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Автор Саид Гафуров

Востоковед: Эрдоган готов торговать даже с фашистами

Мир » Европа

Скоро в Турции состоятся президентские и парламентские выборы. Почему не нужно верить тому, что говорят турецкие политики, узнаем ли мы правду о заказчике теракта на Истикляли и зачем Эрдогану торговать с фашистами, рассказал востоковед, политолог, экономист, руководитель направления "Восток" Pravda.Ru Саид Гафуров.

Востоковед: Эрдоган готов торговать даже с фашистами

— Многие обсуждают внешнюю политику Турции, основываясь на заявлениях турецких официальных лиц. Но никакой политик не говорит то, что он думает. Политик говорит то, что ему нужно сказать в тех или в иных целях.

Сейчас для Эрдогана в приоритете выборы. И всё, что он говорит по поводу террористического акта на Истикляли, нужно понимать не как отражение реальности, а как целенаправленную электоральную политику.

Опросы общественного мнения показывают, что выборы Эрдоган может проиграть. Оппозиция очень сильна. Есть недовольство правительством вызвано проблемами в экономике.

Эрдоган говорил, что основа его внешней политики — это ноль проблем с соседями. Сейчас у Эрдогана проблемы со всеми соседями, даже на другом конце Средиземноморья. Но политический тактик он непревзойдённый. Каждый раз он справлялся с попытками сместить его и на партийных съездах, и во время военного переворота. Да, все предыдущие выборы Эрдоган выигрывал с очень небольшим преимуществом: 52 против 48, 55 против 45.

Основная задача Эрдогана связана с экономикой. Сейчас резко растут цены на основные сырьевые товары, которые импортирует Турция, в том числе из России:

  • газ,
  • нефть,
  • зерно,
  • удобрения.

Для Эрдогана решающим является получение связанных кредитов. Его переговоры с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным явно касались получения зернового и нефтегазового кредитов, и он их получил. Это позволит ему справиться с ситуацией.

В Турции проводится много социологических измерений по заказу Эрдогана. Ему важно знать, как люди относятся к той или иной проблеме, хотят ли они президента-миротворца или президента, агрессивно защищающего национальные интересы. Он лучше информирован, чем оппозиция, и любые его слова, в том числе о теракте, следует трактовать исключительно с узкополитической целью.

То есть, он говорит не то, что есть на самом деле, а то, что ему нужно сказать, чтобы победить на выборах. Тем не менее, следствие и правосудие там есть, и мы скоро узнаем, кто был заказчиком теракта. Сейчас есть только заявление руководителя внутренних дел Турции о том, что арестовали женщину из Рабочей партии Курдистана. Верить этому не нужно: не потому, что они обманывают, а потому, что их задачей не является информирование.

То есть, на вопрос "Кто заказчик?" правильно ответить: "Суд решит, следствие установит".

Турция для нас важна. Она стала центром морской международной торговли в Восточном Средиземноморье и Черноморском бассейне. Критически важно для турецкого бизнеса сохранять свои позиции и в России, и на Украине. Конечно, от нас турки дополнительно зависят газопроводами по дну моря и крупными кредитами, которые Россия выдала, в том числе на оружие. Но это вторично по сравнению с ролью честного торговца. Эрдоган говорит: "Я предлагаю роль честного посредника между Москвой и Киевом".

Мы-то понимаем, что в Киеве заправляют реальные нацисты, а Эрдогана это не интересует. Даже фашистам нужно торговать, и Эрдоган хочет зарабатывать на этом деньги. Он говорит: "Это не наша война, это война России и Украины, мы же готовы торговать со всеми".

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ нефть война бизнес россия турция украина торговля терроризм саид гафуров реджеп эрдоган владимир путин
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