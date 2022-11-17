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Автор Ольга Лебедева

Восемь тарифов русофобии: за что Запад так ненавидит Россию

Мир

Русофобия десятилетиями — если не веками взращиваемая в странах Запада — с началом российской СВО на Украине выплеснулась, затопила умы, вдруг став безумно популярной. И что интересно, модному веянию поддались даже те, кто ранее ни в каких подобных увлечениях "замечен не был".

Восемь тарифов русофобии: за что Запад так ненавидит Россию

И стало вдруг очевидно, что русофобия русофобии рознь. И это если не брать в расчёт "промытых мозгов" украинцев и "маленьких, но гордых" прибалтов. У последних русофобия в основном шкурная, основанная на понимании того, что "доить" Россию, брезгливо морща носик, далее не получится.

Такая разная русофобия

Авторы Telegram-канала "Рука Кремля" провели целое исследование, целью которого было понять, как на самом деле в разных странах относятся к России. Вывод оказался интересным:

  • русофобия — явление искусственно насаждаемое (понятно, кажется, кем и с какой целью), но с её помощью в очередной раз подтверждается мудрость народной пословицы: "Ради милого дружка и серёжку из ушка".

Вот только платить за сознательную "порчу" отношений с огромной страной, от которой многие зависят, например, энергетически, подданные мирового гегемона готовы по-разному.

"Что самое обидное — размер этой платы определяет даже не Россия (добрая душа), а свободный рынок (бездушный отморозок). И каждый раз размер и способ оплаты оказываются полным сюрпризом для абонента", — отмечают авторы "исследования".

Действующие тарифы

Русофобия "франко-германская"

Суть её в том, чтобы громко декларировать отказ от всего российского. Но втихаря всё, что очень нужно, покупать, наплевав на двойные, а то и тройные цены.

Русофобия "британская"

Суть: гордо отказаться от всего российского, твёрдо на том стоять, отказываясь от "обходных путей" и компромиссов в надежде, что всё само рассосётся.

Русофобия "американская"

Как и в первых двух случаях, вслух объявить, что нам-де ничего от Москвы не надо, но втихаря скупать всё, до чего руки дотягиваются, и продавать это втридорога Европе.

Русофобия "польская"

Её приверженцы уверены, что "нашли замену российским ресурсам", гордо и громко "поносить москалей", не замечая, что за "замену" платят в три-четыре раза дороже. А вдруг прозрев, обвинять Россию в коварстве, а новых поставщиков — в работе на Кремль. И просить у заокеанского друга защиты.

Русофобия "прибалтийская"

Самая интересная:

  • гордо напоказ "отринуть иго московское" и молча страдать.

Русофобия "венгерская"

"Не русофобствовать слишком громко. Продолжать покупать у России всё что нужно, по прежним ценам. Гнусно похихикивать над соседями".

Русофобия "среднеазиатская"

На словах помалкивать, но при этом пакостить России "по мелочи, где только можно", надеясь, что коли в Москве догадаются, то "Запад нас выручит".

Русофобия "турецкая"

"Пакостить России где только можно, но не слишком сильно, чтобы собственную выгоду не потерять. Не русофобствовать слишком громко. Всегда оказывать помощь, если речь идёт о перепродаже российских товаров и собственном гешефте. Пытаться усидеть на двух стульях, надеясь, что победитель — кем бы он ни оказался — после окончания схватки поймёт и простит".

Почему Запад ненавидит Россию?

Экс-глава израильской спецслужбы Яков Кедми назвал истинную причину непримиримо-враждебного отношения так называемого коллективного Запада к России.

По его словам, ненависть "просвещённой Европы" к "русским варварам" произрастает из-за того, что указанные определения следовало бы применять наоборот:

Россия — центр мировой демократии, а западные страны — жестокие варвары.

И свидетельство тому — вся история, утверждает Кедми:

"Россия испокон веков с уважением относилась к малым народам: у них не отнимались земли, им не запрещалось говорить на своих языках, их культура бережно сохранялась. Именно поэтому сегодня марийцы, чуваши и ханты чувствуют себя частью единой страны, а не завоёванными народами", — пояснил политолог в эфире вечерней программы Владимира Соловьёва на канале "Россия-1".

А вот на Западе, подчеркнул израильский политолог, всё "с точностью до наоборот":

аборигены, которых завоёвывали "цивилизованные" европейцы, веками — и по сей день — живут как в колониях.

За примером далеко ходить не надо: завоевав Америку, европейцы согнали индейцев — коренных жителей континента — в резервации. Так они там и обитают, страдая от алкоголизма, наркомании, лишённые своих языков и культуры.

"В этом разница между российской цивилизацией и западной. И этого они вам простить не могут и никогда не простят", — уверен Яков Кедми.

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Олег Царёв: Россию все кинули. Почему нам не помогает даже ОДКБ?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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