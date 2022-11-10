Манёвр ВС РФ по Днепру перевёл СВО на цель изнурения Украины

У Киева кончаются ресурсы и деньги, экономика в коллапсе. Помощь Запада тоже конечна. Манёвр ВС РФ по занятию выгодных позиций по Днепру переводит СВО на изнурение Украины.

Киев посылает гонцов добывать деньги

Министр экономики Украины Юлия Свириденко поехала в Вашингтон на переговоры. В среду она заявила, что веерные отключения электроэнергии из-за российских ударов возмездия могут привести к большему сокращению ВВП в 2022 году, чем прогнозировалось ранее. Об этом сообщает "Рейтерс".

По её словам, прогнозируется спад на 39%, а не на 35%.

"Проблема в том, что компании не работают. Если отключения электроэнергии будут продолжаться в течение следующих нескольких недель, ВВП может упасть ещё больше", — сказала она.

По оценкам Минэкономики Украины, объем производства в октябре упал на 39% после сокращения на 35% в период с августа по сентябрь, приводит данные "Рейтерс".

Свириденко заверила, что правительство Украины будет нуждаться в иностранной помощи, но также предпринимает шаги по сокращению расходов за счет сокращения штата госслужащих и приватизации "небольших госпредприятий".

Свириденко также попыталась договориться в США о поставках электротоваров, включая трансформаторы, генераторы и даже светодиодные лампочки, которые могли бы помочь сэкономить электроэнергию. Американские коллеги в ответ призвали её проводить реформы для установления прозрачных правил ведения экономики.

Денег нет, но вы держитесь

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киеву надо 38 млрд долл., чтобы покрыть ожидаемый дефицит бюджета в следующем году, и 17 млрд долл., чтобы начать работы по срочному ремонту инфраструктуры.

Но денег на Западе пока дали совсем немного. ЕС обязался предоставить кредиты на сумму 9 млрд долл. в 2022 году, но 3 миллиарда отправлены так и не будут. И это понятно, ЕЦБ остановит печатаный станок весной будущего года.

Венгрия отказалась финансировать общий пакет помощи на 18 млрд на 2023 год, поэтому это будут только кредиты из общего бюджета ЕС. МВФ обещает вливание средств в размере 10 млрд долл. на следующие два года — это тоже кредиты.

Поддержка в Соединенных Штатах идёт в основном оружием. В сентябре почти все республиканцы в палате представителей проголосовали против законопроекта о финансировании бюджета Украины на 12 миллиардов долларов. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что если Республиканская партия получит контроль над палатой, то она откажется выписать Украине "карт-бланш".

У Киева не будет денег на войну

Недофинансирование экономики приведёт к возникновению гиперинфляции на Украине. Национальный банк страны провел эмиссию дополнительных 15 млрд грн в начале сентября путём выкупа государственных облигаций, тем самым подорвав стоимость гривны. С начала СВО эмиссия составила 300 млрд., а рост курса стремится к 50 грн за доллар.

В сентябре уровень инфляции в Украине вырос почти до 25%. С учётом дороговизны, Киеву будет ещё труднее оставаться на плаву, не говоря уже об успешном ведении войны.

Тот же взятый Херсон надо теперь содержать и платить пенсии. Отметим, что на сегодняшний день объём госдолга Украины составляет 6 406 млрд гривен (из них 78,7% это внешний долг), а объем госдолга к ВВП страны — 100,1%. Обслуживание долга тоже дорожает из-за роста доллара.

Замороженные Западом российские активы Киеву не светят, потому что Россия заморозила почти эквивалентный объем западных активов.

Поддержка украинских беженцев повсеместно в ЕС сокращается, они будут возвращаться домой, что создаст давление на рынок труда, будет безработица.

Новая фаза СВО — работа на изнурение Украины

Таким образом, манёвр ВС РФ по занятию выгодных позиций по Днепру переводит противостояние с Украиной в новую фазу — работу на изнурение врага.

Впереди зима, ресурсов у России больше, и она зиму пройдёт совершенно не так, как её пройдёт Украина, которая пока в эйфории от "взятия Херсона".

Ресурсы у Украины отсутствуют. Всё, что у неё есть —это помощь со стороны Запада, которая тоже конечна. После тяжёлой зимы, когда на Донбасском направлении будет продолжаться медленное выдавливание противника с занимаемых им позиций, наступит новая фаза — добивание частей ВСУ на Херсонско-Николаевском и Запорожском направлениях, возможно, в направлении на запад Украины через Белоруссию.

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