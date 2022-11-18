Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

"Побочка" украинских блэкаутов — в темноте расцветает мародёрство

Мир

Третий день подряд российские ВКС "утюжат" энергосистему Украины, претворяя в жизнь план "генерала Армагеддона" по части "волнообразной долбёжки", последовательно уничтожая критически важные энергетические узлы.

"Побочка" украинских блэкаутов — в темноте расцветает мародёрство

Успехи массированных ракетных ударов, как говорится, налицо:

  • уничтожен завод по производству ракет;
  • из-за повреждения линий электропередачи остановлена Хмельницкая АЭС;
  • на Трипольской ТЭС повреждены два силовых повышающих трансформатора, из-за чего генерация электроэнергии на ней сейчас составляет максимум 1200 МВт (треть от обычной выработки);
  • разрушены подстанции в Винницкой, Львовской, Киевской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях — как объявил президент Владимир Зеленский, "около 10 миллионов украинцев остались без электричества";
  • Львов на 80% обесточен, там начались перебои с подачей воды и теплоснабжением;
  • почти во всех регионах начались аварийные отключения света, вследствие чего парализована железнодорожная система;
  • в Киевской области "падают" сотовая связь и мобильный интернет, зафиксированы перебои со светом и отключения электричества;
  • в Днепропетровской — поражён завод "Южмаш" и объекты газодобычи.

И это далеко не полный список потерь Незалежной в последние дни.

То есть на текущий момент российские военные если и не отправили Незалежную в энергетический нокаут, то от полученного нокдауна отходить она будет долго и с трудом.

Кое-кто на Украине очень рад блэкаутам

Пока украинцы пытаются как-то жить в новых реалиях, к ним спешит новая зрада: на тёмных улицах населённых пунктов появились организованные группы мародёров. И, как сообщает Telegram-канал "Картель", эти банды количественно растут:

"Постоянные отключения света, нищета, разруха, коррупция, безработица, только увеличивают количество мародёров. Страна рискует "занырнуть" в пучину хаоса", — "вангует" админ канала.

Подтверждает информацию о разгуле преступности и другой украинский ТГ-канал:

"Проблема с мародёрами поистине стала масштабной, коллеги правы, — пишет "Легитимный". — Наши источники ещё сообщают, что уже были случаи, когда воруют кабель после отключения питания от станций. 

Из-за невозможности включать камеры наблюдения участились случаи разбоев и грабежа на трассах и в населённых пунктах".

Все указывают, что хаос внутри страны будет нарастать, проблема в массовом обнищании народа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина
Новости
Евсеев: ВСУ не прорваться в Запорожском направлении
Стаун: Зеленский обвинил РФ в ЧП с ракетой из-за страха лишиться помощи Запада
Конгрессвумен Грин: Байден считает Украину 51-м штатом США, где ведёт войну с РФ
Кононенко: витамины D, C, B9, A и E необходимы организму в холодное время года
Простаков: Европа забудет об Украине уже на следующей неделе
Сайт Белого дома впервые в истории взломан русскими хакерами из Killnet
Боец из ДНР рассказал о подрыве бункера с диверсантами ВСУ под Артёмовском
Politico: США призвали Киев и ЕС осторожнее говорить о падении ракет в Польше
Salem Reporter: украинскому беженцу в США сломали нос за слова о нацистах
ФАО: говорить об окончании продовольственного кризиса рано
Популярное
Силовые структуры
Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО

В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.

Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
Military Watch: Украине осталось 60 дней под ударами Суровикина
Мир. Новости мира
Канадцы обрушились на премьера Трюдо после того, как его отчитал лидер Китая
Ольга Лебедева "Побочка" украинских блэкаутов — в темноте расцветает мародёрство Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 18 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Любовь Степушова Москве надо приглашать Кубу в военный альянс нового типа Любовь Степушова
Мир. Новости мира
NYT: отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше
Силовые структуры
Соболев: ВС РФ нужно уничтожить главный узел на границе Украины и Польши
Оператор Первого канала Шолмов заявил, что растерялся после комплимента Байдена
Мир. Новости мира
Оператор Первого канала Шолмов заявил, что растерялся после комплимента Байдена
Последние материалы
Конгрессвумен Грин: Байден считает Украину 51-м штатом США, где ведёт войну с РФ
Кононенко: витамины D, C, B9, A и E необходимы организму в холодное время года
Простаков: Европа забудет об Украине уже на следующей неделе
Сайт Белого дома впервые в истории взломан русскими хакерами из Killnet
История возникновения породы Питбультерьер
Пернатый мир — факты из жизни: на планете живёт столько же кур, сколько и людей
Боец из ДНР рассказал о подрыве бункера с диверсантами ВСУ под Артёмовском
Politico: США призвали Киев и ЕС осторожнее говорить о падении ракет в Польше
Salem Reporter: украинскому беженцу в США сломали нос за слова о нацистах
ФАО: говорить об окончании продовольственного кризиса рано
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников