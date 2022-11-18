"Побочка" украинских блэкаутов — в темноте расцветает мародёрство

Третий день подряд российские ВКС "утюжат" энергосистему Украины, претворяя в жизнь план "генерала Армагеддона" по части "волнообразной долбёжки", последовательно уничтожая критически важные энергетические узлы.

Успехи массированных ракетных ударов, как говорится, налицо:

уничтожен завод по производству ракет;

из-за повреждения линий электропередачи остановлена Хмельницкая АЭС;

на Трипольской ТЭС повреждены два силовых повышающих трансформатора, из-за чего генерация электроэнергии на ней сейчас составляет максимум 1200 МВт (треть от обычной выработки);

разрушены подстанции в Винницкой, Львовской, Киевской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях — как объявил президент Владимир Зеленский , "около 10 миллионов украинцев остались без электричества";

, "около 10 миллионов украинцев остались без электричества"; Львов на 80% обесточен, там начались перебои с подачей воды и теплоснабжением;

почти во всех регионах начались аварийные отключения света, вследствие чего парализована железнодорожная система;

в Киевской области "падают" сотовая связь и мобильный интернет, зафиксированы перебои со светом и отключения электричества;

в Днепропетровской — поражён завод "Южмаш" и объекты газодобычи.

И это далеко не полный список потерь Незалежной в последние дни.

То есть на текущий момент российские военные если и не отправили Незалежную в энергетический нокаут, то от полученного нокдауна отходить она будет долго и с трудом.

Кое-кто на Украине очень рад блэкаутам

Пока украинцы пытаются как-то жить в новых реалиях, к ним спешит новая зрада: на тёмных улицах населённых пунктов появились организованные группы мародёров. И, как сообщает Telegram-канал "Картель", эти банды количественно растут:

"Постоянные отключения света, нищета, разруха, коррупция, безработица, только увеличивают количество мародёров. Страна рискует "занырнуть" в пучину хаоса", — "вангует" админ канала.

Подтверждает информацию о разгуле преступности и другой украинский ТГ-канал:

"Проблема с мародёрами поистине стала масштабной, коллеги правы, — пишет "Легитимный". — Наши источники ещё сообщают, что уже были случаи, когда воруют кабель после отключения питания от станций. Из-за невозможности включать камеры наблюдения участились случаи разбоев и грабежа на трассах и в населённых пунктах".

Все указывают, что хаос внутри страны будет нарастать, проблема в массовом обнищании народа.