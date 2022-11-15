VT: Ядерная война с Россией станет осознанным выбором США

Командующий ядерными силами США заявил на прошлой неделе, что война на Украине — это всего лишь разминка перед гораздо более крупным конфликтом, к которому в США уже готовятся.

"Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь разминка. Большая война грядёт", — заявил глава Стратегического командования ВС США, адмирал Чарльз Ричард.

Украинский кризис — всего лишь разминка для США

Отнюдь не совпадение, что не так давно США опубликовали свой новый Обзор ядерной политики (NPR), в котором подтверждается, что доктрина США допускает применение ядерного оружия первыми. И адмирал, видимо, в довесок, закрепил в умах сомневающихся, что горячая война предрешена, причём ранее он уже заявлял, что ядерная война с Россией или Китаем — "вполне реальная возможность".

Но это не какой-то воин в кресле, пишущий военный бюллетень для сельской газеты, это глава Стратегического командования ВС США.

Кейтлин Джонстон пишет для Veterans Today, что её больше всего удивляет в подобных высказываниях то, с какой простотой об этом говорится. Адмирал говорит о грядущей большой войне, как другие люди говорят о землетрясениях или наводнениях. Подобная риторика становится всё более и более распространенной. Описание мировой войны — как неизбежность для империи США, а не как прямой результат конкретных решений, принятых этой страной, — становится уже своеобразным жанром для политологов.

В этом пассивном, невнятном повествовании, наложенном поверх милитаризма американской империи, нет ничего нового. Еще в 2017 году Адам Джонсон из Fair. org отмечал, что западные СМИ всегда описывают США как "спотыкающихся" в войнах, подобно неверному супругу, придумывающему плохие оправдания после того, как его поймали.

Подобная риторика, с одной стороны, удовлетворяет правую националистическую идею о том, что Америка идет на войну только потому, что ее вынуждают к этому силы, не зависящие от нее (упрямый воин, нежный великан, который будет атаковать только тогда, когда его спровоцируют), а с другой стороны — она играет на либеральном, хипстерском представлении о том, что американские вооруженные силы на самом деле некомпетентны и глупы и, как правило, плохи в ведении войны.

Наиболее ярко это выражается в идее о том, что США "втянуты" в войну, несмотря на их невоенные намерения:

"Будут ли США втянуты в гражданскую войну в Сирии?" — Fox News, 7 апреля 2017 года. "Как Америка может ввязаться в войну с Ираном", — The Atlantic, 9 февраля 2017 года. "Что потребуется, чтобы втянуть США в войну в Азии", — Quartz, 29 апреля 2017 года.

Так что если будет горячая война между США и крупной державой, то не потому, что кого-то вынудили. Это будет результатом конкретного выбора, сделанного кукловодами империи. Это будет результатом того, что Штаты выберут эскалацию, сетует Кейтлин Джонстон.

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