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Автор Антон Куликов

Без оглядки на США: Европе предложили договориться с Россией о разделе Украины

Мир

Европа более не может идти на поводу у "разжигающих войну" США и должна пересмотреть свою политику в отношении России и Украины, считает бельгийский сенатор Ален Детекс.

Без оглядки на США: Европе предложили договориться с Россией о разделе Украины

По мнению сенатора, "в интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жёсткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению".

Он подчеркнул, что на данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации конфликта, которую поощряет Вашингтон.

Ален Детекс напомнил также о "Панамских документах", в которых Владимир Зеленский упоминается как "офшорный махинатор". По его словам, такого человека стоит рассматривать не как достойного президента, а как "американскую марионетку, одержимую высокомерием и втягивающую нас в войну", цитирует РИА "Новости" интервью бельгийского сенатора французскому изданию Causeur.

По его словам, антироссийские санкции наносят ущерб только самой Европе, тогда как США получают от них выгоду, поставляя европейским странам вооружения и газ.

Он также раскритиковал высказывание премьер-министра Франции Элизабет Борн, которая заявила ранее, что её страна хочет сделать цену конфликта неподъёмной для России.

"Неудивительно, что Россия хочет сделать цены на энергию невыносимыми для французов!" — считает Ален Детекс.

Напомним, официально США, Евросоюз и отдельные страны, входящие в ЕС, заявляют, что не будут подталкивать Украину к переговорам с Россией.

В то же время не секрет, что в ЕС существует большое недовольство относительно того, что американские компании поставляют природный газ в Европу по ценам в несколько раз больше, нежели своим потребителям.

Впрочем, власти США отказывают каким-либо образом влиять на цены для потребителей в Европе. Что, в общем-то, совершенно не удивляет.

Что же касается России и Украины, то в западной прессе в последнее время появляется довольно много материалов, которые посвящены теме возможных переговоров.

Вот, например, американский телеканал NBC цитирует некие информированные источники. Которые считают, что зимнее замедление боевых действий может стать стимулом для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Зимой всё замедляется. Это потенциал для переговоров. Мы бы хотели видеть, что это случится", — рассказал один из собеседников телеканала.

В общем, разговоры такие есть. Хотя, конечно, предполагать, что европейские политики пойдут наперекор США едва ли приходится. По крайней мере, на данный момент.

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Куратор: Любовь Степушова
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