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Автор Ольга Лебедева

Пентагон предупредил Украину: зимой вам будет худо, но мы не поможем

Мир

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу (19 ноября), выступая на Форуме по безопасности в канадском Галифаксе, предупредил, что Украине грозит "суровая зима”, поскольку Россия продолжает наносить ракетные удары по её инфраструктуре.

Пентагон предупредил Украину: зимой вам будет худо, но мы не поможем

В связи с этим глава Пентагона дежурно похвалил украинских военных за их "героические усилия" против России, но предупредил, что "впереди трудные времена", поскольку США "не намерены вмешиваться в отношения Киева и Москвы". Вот так. По-военному честно. Что — нельзя не признать — весьма неожиданно.

Ситуация, "заставившая" Штаты "переобуться"

  • Хотя Украина получила от США и НАТО оружия на десятки миллиардов долларов, ей, по сути, не удаётся защищать свою инфраструктуру от российских беспилотников и ракетных ударов, которые "волнообразно" долбят по военным и энергетическим объектам.
  • По данным украинских властей, в результате "бомбардировок" было разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры страны.

По сообщениям в открытых источниках, на фоне разрушения инфраструктуры Украины в Белом доме возник раскол:

  • некоторые высокопоставленные чиновники администрации Байдена призывают Киев продолжать борьбу с Россией "столько, сколько потребуется”;
  • председатель Объединённого комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли предположил (и с ним многие согласны), что Киеву следует воспользоваться возможностью для переговоров с Москвой, потому что "уже очевидно, что Украина не может победить военным путём".

Американский генералитет выводы сделал

В своём субботнем выступлении Остин заявил, что население Украины "скорее останется без электричества и тепла, чем будет вести переговоры с Москвой". И в этом, по его словам, Америка своих подопечных поддержит — США "не будут втянуты в войну против Владимира Путина”, но продолжат поставлять оружие Киеву.

Проще говоря,

нам очень надо, чтобы конфликт длился, сколь возможно долго; вы там воюйте, парни, а мы покурим в сторонке, но дровишки в костёр подбрасывать продолжим, чтобы он — не дай Бог — не погас.

Лицемерие уровня "80 level"

Главным посылом речи Остина была излюбленная мантра американского политического и военного истеблишмента:

"НАТО — это оборонительный альянс, который не ищет конфронтации с Россией, и не представляет для неё угрозы".

И вот по этому поводу, конечно, возникает масса вопросов.

Например, как в эту концепцию встраивается тот факт, что натовцы с 1999 года проводили воздушные и наземные военные операции в Югославии, Афганистане, приграничных районах Пакистана, Ливии и прочих странах? От кого страны-члены Североатлантического альянса там оборонялись?

И второе. НАТО, по утверждению Остина, не ищет конфронтации с Россией и не представляет для неё угрозы. А как тогда понимать то, что альянс уже больше 20 лет размещает свои военные контингенты практически у наших границ и пытается сделать так, чтобы Россия оказалась в "кольцах анаконды"? И то, что именно "оборонительный" блок, управляемый "вашингтонским обкомом", создал из Украины террористическую, по сути, страну и накачивает её оружием, вынуждая воевать против России?

Это они ТАК не ищут конфронтации?

Сухой остаток "программной речи" главы Пентагона

  • НАТО не ищет конфронтации с РФ, не будет втянут в конфликт на Украине, но поможет Киеву против Москвы.

Зачем "поможет"? Чтобы набить карманы компаний ВПК США и ряда "заинтересованных лиц"? Ведь стоит прекратить "поддержку" и конфликт затухнет за пару дней.

  • Исход конфликта на Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в XXI веке.

Тоже не новость, ибо на Западе прекрасно понимают, что победитель будет в значительной мере определять правила мироустройства на ближайшие десятилетия.

  • РФ располагает "впечатляющими вооружениями", и Украину ждёт "суровая зима", но напрямую вмешиваться в отношения Москвы и Киева Вашингтон (читай: коллективный Запад) не будет, потому что "своя рубашка к телу ближе".

Интересно, что из этого услышали в Офисе президента Зеленского?

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия украина пентагон ллойд остин
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