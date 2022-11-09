Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим

"Бистро, бистро, шнеля, шнеля". Кому повезло родиться в Советском Союзе, тот помнит из фильмов про Великую Отечественную эти слова немецких оккупантов. И там ещё была фраза:"матка, курка, яйки, млеко". Вот так же и киевский режим: быстро, быстро — всё на Запад.

Вся глубокая идея современной украинской экономики заключается в том, чтобы побыстрее выкачать, вывезти любые сколь угодные полезные богатства на Запад. В этой связи вспоминается, например, вывоз украинского чернозёма фашистской Германией. Ну, ладно, скажете вы, то были откровенные фашисты.

Ну, допустим. А вот уже в наше время, например, в 2017 году вся из себя демократическая Швеция закупила у Украины 100 млн тонн чернозёмного слоя почвы. По цене всего 5 долларов за тонну. Очень щедрая цена. Почти как цветные стекляшки в случае с американскими индейцами. Видимо, "демократические" европейские государства вполне разделяют идеологию Третьего рейха, по крайней мере, её экономическую часть.

Сейчас же, в военное время, в рамках этого "бизнес-проекта", который условно можно назвать "Как быстрее обчистить закрома Украины" разработана новая инициатива — эвакуационные поезда.

Суть этого предложения — организовать за государственный счёт железнодорожные составы, которые должны централизованно вывозить сельхозпродукцию из регионов, из которых временно были отведены российские войска. В частности, с Харьковщины.

Почему идея касается только этих регионов?

Во-первых, украинский бизнес не торопится туда снова заходить. Можно предположить, по каким причинам. Будем надеяться, Россия туда вернётся.

Во-вторых, закупочные цены на зерно в этих регионах низкие, также есть проблемы с вагонами, и зернохранилищами.

Организовать весь этот сложный логистический процесс рыночными методами украинские бизнесмены не решаются. Поэтому украинский депутат Иван Чайковский, отвечающий в парламенте за аграрную политику, предложил "проект" с эвакуационными поездами.

Причём, есть важная поправка:

"Конечно, сам механизм участия в эвакуационной схеме нуждается в тщательной проработке и обеспечении надлежащего контроля. В частности, необходимо предотвратить участие в ней аграриев, которые в период пребывания в оккупации сотрудничали с представителями России, а такие прецеденты, к сожалению, есть. Но всё это можно решить. Главное в сегодняшней ситуации — действовать быстро", — так объясняет "державную" логику украинский депутат Чайковский.

Что это, если не очередной манифест нетерпимости к своим же людям, соотечественниками, которые занимаются земледелием — самым мирным и древнейшим ремеслом на планете Земля.

И можно только догадываться, какими методами киевская власть будет изымать зерно у пророссийских фермеров Харьковщины. Вряд ли они предложат хорошую цену.

Впрочем, из этой истории есть и позитивный вывод. К этим землям Киев уже не относится как к своим. А это значит, что держаться за них не будет. Россия скоро вернётся. Главное, чтобы быстрее, чем туда придут "эвакуационные поезда" нацистской Украины.