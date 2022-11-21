Министр обороны США Ллойд Остин в субботу (19 ноября), выступая на Форуме по безопасности в канадском Галифаксе, предупредил, что Украине грозит "суровая зима”, поскольку Россия продолжает наносить ракетные удары по её инфраструктуре.
В связи с этим глава Пентагона дежурно похвалил украинских военных за их "героические усилия" против России, но предупредил, что "впереди трудные времена", поскольку США "не намерены вмешиваться в отношения Киева и Москвы". Вот так. По-военному честно. Что — нельзя не признать — весьма неожиданно.
По сообщениям в открытых источниках, на фоне разрушения инфраструктуры Украины в Белом доме возник раскол:
В своём субботнем выступлении Остин заявил, что население Украины "скорее останется без электричества и тепла, чем будет вести переговоры с Москвой". И в этом, по его словам, Америка своих подопечных поддержит — США "не будут втянуты в войну против Владимира Путина”, но продолжат поставлять оружие Киеву.
Проще говоря,
нам очень надо, чтобы конфликт длился, сколь возможно долго; вы там воюйте, парни, а мы покурим в сторонке, но дровишки в костёр подбрасывать продолжим, чтобы он — не дай Бог — не погас.
Главным посылом речи Остина была излюбленная мантра американского политического и военного истеблишмента:
"НАТО — это оборонительный альянс, который не ищет конфронтации с Россией, и не представляет для неё угрозы".
И вот по этому поводу, конечно, возникает масса вопросов.
Например, как в эту концепцию встраивается тот факт, что натовцы с 1999 года проводили воздушные и наземные военные операции в Югославии, Афганистане, приграничных районах Пакистана, Ливии и прочих странах? От кого страны-члены Североатлантического альянса там оборонялись?
И второе. НАТО, по утверждению Остина, не ищет конфронтации с Россией и не представляет для неё угрозы. А как тогда понимать то, что альянс уже больше 20 лет размещает свои военные контингенты практически у наших границ и пытается сделать так, чтобы Россия оказалась в "кольцах анаконды"? И то, что именно "оборонительный" блок, управляемый "вашингтонским обкомом", создал из Украины террористическую, по сути, страну и накачивает её оружием, вынуждая воевать против России?
Это они ТАК не ищут конфронтации?
Зачем "поможет"? Чтобы набить карманы компаний ВПК США и ряда "заинтересованных лиц"? Ведь стоит прекратить "поддержку" и конфликт затухнет за пару дней.
Тоже не новость, ибо на Западе прекрасно понимают, что победитель будет в значительной мере определять правила мироустройства на ближайшие десятилетия.
Интересно, что из этого услышали в Офисе президента Зеленского?
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