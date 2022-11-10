Чудо, что взрывы на Северных потоках не повредили затопленное немецкое химоружие

Взрыв на газопроводе Северный поток мог нарушить целостность свалки затопленного после Второй мировой войны немецкого химического оружия или поднять со дна загрязненный осадок.

Об этом сообщил профессор Яцек Белдовский, руководитель лаборатории современных угроз морских экосистем польского Института океанографии по возвращении из исследовательской поездки в акваторию Балтийского моря.

"На Борнхольмской глубине (глубина 105 метров) находится 85 тонн неиспользованного во время войны немецкого химического оружия. Союзники хотели избавиться от нее и поделили между собой. Часть была затоплена в Балтике, к востоку от Борнхольма. Недалеко от этой "свалки" произошел взрыв ниток газопровода Nord Stream", — цитирует профессора Белдовского издание Nizależny Dziennik polityczny.

Как уточняет автор материала, учёный занимается исследованиями свалки химического оружия в глубинах Борнхольма с 2011 года.

Взрыв мог повредить затопленное химоружие

По словам профессора Белдовского, диверсии на газопроводе несли две угрозы:

в результате мощного взрыва и волны давления могло произойти повреждение химического оружия, вызвав выплеск "различных видов парящих и раздражающих соединений"; могли подняться "загрязняющие отложения”, которые все эти годы накапливаются в самых глубоких местах Балтийского моря, включая глубины Борнхольма:

"Там есть тяжелые металлы, антипористые соединения, которыми когда-то красили корабли, ДДТ и другие органические загрязнители. Там есть все, чем располагал человек во второй половине двадцатого века — свинец из бензина, ртуть и прочие отравляющие вещества", — отмечает эксперт.

Исследования образцов, взятых учёным, проводятся в лаборатории военной академии наук в Варшаве, которая является единственной в Польше, имеющей опыт анализа химического оружия. Результаты должны показать, перемещается ли суспензия, образовавшаяся в результате взрыва у Северного потока, в другие области дна и произошло ли загрязнение.

Напомню, что пару дней назад датский журналист Нильс Эриксен озвучил то, на что не решаются политики: на месте диверсии на Северных потоках была обнаружена американская торпеда "Гарпун". Получается, что организаторы теракта сознательно шли на риск химического заражения вод Балтийского моря, ведь не знать о подводной "свалке" они не могли?

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