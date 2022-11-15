НАТО давно превратилось в полигон для американских политических коррупционеров

Как когда-то было заявлено на самом высоком уровне, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — это международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 году для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла. То есть, одновременно с созданием организации НАТО американцы начали сажать на долларовую иглу и своих сателлитов. Понятно, что не за бесплатно.

Из 238 разбилось 112 канадских "Старфайтеров"

Речь идёт не только о долговых обязательствах западноевропейских стран. Теперь бизнес Англии, Франции, а позже и всех стран Евросоюза будет играть по-американски. Не по американским законам, а по тому, за что раньше в законопослушных странах сажали. За коррупцию. Правда, за это можно схлопотать хороший срок и в США, но только не тем американцам, кто занимается подкупом вне границ Северной Америки. Это в США, наоборот, приветствуется.

Напомню, что российские власти когда-то рвались в эту организацию. Слава богу, после воссоединения Крыма с Россией нам было отказано. Действительно, нам мало членства в ВТО, когда все споры экономического арбитража оканчивались не в нашу пользу, и Россия теряла миллиарды?

Это понимают и на Западе, но в НАТО все повязаны кровью и деньгами. Тем не менее, европейская коалиция уже давно осознала, что стала частью законодательства США. Её вердикт: подкуп иностранных должностных лиц является уголовным преступлением, а не обычным бизнесом. Одни европейские страны пытались это решить на законодательном уровне, другие — дипломатическим путём. Но воз и ныне там. Всё, что делает США в плане экономических афер, пусть со скрипом, но приходится сглатывать.

Генералы НАТО по обе стороны Атлантики убедили политиков, что свои национальные интересы надо подчинять глобальным интересам "всеобщего блага". То есть, Вашингтону. А то, что к чёрту летят ваши предвыборные обещания? Не страшно. Если надо, вытащите ещё пару подразделений полиции на разгон недовольных своим карманом.

Понятно, что плоды пожинали и пожинают только США, которые ещё в 1977 году сумели отправить в нужник ОЭСР закон о коррупции в связях с иностранными государствами. Ясен перец, кому нужен такой закон, из-за которого за десятилетия американцы потеряли более 100 международных контрактов, оцениваемых тогда в 45 миллиардов долларов. Иностранцы были в Европе и Азии, а в роли дающих взятки — американцы.

Американский Васька слушает, да ест

Есть или была такая организация "Международная транспарентность". Это некоммерческая организация, которая вела учёт найденных коррупционных составляющих в европейско-американском бизнесе. А главной причиной создания, пока ещё на общественном, а позже и на государственном уровне подобных "ревизионных" палат стала афера с махинациями вокруг американской компании "Локхид".

Если кто помнит историю 1960-1970-х годов, эта авиакомпания начала, как блинчики, печь свои истребители, продавая их направо и налево. НАТО, само собой. Но к "Локхиду" подтянулись и другие страны, как в Азии, так на Ближнем Востоке. Неувязка была в одном: американские "Старфайтеры" начали сыпаться с неба на землю, чаще всего, отправляя на тот свет дорогостоящий военный потенциал — пилотов. А мы всё о деньгах…

Скандал был большой, как в США, так и в Европе. В коррупции особенно отличились члены ОЭСР из

ФРГ,

Италии,

Голландии,

Японии.

Продажность политических кругов этих стран, подкупленных американской авиастроительной компанией "Локхид", была доказана. Полагаю, что под угрозой большого срока лоббист "Локхида" Эрнест Хаузер на слушаниях в Сенате США признался, что уже в 1961 году его корпорация давала взятку в размере 10 миллионов долларов министру обороны ФРГ Францу Йозефу Штраусу и его партии ХСС для покупки у "Локхид" 916 истребителей Lockheed F-104 Starfigher.

В Токио на взятках от "Локхида" попался премьер Танака Какуэй, ряд значительных политиков и бизнесменов. Судебный процесс тянулся почти два десятилетия, но Верховный суд Японии окончательно признал всех подозреваемых виновными. Но, напомню, самолеты бились, а лётчики гибли.

Коррупция в оборонке — везде вещь тонкая. Тем более, американцы надували и свою страну, пусть и на сумму поменьше. Относительно недавно американский стройбат провёл контракты через зарегистрированную на Аляске подставную фирму, значительно завышая цену работ. 780 миллионов долларов — неплохая сумма. Это вам не бомбардировщик впарить, цена которого может быть в несколько раз дороже.

Сейчас английские экономические эксперты из "Financial Times" относятся к таким "законам" скептически. По их мнению, реформы должны начинаться с лидера страны. А когда бизнес ориентирован не на этику, а на политику, подкуп будет продолжаться. Американцы в этом за столетие уже поднаторели.