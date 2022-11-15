Как когда-то было заявлено на самом высоком уровне, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — это международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 году для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла. То есть, одновременно с созданием организации НАТО американцы начали сажать на долларовую иглу и своих сателлитов. Понятно, что не за бесплатно.
Речь идёт не только о долговых обязательствах западноевропейских стран. Теперь бизнес Англии, Франции, а позже и всех стран Евросоюза будет играть по-американски. Не по американским законам, а по тому, за что раньше в законопослушных странах сажали. За коррупцию. Правда, за это можно схлопотать хороший срок и в США, но только не тем американцам, кто занимается подкупом вне границ Северной Америки. Это в США, наоборот, приветствуется.
Напомню, что российские власти когда-то рвались в эту организацию. Слава богу, после воссоединения Крыма с Россией нам было отказано. Действительно, нам мало членства в ВТО, когда все споры экономического арбитража оканчивались не в нашу пользу, и Россия теряла миллиарды?
Это понимают и на Западе, но в НАТО все повязаны кровью и деньгами. Тем не менее, европейская коалиция уже давно осознала, что стала частью законодательства США. Её вердикт: подкуп иностранных должностных лиц является уголовным преступлением, а не обычным бизнесом. Одни европейские страны пытались это решить на законодательном уровне, другие — дипломатическим путём. Но воз и ныне там. Всё, что делает США в плане экономических афер, пусть со скрипом, но приходится сглатывать.
Генералы НАТО по обе стороны Атлантики убедили политиков, что свои национальные интересы надо подчинять глобальным интересам "всеобщего блага". То есть, Вашингтону. А то, что к чёрту летят ваши предвыборные обещания? Не страшно. Если надо, вытащите ещё пару подразделений полиции на разгон недовольных своим карманом.
Понятно, что плоды пожинали и пожинают только США, которые ещё в 1977 году сумели отправить в нужник ОЭСР закон о коррупции в связях с иностранными государствами. Ясен перец, кому нужен такой закон, из-за которого за десятилетия американцы потеряли более 100 международных контрактов, оцениваемых тогда в 45 миллиардов долларов. Иностранцы были в Европе и Азии, а в роли дающих взятки — американцы.
Есть или была такая организация "Международная транспарентность". Это некоммерческая организация, которая вела учёт найденных коррупционных составляющих в европейско-американском бизнесе. А главной причиной создания, пока ещё на общественном, а позже и на государственном уровне подобных "ревизионных" палат стала афера с махинациями вокруг американской компании "Локхид".
Если кто помнит историю 1960-1970-х годов, эта авиакомпания начала, как блинчики, печь свои истребители, продавая их направо и налево. НАТО, само собой. Но к "Локхиду" подтянулись и другие страны, как в Азии, так на Ближнем Востоке. Неувязка была в одном: американские "Старфайтеры" начали сыпаться с неба на землю, чаще всего, отправляя на тот свет дорогостоящий военный потенциал — пилотов. А мы всё о деньгах…
Скандал был большой, как в США, так и в Европе. В коррупции особенно отличились члены ОЭСР из
Продажность политических кругов этих стран, подкупленных американской авиастроительной компанией "Локхид", была доказана. Полагаю, что под угрозой большого срока лоббист "Локхида" Эрнест Хаузер на слушаниях в Сенате США признался, что уже в 1961 году его корпорация давала взятку в размере 10 миллионов долларов министру обороны ФРГ Францу Йозефу Штраусу и его партии ХСС для покупки у "Локхид" 916 истребителей Lockheed F-104 Starfigher.
В Токио на взятках от "Локхида" попался премьер Танака Какуэй, ряд значительных политиков и бизнесменов. Судебный процесс тянулся почти два десятилетия, но Верховный суд Японии окончательно признал всех подозреваемых виновными. Но, напомню, самолеты бились, а лётчики гибли.
Коррупция в оборонке — везде вещь тонкая. Тем более, американцы надували и свою страну, пусть и на сумму поменьше. Относительно недавно американский стройбат провёл контракты через зарегистрированную на Аляске подставную фирму, значительно завышая цену работ. 780 миллионов долларов — неплохая сумма. Это вам не бомбардировщик впарить, цена которого может быть в несколько раз дороже.
Сейчас английские экономические эксперты из "Financial Times" относятся к таким "законам" скептически. По их мнению, реформы должны начинаться с лидера страны. А когда бизнес ориентирован не на этику, а на политику, подкуп будет продолжаться. Американцы в этом за столетие уже поднаторели.
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