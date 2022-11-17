Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Николаев

"Курская битва" может стать реальностью из-за действий Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

После отвода наших войск из-под Херсона у многих закономерно возникает вопрос: а что дальше? Как будет разворачиваться ситуация на линии боевого соприкосновения? Предпримет ли российское командование наступательные действия на других участках, в том числе силами освободившейся Херсонской группировки? Или, напротив, стоит ожидать активизации киевского режима?

"Курская битва" может стать реальностью из-за действий Украины

Одно из популярных мнений на этот счёт заключается в том, что Киев попытается предпринять наступление на Мелитопольском направлении c целью перерезать сухопутную связь Крыма с Донбасским регионом и выхода к Азовскому морю.

Такая логика предсказуема и понятна, учитывая, что и Киев из каждого утюга провозглашает цель выхода к границам 1991 года. К тому же, перебросить на это направления войска с Херсонского участка Киеву проще и быстрее всего.

В пользу такого решения играет и ряд географических и сезонных факторов, например:

  • степной ландшафт южного Донбасса — открытая равнинная местность со множеством дорог, вдоль которых могут действовать ВФУ;
  • при минусовой температуре воздуха подмерзание земли позволит в качестве дорог использовать и непосредственно поля.

Тем более, опыт применения таких летучих отрядов, перемещающихся на внедорожниках по полям, нам всем уже был продемонстрирован украинской стороной в Харьковской области в сентябре.

В то же время наступившая зима (лесопосадки с облетевшей листвой и белые поля, покрытые снегом) будет плохим укрытием для живой силы и техники врага. Возможности нашей разведки по своевременному обнаружению подразделений противника, напротив, резко возрастут.

Конечно, зимние условия создадут трудности по маскировке и для наших позиций, но представляется, что для ВФУ негативных моментов будет больше. Подразделения ВФУ, передвигающиеся в открытой степи, окажутся как на ладони для нашей артиллерии. Проще действовать будет и нашей авиации.

В связи с этими факторами не исключено, что Киев откажется от южного варианта и обратит свои взоры на север. Но не столько на территорию Луганщины, откуда сообщается об активизации ВФУ, а сколько ещё выше по карте, на границу с Белгородской и Курской областями.

Но разве это возможно? Ведь официальный Киев, насколько агрессивным он не казался, особо не педалировал тему перенесения боевых действий непосредственно на территорию России. Да, были заявления отдельных личностей украинского политического бомонда о параде украинских войск на Красной площади, но официальных заявлений подобного рода Киев старательно избегал.

Избегать избегал, но регулярным обстрелом этих приграничных районов ВФУ занимаются с начала спецоперации. И характер этих действий настолько интенсивен и опасен для гражданского населения, что было принято решение о вывозе мирных жителей из опасной зоны.

Серьёзность намерений Киева в отношении Курской и Белгородской областей, похоже, принимает во внимание и российское командование. Неслучайно в последнее время усилены работы по возведению укреплённой линии на границе с Украиной.

Но как Киев будет объяснять свои действия по вторжению на территорию России мировому сообществу? Ведь это уже не вновь присоединённые территории, а та территория России, которую привык понимать коллективный Запад.

Впрочем, в этом случае нам не надо тешить себя иллюзиями. Западная медийная машина видит только то, что хочет видеть. Даже если этот факт западными СМИ будет замечен, а сейчас они "не видят" вообще обстрелов Белгородской области, то он будет истолкован как ответное действие, как вынужденная мера, как желание "угнетённой" Украины хоть как-то достучаться до "злой" России.

Киевские идеологи, для обоснования своих действий могут вспомнить, что часть территорий Курской, Орловской, Белгородской областей когда-то, в XVII-XVIII веках, относилась к так называемой Слободской Украине с центром в Харькове.

Они также могут вспомнить, что юг нынешней Брянской области когда-то входил в Гетманщину, тоже одну из исторических областей так называемой Украины, а вернее Российской Империи. В ход пойдут любые предлоги и обоснования, даже самые фантастические.

В этой связи интересно задаться вопросом, почему именно Белгородская и Курская области могут стать потенциальными объектам атак украинских националистов, в отличие от Брянской, у которой тоже большой участок границы с Украиной? Да, Брянщину тоже периодически тревожат, но несравненно меньше.

Наверное, ответом будут не исторические изыски украинских националистов-историков, а вполне экономические соображения. Белгородская, Курская и Орловская области являются местом расположения знаменитой Курской магнитной аномалии — крупнейшим железнорудным бассейном не только России, но и на Земле.

В 100 километрах от границы, например, находится Михайловский карьер, где открытым способом добывается железная руда. Размер этого карьера 3х7 км, глубина — 350 м. Несколько подальше находится более крупный Лебединский карьер с глубиной 600 м. Все эти месторождения являются стратегическими для российской экономики,

Нанесение урона этим месторождениям, пусть и временного, может создать дополнительные сложности для нашей металлургической отрасли. И это будет вполне в духе преступного киевского режима.

Помимо экономических причин в пользу северного варианта можно высказать и то соображение, что ландшафт здесь более сложный:

  • холмы,
  • степи,
  • леса.

Невзирая на зиму, возможностей для скрытного сосредоточения войск у Украины в такой местности будет больше. Больше и естественных природных укрытий — оврагов, балок и т. д. А это значит, дополнительное преимущество для скрытного размещения дальнобойной артиллерии и ракетных систем.

Конечно, все мы понимаем, что возможностей по реальному захвату здесь территорий у Украины практически нет. Если что-то и удастся занять, то на короткий срок. Но какой в итоге будет политический, медийный и идеологический эффект для оболваненного украинского общества и западных кураторов, можно представить.

Поставив под удар Белгородчину (имеется в виду все российские области, пограничные для северо-восточной Украины), Киев естественно попробует шантажировать Россию на предмет возврата Донбасса и Крыма.

И это потенциально очень опасный для нас вариант.

Внимательный читатель наверняка заметит, что в предыдущей статье автор развивал тезис о том, что Киев относится даже к Харьковщине, как к чужой земле. И в этой связи нынешний тезис как будто бы вступает в противоречие. Зачем в таком случае Украине Белгородчина?

Но здесь надо принять во внимание: для киевского режима любая территория — чужая, и Западная Украина, и даже сам Киев. Правящую группу интересуют только собственные одномоментные экономические интересы и выполнение стратегических планов Запада. И ради этого они могут превратить и Украину в выжженную землю, и все приграничные территории других государств, даже таких "дружественных", как Польша.

И в завершение. Некоторое время назад в СМИ с подачи наших отставных генералов факты отступлений российских войск стали рассматриваться как обычная практика войны. И в качестве похожего примера приводились бои на Курской дуге в 1943 году, начавшиеся с отступления на 25-30 км, а в итоге завершившиеся нашей грандиозной победой. Тогда, в августе, сравнение боёв под Херсоном с Курской дугой казалось всего лишь исторической аналогией. Теперь может оказаться, что слова "Курская битва" приобретут самый, что ни на есть, прямой смысл.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Любовь Степушова
Темы всу курск армия брянск херсон россия украина белгород курская область брянская область херсонская область белгородская область
Новости
Foreign Policy: НАТО беспокоится из-за дальнейших поставок оружия Украине
АВТОВАЗ рассматривает создание Lada с новой системой полного привода
Леонков: украинские ракеты упали в Польше из-за неисправности
CNN: спецоперация на Украине легко перерастёт в крупный конфликт России и НАТО
В "Школе современной пьесы" пройдет творческий вечер Клары Новиковой
Ведущий на американском ТВ обвинил Украину в попытке развязать мировую войну
Кулеба: пришло время для комплексов Patriot
Ростовские медики: отказ от алкоголя позволит успешно пройти сезон гриппа и ОРВИ
В Волгограде осудили распространявшего экстремистские книги многодетного отца
На "Роза Хутор" пройдёт гастрономический фестиваль "Осенние истории"
Популярное
Силовые структуры
Комбат "Востока" Ходаковский сообщил о расстреле мобилизованным в ДНР командира

Александр Ходаковский рассказал, как мобилизованный расстрелял своего командира.

Комбат "Востока" Ходаковский сообщил о расстреле мобилизованным в ДНР командира
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Eurasia Review: командующий СВО Суровикин может разбить ВС Украины за 60 суток
Силовые структуры
Десант ВС России ликвидирует технику ВС Украины на правом берегу Днепра
Ольга Лебедева Зеленский играет роль беспризорника, взятого на воспитание в "приличную семью" Ольга Лебедева Андрей Николаев "Курская битва" может стать реальностью из-за действий Украины Андрей Николаев Игорь Буккер Петр Кропоткин — потомок Рюрика и анархист Игорь Буккер
Общество
Глава Чечни Кадыров рассказал о смерти первой дочери
Мир. Новости мира
Британка Дебенхэм назвала кошмаром пережитое после обвинений украинской беженки
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за нарушение конфиденциальности встречи
Мир. Новости мира
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за нарушение конфиденциальности встречи
Последние материалы
Foreign Policy: НАТО беспокоится из-за дальнейших поставок оружия Украине
АВТОВАЗ рассматривает создание Lada с новой системой полного привода
Леонков: украинские ракеты упали в Польше из-за неисправности
Искусственный интеллект когда-нибудь может стать линостью
CNN: спецоперация на Украине легко перерастёт в крупный конфликт России и НАТО
В "Школе современной пьесы" пройдет творческий вечер Клары Новиковой
Ведущий на американском ТВ обвинил Украину в попытке развязать мировую войну
Кулеба: пришло время для комплексов Patriot
Ростовские медики: отказ от алкоголя позволит успешно пройти сезон гриппа и ОРВИ
Зеленский играет роль беспризорника, взятого на воспитание в "приличную семью"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников