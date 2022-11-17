"Курская битва" может стать реальностью из-за действий Украины

После отвода наших войск из-под Херсона у многих закономерно возникает вопрос: а что дальше? Как будет разворачиваться ситуация на линии боевого соприкосновения? Предпримет ли российское командование наступательные действия на других участках, в том числе силами освободившейся Херсонской группировки? Или, напротив, стоит ожидать активизации киевского режима?

Одно из популярных мнений на этот счёт заключается в том, что Киев попытается предпринять наступление на Мелитопольском направлении c целью перерезать сухопутную связь Крыма с Донбасским регионом и выхода к Азовскому морю.

Такая логика предсказуема и понятна, учитывая, что и Киев из каждого утюга провозглашает цель выхода к границам 1991 года. К тому же, перебросить на это направления войска с Херсонского участка Киеву проще и быстрее всего.

В пользу такого решения играет и ряд географических и сезонных факторов, например:

степной ландшафт южного Донбасса — открытая равнинная местность со множеством дорог, вдоль которых могут действовать ВФУ;

при минусовой температуре воздуха подмерзание земли позволит в качестве дорог использовать и непосредственно поля.

Тем более, опыт применения таких летучих отрядов, перемещающихся на внедорожниках по полям, нам всем уже был продемонстрирован украинской стороной в Харьковской области в сентябре.

В то же время наступившая зима (лесопосадки с облетевшей листвой и белые поля, покрытые снегом) будет плохим укрытием для живой силы и техники врага. Возможности нашей разведки по своевременному обнаружению подразделений противника, напротив, резко возрастут.

Конечно, зимние условия создадут трудности по маскировке и для наших позиций, но представляется, что для ВФУ негативных моментов будет больше. Подразделения ВФУ, передвигающиеся в открытой степи, окажутся как на ладони для нашей артиллерии. Проще действовать будет и нашей авиации.

В связи с этими факторами не исключено, что Киев откажется от южного варианта и обратит свои взоры на север. Но не столько на территорию Луганщины, откуда сообщается об активизации ВФУ, а сколько ещё выше по карте, на границу с Белгородской и Курской областями.

Но разве это возможно? Ведь официальный Киев, насколько агрессивным он не казался, особо не педалировал тему перенесения боевых действий непосредственно на территорию России. Да, были заявления отдельных личностей украинского политического бомонда о параде украинских войск на Красной площади, но официальных заявлений подобного рода Киев старательно избегал.

Избегать избегал, но регулярным обстрелом этих приграничных районов ВФУ занимаются с начала спецоперации. И характер этих действий настолько интенсивен и опасен для гражданского населения, что было принято решение о вывозе мирных жителей из опасной зоны.

Серьёзность намерений Киева в отношении Курской и Белгородской областей, похоже, принимает во внимание и российское командование. Неслучайно в последнее время усилены работы по возведению укреплённой линии на границе с Украиной.

Но как Киев будет объяснять свои действия по вторжению на территорию России мировому сообществу? Ведь это уже не вновь присоединённые территории, а та территория России, которую привык понимать коллективный Запад.

Впрочем, в этом случае нам не надо тешить себя иллюзиями. Западная медийная машина видит только то, что хочет видеть. Даже если этот факт западными СМИ будет замечен, а сейчас они "не видят" вообще обстрелов Белгородской области, то он будет истолкован как ответное действие, как вынужденная мера, как желание "угнетённой" Украины хоть как-то достучаться до "злой" России.

Киевские идеологи, для обоснования своих действий могут вспомнить, что часть территорий Курской, Орловской, Белгородской областей когда-то, в XVII-XVIII веках, относилась к так называемой Слободской Украине с центром в Харькове.

Они также могут вспомнить, что юг нынешней Брянской области когда-то входил в Гетманщину, тоже одну из исторических областей так называемой Украины, а вернее Российской Империи. В ход пойдут любые предлоги и обоснования, даже самые фантастические.

В этой связи интересно задаться вопросом, почему именно Белгородская и Курская области могут стать потенциальными объектам атак украинских националистов, в отличие от Брянской, у которой тоже большой участок границы с Украиной? Да, Брянщину тоже периодически тревожат, но несравненно меньше.

Наверное, ответом будут не исторические изыски украинских националистов-историков, а вполне экономические соображения. Белгородская, Курская и Орловская области являются местом расположения знаменитой Курской магнитной аномалии — крупнейшим железнорудным бассейном не только России, но и на Земле.

В 100 километрах от границы, например, находится Михайловский карьер, где открытым способом добывается железная руда. Размер этого карьера 3х7 км, глубина — 350 м. Несколько подальше находится более крупный Лебединский карьер с глубиной 600 м. Все эти месторождения являются стратегическими для российской экономики,

Нанесение урона этим месторождениям, пусть и временного, может создать дополнительные сложности для нашей металлургической отрасли. И это будет вполне в духе преступного киевского режима.

Помимо экономических причин в пользу северного варианта можно высказать и то соображение, что ландшафт здесь более сложный:

холмы,

степи,

леса.

Невзирая на зиму, возможностей для скрытного сосредоточения войск у Украины в такой местности будет больше. Больше и естественных природных укрытий — оврагов, балок и т. д. А это значит, дополнительное преимущество для скрытного размещения дальнобойной артиллерии и ракетных систем.

Конечно, все мы понимаем, что возможностей по реальному захвату здесь территорий у Украины практически нет. Если что-то и удастся занять, то на короткий срок. Но какой в итоге будет политический, медийный и идеологический эффект для оболваненного украинского общества и западных кураторов, можно представить.

Поставив под удар Белгородчину (имеется в виду все российские области, пограничные для северо-восточной Украины), Киев естественно попробует шантажировать Россию на предмет возврата Донбасса и Крыма.

И это потенциально очень опасный для нас вариант.

Внимательный читатель наверняка заметит, что в предыдущей статье автор развивал тезис о том, что Киев относится даже к Харьковщине, как к чужой земле. И в этой связи нынешний тезис как будто бы вступает в противоречие. Зачем в таком случае Украине Белгородчина?

Но здесь надо принять во внимание: для киевского режима любая территория — чужая, и Западная Украина, и даже сам Киев. Правящую группу интересуют только собственные одномоментные экономические интересы и выполнение стратегических планов Запада. И ради этого они могут превратить и Украину в выжженную землю, и все приграничные территории других государств, даже таких "дружественных", как Польша.

И в завершение. Некоторое время назад в СМИ с подачи наших отставных генералов факты отступлений российских войск стали рассматриваться как обычная практика войны. И в качестве похожего примера приводились бои на Курской дуге в 1943 году, начавшиеся с отступления на 25-30 км, а в итоге завершившиеся нашей грандиозной победой. Тогда, в августе, сравнение боёв под Херсоном с Курской дугой казалось всего лишь исторической аналогией. Теперь может оказаться, что слова "Курская битва" приобретут самый, что ни на есть, прямой смысл.