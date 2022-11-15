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Автор Александр Приходько

Для дестабилизации обстановки на Кавказе к "британским учёным" присоединился "кавказский"

Мир

30-томное творение "Европа и Черкессия: 1760-1870" Азамата Кумыкова, выпущенное в Великобритании, направлено на дестабилизацию обстановки на Северном Кавказе.

Для дестабилизации обстановки на Кавказе к "британским учёным" присоединился "кавказский"

Удивительное дело, что антироссийская повестка в иностранных источниках базируется на довольно ветхих темах, корнями уходящих в противостояние Российской и Британской империй в позапрошлом веке, когда конкуренция между ними шла на Кавказе и в Закавказье. Британия тогда поддерживала турецкий протекторат на этих территориях, против которого выступали жители сегодняшних Грузии и Армении.

Россия тяжело воевала на Кавказе, и по результатам тех еще войн возник так называемый "черкесский вопрос". Значительное количество черкесов в XIX веке отказались жить в России и выехали в Турцию, где их потомки проживают до сих пор. Давно ассимилировавшись, эти граждане иностранных государств наверняка не часто вспоминают о своих корнях, шутка ли — с тех пор сменилось уже с десяток поколений.

Но об их мнимых интересах не забывают заботиться наши иностранные "партнёры", выискивающие каждый повод, чтобы побольнее ущипнуть нашу страну.

Кому уж, но не англичанам и американцам, столетиями богатевшим за счет разграбления колоний и использования рабского труда, укорять нас в бесчеловечном отношении к побеждённым народам.

И тем не менее именно с берегов Туманного Альбиона наблюдаем мы очередной накат: на радио "Свобода" и на портале "Кавказ.Реалии" мы видим Азамата Кумыкова, ныне докторанта Кембриджского университета, представляющего там своё 30-томное (!) творение "Европа и Черкессия: 1760-1870". Что ж, если раньше термин "кавказские учёные" относился к тем недобросовестным представителям научного сообщества, кто покупал себе диссертации и научные степени, то теперь "кавказские учёные" объединились с "британскими учёными", давно известными своими бессмысленными исследованиями всего подряд.

Кто же такой Азамат Кумыков? Бывший топ-менеджер "Промсвязьбанка", был близок к его бывшим владельцам братьям Ананьевым, ныне находящимся в международном розыске за хищение 87 млрд рублей.

Удивительное дело, но сам Кумыков не историк, а бизнесмен и историей до 2019 года не интересовался. Так как же он смог попасть сразу в докторантуру знаменитого Кембриджа?

Ответ на этот вопрос может показаться банальным, но его в частных беседах подтверждает и сам Кумыков. Причиной столь мощного научного прорыва в изучении черкесского вопроса является связь Азамата с британскими спецслужбами, в интересах которых, собственно, и осуществляется издание 30-томного труда, который должен зафиксировать в научном сообществе "злодеяния" России по отношению к черкесам и, соответственно, благодеяния Британии. Удивительное дело, но даже в интервью "Свободе" Кумыков не отрицает, что британцы в XVIII-XIX веке ПОКУПАЛИ КАК РАБОВ ДЕТЕЙ на Кавказе. Правда он считает, что такие покупки делались исключительно с благотворительными целями и дети потом, лет через семь-восемь, получали свободу.

Кавказ уже более десяти лет не является для России "горячей точкой", но подрывные усилия "британских учёных" на этой территории, видимо, с годами не ослабевают.

Чеченцы, ингуши, черкесы всегда становились разменной монетой в "Большой игре". Именно на очередную дестабилизацию обстановки на Северном Кавказе и направлен труд Кумыкова, инспирированный Лондоном и ловко замаскированный под научную работу. А раз так, то не стоит ли считать автора работы, направленной против России, готовящейся в Великобритании на деньги Великобритании под патронатом британских спецслужб, самым настоящим иноагентом?

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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