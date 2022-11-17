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Автор Антон Куликов

NYT: Россия нашла ахиллесову пяту Украины

Мир

Россия нашла ахиллесову пяту Украины, считает старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон. И теперь у Владимира Зеленского большая проблема, отметил он.

NYT: Россия нашла ахиллесову пяту Украины

Эксперт отметил, что за последние несколько недель ракетными ударами были выведены из строя 40 процентов всей украинской энергетической инфраструктуры. То есть России удалось найти слабое место Украины.

Перебои в электроснабжении наносят наносят серьёзный ущерб и без того не выдающейся украинской экономике. Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Украины сократится на 35 процентов в этом году. По другим оценкам, спад может составить 40 процентов, говорится в статье, опубликованной The New York Times (перевод "ПолитРоссия") .

По словам Раджана Менона, "это ахиллесова пята Украины".

Ежемесяный дефицит бюджета Украина составляет пять миллиардов долларов. Также зафиксировано резкое падение объемов международной торговли.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль недавно заявил, что в 2023 году его стране потребуется финансовая помощь в размере 42 миллиардов долларов. Получить эту помощь власти Украины хотят на Западе.

Автор статьи в The New York Times отмечает, что Россия усилила давление на экономику оппонента после атаки украинских спецслужб на Крымский мост.

Ранее Украина планировала получить полтора миллиарда долларов от продажи электроэнергии в Евросоюз, но теперь вынуждена приостановить эти поставки.

Заметим, что надежда на западную финансовую помощь может не оправдаться. Евросоюз, например, не сможет выделить три миллиарда евро из ранее объявленной суммы в девять миллиардов. Официальная причина — не успели согласовать.

В следующем году ЕС намерен предоставить Украине 18 миллиардов евро. Но не в виде безвозмездной помощи, а в качестве кредитов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к украинскому военному потенциалу.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", — сказал Дмитрий Песков.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий песков
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