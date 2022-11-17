Русофобия десятилетиями — если не веками взращиваемая в странах Запада — с началом российской СВО на Украине выплеснулась, затопила умы, вдруг став безумно популярной. И что интересно, модному веянию поддались даже те, кто ранее ни в каких подобных увлечениях "замечен не был".
И стало вдруг очевидно, что русофобия русофобии рознь. И это если не брать в расчёт "промытых мозгов" украинцев и "маленьких, но гордых" прибалтов. У последних русофобия в основном шкурная, основанная на понимании того, что "доить" Россию, брезгливо морща носик, далее не получится.
Авторы Telegram-канала "Рука Кремля" провели целое исследование, целью которого было понять, как на самом деле в разных странах относятся к России. Вывод оказался интересным:
Вот только платить за сознательную "порчу" отношений с огромной страной, от которой многие зависят, например, энергетически, подданные мирового гегемона готовы по-разному.
"Что самое обидное — размер этой платы определяет даже не Россия (добрая душа), а свободный рынок (бездушный отморозок). И каждый раз размер и способ оплаты оказываются полным сюрпризом для абонента", — отмечают авторы "исследования".
Суть её в том, чтобы громко декларировать отказ от всего российского. Но втихаря всё, что очень нужно, покупать, наплевав на двойные, а то и тройные цены.
Суть: гордо отказаться от всего российского, твёрдо на том стоять, отказываясь от "обходных путей" и компромиссов в надежде, что всё само рассосётся.
Как и в первых двух случаях, вслух объявить, что нам-де ничего от Москвы не надо, но втихаря скупать всё, до чего руки дотягиваются, и продавать это втридорога Европе.
Её приверженцы уверены, что "нашли замену российским ресурсам", гордо и громко "поносить москалей", не замечая, что за "замену" платят в три-четыре раза дороже. А вдруг прозрев, обвинять Россию в коварстве, а новых поставщиков — в работе на Кремль. И просить у заокеанского друга защиты.
Самая интересная:
"Не русофобствовать слишком громко. Продолжать покупать у России всё что нужно, по прежним ценам. Гнусно похихикивать над соседями".
На словах помалкивать, но при этом пакостить России "по мелочи, где только можно", надеясь, что коли в Москве догадаются, то "Запад нас выручит".
"Пакостить России где только можно, но не слишком сильно, чтобы собственную выгоду не потерять. Не русофобствовать слишком громко. Всегда оказывать помощь, если речь идёт о перепродаже российских товаров и собственном гешефте. Пытаться усидеть на двух стульях, надеясь, что победитель — кем бы он ни оказался — после окончания схватки поймёт и простит".
Экс-глава израильской спецслужбы Яков Кедми назвал истинную причину непримиримо-враждебного отношения так называемого коллективного Запада к России.
По его словам, ненависть "просвещённой Европы" к "русским варварам" произрастает из-за того, что указанные определения следовало бы применять наоборот:
Россия — центр мировой демократии, а западные страны — жестокие варвары.
И свидетельство тому — вся история, утверждает Кедми:
"Россия испокон веков с уважением относилась к малым народам: у них не отнимались земли, им не запрещалось говорить на своих языках, их культура бережно сохранялась. Именно поэтому сегодня марийцы, чуваши и ханты чувствуют себя частью единой страны, а не завоёванными народами", — пояснил политолог в эфире вечерней программы Владимира Соловьёва на канале "Россия-1".
А вот на Западе, подчеркнул израильский политолог, всё "с точностью до наоборот":
аборигены, которых завоёвывали "цивилизованные" европейцы, веками — и по сей день — живут как в колониях.
За примером далеко ходить не надо: завоевав Америку, европейцы согнали индейцев — коренных жителей континента — в резервации. Так они там и обитают, страдая от алкоголизма, наркомании, лишённые своих языков и культуры.
"В этом разница между российской цивилизацией и западной. И этого они вам простить не могут и никогда не простят", — уверен Яков Кедми.
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