацию "Американский фронт" ещё будучи школьником.

В 18 лет — в сентябре 2008 года — арестован за расистские граффити.

В 2010 году получил срок за вандализм и избиение иммигрантов.

В мае 2012 задержан за подготовку теракта против национальных меньшинств во Флориде.

В 2014-м вступил в ряды "Украинского добровольческого корпуса Правого сектора"* (DUK RS*).

Был вербовщиком наёмников для Украины в США.

"Среди иностранных членов было много выходцев из Грузии, Латвии, Америки, Финляндии, много скинхедов. На случай, если мир задастся вопросом, что случилось со всеми настоящими скинхедами. Они все поехали на Украину", — говорит Маклеллан.

В январе 2022 года он вернулся на Украину, присоединился к батальону "Азов"*.

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Что рассказал "Костяное лицо"

Главное, как мне кажется, признание "наёмника-отпускника":

"Они (американские власти) не хотели знать имён или чего-то ещё, но они хотели следить за ситуацией. Без этой поддержки меня обвинили бы в нарушении американского закона о нейтралитете".

Но ему не мешали "работать".

Безнаказанные военные преступления

Маклеллан рассказал о том, что многие кадры расправ над жителями Донбасса, которые и Украина, и многочисленные западные сайты, якобы занимающиеся проверкой фактов, из-за ужаса заснятых сцен называла "сфабрикованными" и "фальшивками", на самом деле правдивы.

Например, видео 2015 года, на котором "азовцы"* распинают мужчину и пригвождают его к "голгофе" горящим крестом. Или кадры повешения беременной женщины и её мужа.

По словам убеждённого скинхеда Маклеллана, бойцы украинского "Торнадо"* "слишком экстремальны в своей склонности к насилию". Скинхед приводит примеры пыток. Но пересказать их я не возьмусь.

Слишком экстремальны. По своей жестокости. Даже для фашистов.

Это, на мой взгляд, уже о многом говорит. Но "толерантные демократии" предпочитают — восемь лет как минимум — этого не видеть.

"Несколько бойцов "Торнадо"* были заключены в тюрьму украинским правительством за их действия. Несмотря на их послужной список, включая изнасилование детей, пытки и хладнокровное убийство мирных жителей, они каким-то образом избежали обвинений в военных преступлениях и, как правило, получали легкие приговоры. Например, основатель батальона Руслан Онищенко, садист-педофил, получил всего 11 лет тюрьмы в 2017 году. Он один из нескольких его бойцов, освобожденных из тюрьмы президентом Владимиром Зеленским с начала конфликта и отправленных сражаться в” горячие точки".

Теперь же, рассказывает "Костяное лицо", отработанные в Донбассе приёмы и методы используются против пленных российских военных и "коллаборантах"-украинцах.

Взгляд изнутри

По возвращении на Украину в начале этого года Костяное лицо записался в батальон "Азов"* и оказался в Мариуполе, где он стал, по его собственным словам, свидетелем "большого количества отвратительного дерьма”, находясь в котором "Азов"* "вёл переговоры с ЦРУ и Пентагоном, проводившими там (на Украине вообще и в Мариуполе в частности) свои операции".

Макленнан считает, что российская СВО вызвана "американским вмешательством в Украину", что Москва была спровоцирована Киевом и Западом. И признаёт: у России были веские основания поступить так, а не иначе:

"Безоговорочно осуждают Россию те, кто не знает о существовании таких мест, как Осетия, или о вторжении в неё Грузии. Только поэтому они думают, что Россия решает разбомбить эти чертовы места без всякой причины", — поясняет Макленнан.

Почему уехал, если такой "идейный"

Американский наёмник признался, что покинул Украину "вынужденно", так как "оперативники украинских спецслужб планировали убить его в больнице в Киеве". По его словам, он и сейчас "продолжает поддерживать "Азов"*, но не поддерживает ЕС или НАТО, считая, что, если они будут вовлечены в конфликт, "не будет ничего, за что стоит или за что нужно бороться”.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ

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