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Автор Сергей Лебедев

Своё падение нравственности Америка пытается навязать всему миру

Мир » Северная Америка » США и Канада

Ещё в 1966 году французский журнал "Elle" приводил британскую статистику, где отмечалось, что число девочек-подростков, которые стали матерями, начиная с 1963 года, увеличилось в три раза. А за два года более 30 тысяч ребятишек родились от неизвестных отцов. Это было оправдано, на улице была "сексуальная поп-революция", и дети цветов под песню "С кем я проведу ночь" росли не по дням, а по часам.

Своё падение нравственности Америка пытается навязать всему миру

А вот за океаном, в стране лицемерной нравственности (США) такие новости на словах воспринимали в штыки. Действительно, при официальном запрете проституции, эта работа была в фаворе. Что уж говорить о фривольных журналах, постеры из которых американские солдаты развешивали на своих тумбочках.

Хоть и вопил на англичан заслуженный американский христианский проповедник Билли Грэм, что у молодых англосаксов в голове только женские груди и сексуальные идеи, знал бы он к какому нравственному беспределу приведут либеральные законы его родины через полсотни лет.

Забавно, что Грэм накануне своей смерти встречался с нынешним спикером Володиным, говоря со слезами на глазах о приверженности к традиционным семейным ценностям. В том числе, обсуждалась ситуация с требованием ЕСПЧ (это европейский цирк по правам человека) к РФ узаконить "однополые союзы".

А вообще, он был любимым американским проповедником у пришедших к власти в России новых реформаторов. А о падении нашей нравственности читайте отечественные газеты и СМИ.

Аборты со школьной парты

Сегодня США стали либеральной Меккой всего мира, поправ все ценности христианства и, полагаю, всех тысячелетних религий мира. "Вашингтон пост" ещё недавно сообщал, что ежедневно в США принимают роды у 2000 несовершеннолетних девочек. Примерное такое же количество девчонок делают аборты. Откуда всё это? Раньше были музыка, журналы, фильмы с тремя X. Сегодня — Интернет и соцсети. А за всем этим стоят огромные деньги, которые оседают на счета, вроде бы, законопослушных и до чёртиков стыдливых дельцов.

Несмотря на сытость общества (пособие по безработице в США выше, чем в других странах, да и соцподдержка, вроде бы, гарантирована всем от инвалидов до кошек и собак), большинство американцев довольно пессимистично смотрит в будущее.

Здесь стоит обратить внимание на наших эмигрантов, которые столкнулись с тамошними реалиями. Одна из российских мамаш, перебравшаяся на "кровно заработанные" в Америку, когда-то жаловалась на одну из нью-йоркских школ, где близлежащие помойки были забиты шприцами и презервативами. Дочь пришлось перевести в другую школу, но и плата за "сохранность" нравственности дочери повысилась.

Сами американцы весьма скептически относятся к способности правительства решать главные проблемы нации. По опросам "Вашингтон пост" и "ABC news", более половины американцев ставят крест на сегодняшних реалиях в США. Речь идёт о безопасности и нравственности. Здесь мнения богатых и бедных американцев совпадают.

Американская семья гибнет

"Американская семья гибнет, преступность во многих местах небывалая, и никогда ещё не было столько детей, которые родились без отцов. А сколько появилось семей, где нет кормильца", — говорят жители штата Пенсильвания.

Многие жители видят главную причину в закате благопристойности не только в Интернете, но и на телевидении. Передачи идут на грани фола, непристойность и нецензурщина, которые уже никого не шокируют. Подчеркну, что телевизионные передачи вызывают наибольший гнев у американских мам. Вероятно, с ними солидарны и другие мамы в других странах.

К проблемам падения нравственности многие американцы добавляют проблемы с 

  • образованием,
  • здравоохранением,
  • расовые отношения,
  • растущее число бездомных,
  • повальную иммиграцию.

Даже среди сытых и домовитых есть наказ к руководству — нравственное здоровье нации и американских семей превыше всего. Но парады "розовых" и "голубых" уже вошли за океаном в традицию. Легализация извращенцев на госуровне, которая сегодня превратилась в США в массовую кампанию, устраивает не всех. Это, кстати, в той или иной мере, отражается и будет отражаться на президентских выборах.

Священник из Лонг-Бич в Калифорнии уже заявил, что "семья во многом разрушена". Тем более, американцы весьма скептически (с этим с ними солидарны жители других стран, но на своём уровне) относятся к заявлениям властей США, что кривая преступности идёт вниз. Время показывает, что граждане многих стран готовы потерпеть экономические неурядицы, но никогда не примут падение нравственности и безопасности в своих странах.

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