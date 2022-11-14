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Автор Ирина Гусакова

Немецкий политик развенчала миф о свободном партнёрстве с США

Мир

Немецкий политик, член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт в гостях у Bild развенчивает миф о свободном и независимом партнёрстве с США. Ведь в области финансов и IT Германия завязана на Штаты. И Вашингтон не стесняется дёргать за эту ниточку, особенно в вопросе санкций! Так было, когда Штаты навязали Европе и Германии альянс против Ирана. Так было, когда вместо немецкого канцлера Большой брат объявил, что никакого вам "Северного потока-2".

Немецкий политик развенчала миф о свободном партнёрстве с США

Развенчиваем мифы о дружбе Европы с США

"Я ничего не имею против партнёрства. Наоборот, рынок США также является для нас важным. Разумеется, мы должны экономически сотрудничать, но мы должны учитывать и свои собственные интересы. И я думаю, что Европе действительно стоит внимательно следить не только за тем, чтобы сохранять независимость от Китая. Ведь в финансовом секторе и в цифровой экономике мы куда больше зависим от США.

И мы это уже заметили, когда речь зашла о санкциях против Ирана. Европа не хотела к ним присоединяться, поскольку Иран остановил свою ядерную программу. Но Европа была не в том положении, чтобы остаться в стороне от этой санкционной войны, потому что США, имея власть, почти что навязали это нам через свою финансовую систему. А цифровая экономика ещё важнее В будущем каждая машина будет напичкана программным обеспечением. А если его будут поставлять американцы, то в какой-то момент нам останется только завинчивать болтики, тогда исчезнет и добавленная стоимость. Вот почему я желаю, чтобы европейская, а также немецкая политика учитывала эти элементарные интересы", - заявила Сара Вагенкнехт. 

Разве не пора начать блюсти собственные интересы и всё-таки выстраивать отношения, исходя из национальных приоритетов, но, кажется, зависимость от США правящей коалиции только в радость. Это ж цитадель демократии. Под таким "диктатом" быть, видимо, приятно, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".

Экономист Энтони Мюллер вообще не понимает действий правительства Германии. По его мнению, эта политика необъяснима, непостижима и противоречит здравому смыслу. Ведь энергокризис, вызванный отказом от российских энергоносителей и поддержкой санкций, бьёт по самой сердцевине немецкой экономики — по промышленности, производству и ремесленникам. Мюллер задаётся вопросом, разве можно в здравом уме хотеть смерти собственной экономики?  
   
Кто знает, может, людей в здравом уме немецкому правительству и недостаёт.

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Почему Германия – это американская колония?
Куратор: Любовь Степушова
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