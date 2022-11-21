Дарья Митина: идеология коммунизма поможет победить фашизм на Украине

Почему для России важна не территория Украины, а политическая власть; как идеология коммунизма и социализма поможет в борьбе с киевской фашистской хунтой и сторонниками нацизма, рассказала секретарь Объединённой коммунистической партии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

— В начале спецоперации чётко артикулировалась её цель: демилитаризация Украины и её денацификация. Однако, в самой России идеологии нет, по Конституции; а страна без идеологии существовать не может. Если стоит задача денацификации какой-то территории, то хорошо бы для начала понять,

кто мы,

куда идём,

чего хотим.

Денацифицировать Украину надо. Киевская фашистская хунта представляет угрозу не только России и сопредельным странам, но и украинскому обществу, которое находится на высшей стадии нацистского психоза.

Украина — это эксперимент по выращиванию самых низменных инстинктов, самых отвратительных людоедских концепций.

Денацификация — это всеобъемлющая многоаспектная система мер:

переделать социальную психологию,

дать принципиально другое образование по другим учебникам,

сменить состав литературы в библиотеке,

вырубить нацистские телеканалы,

начать транслировать нормальные передачи без фашистского контента.

Объяснить людям степень их заблуждений сейчас сложно, потому что мало кто готов воспринимать это в состоянии психоза и истерики.

До сих пор непонятно, по каким учебникам учить граждан на освобождённых территориях. Самый простой способ — это перевести их на российские учебники, по которым учатся в Российской Федерации. А что делать с украинской историей, с гуманитарными предметами, с жутким нацистским багажом, который вдалбливался в головы на протяжении 20 лет? Воспитание гражданина начинается не в школе, а в семье. Как людям с отравленными нацистским ядом мозгами внушить, что детей нужно воспитывать по-другому? Многие из вас видели страшные ролики:

дети поют песни про Бандеру;

4-летняя кроха "отрезает голову" русскому солдату;

девушка-подросток рассказывает, как расправится с русскими детьми.

Пока не будут выработаны меры по денацификации, нам будет очень сложно что-то объяснить даже вменяемой прослойке населения, которая понимает, где находится Украина и какой путь ей предстоит.

Мы в спецоперации хотим освободить исконно российские земли или хотим демонтировать фашистский режим в Киеве и демилитаризовать его, чтобы он больше не имел возможности военного вмешательства и идеологического воздействия на собственных граждан?

Говорят, что Херсон — это исконно русский город. Ну а Киев — это не русский город? Столица Киевской Руси. В обеих армиях воюют

русские,

украинцы,

армяне,

евреи,

татары,

греки.

Мы сегодня решаем задачу периферийную, оформляем суверенитет хотя бы над теми территориями, которые освобождены де-факто, а дальше стратегической целью должны быть не Херсон, Николаев, Одесса и Харьков, а политическая власть.

Не за территорию идёт война, а за политическую власть. Если будет завоёвана политическая власть в стране, то всё остальное само сложится от Луганска до Львова.

России новая идеология не нужна. Есть идеология коммунизма, социализма. Посмотрите на освобождённые территории. Как только уходит оттуда украинская армия, и приходит российская власть, первое, что мы видим: украинцы, которые 30 лет жили в условиях страшного идеологического прессинга, кровавых репрессий, достают красные флаги, восстанавливают памятники Ленину и героям советской эпохи. Люди инстинктивно понимают, где правда и справедливость. Ведь все попытки сотворить другую идеологию для России потерпели крах. Не надо изобретать велосипед. Идеология коммунизма, социализма привлекательна для сотен миллионов людей, 30-50% человечества живёт в странах социалистической ориентации. И 70-летний опыт нашей страны тоже о чём-то говорит.