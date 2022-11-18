Третий день подряд российские ВКС "утюжат" энергосистему Украины, претворяя в жизнь план "генерала Армагеддона" по части "волнообразной долбёжки", последовательно уничтожая критически важные энергетические узлы.
Успехи массированных ракетных ударов, как говорится, налицо:
И это далеко не полный список потерь Незалежной в последние дни.
То есть на текущий момент российские военные если и не отправили Незалежную в энергетический нокаут, то от полученного нокдауна отходить она будет долго и с трудом.
Пока украинцы пытаются как-то жить в новых реалиях, к ним спешит новая зрада: на тёмных улицах населённых пунктов появились организованные группы мародёров. И, как сообщает Telegram-канал "Картель", эти банды количественно растут:
"Постоянные отключения света, нищета, разруха, коррупция, безработица, только увеличивают количество мародёров. Страна рискует "занырнуть" в пучину хаоса", — "вангует" админ канала.
Подтверждает информацию о разгуле преступности и другой украинский ТГ-канал:
"Проблема с мародёрами поистине стала масштабной, коллеги правы, — пишет "Легитимный". — Наши источники ещё сообщают, что уже были случаи, когда воруют кабель после отключения питания от станций.
Из-за невозможности включать камеры наблюдения участились случаи разбоев и грабежа на трассах и в населённых пунктах".
Все указывают, что хаос внутри страны будет нарастать, проблема в массовом обнищании народа.
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