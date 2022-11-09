Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Николаев

Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим

Мир » Бывший СССР » Украина

"Бистро, бистро, шнеля, шнеля". Кому повезло родиться в Советском Союзе, тот помнит из фильмов про Великую Отечественную эти слова немецких оккупантов. И там ещё была фраза:"матка, курка, яйки, млеко". Вот так же и киевский режим: быстро, быстро — всё на Запад.

Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим

Вся глубокая идея современной украинской экономики заключается в том, чтобы побыстрее выкачать, вывезти любые сколь угодные полезные богатства на Запад. В этой связи вспоминается, например, вывоз украинского чернозёма фашистской Германией. Ну, ладно, скажете вы, то были откровенные фашисты.

Ну, допустим. А вот уже в наше время, например, в 2017 году вся из себя демократическая Швеция закупила у Украины 100 млн тонн чернозёмного слоя почвы. По цене всего 5 долларов за тонну. Очень щедрая цена. Почти как цветные стекляшки в случае с американскими индейцами. Видимо, "демократические" европейские государства вполне разделяют идеологию Третьего рейха, по крайней мере, её экономическую часть.

Сейчас же, в военное время, в рамках этого "бизнес-проекта", который условно можно назвать "Как быстрее обчистить закрома Украины" разработана новая инициатива — эвакуационные поезда.

Суть этого предложения — организовать за государственный счёт железнодорожные составы, которые должны централизованно вывозить сельхозпродукцию из регионов, из которых временно были отведены российские войска. В частности, с Харьковщины.
Почему идея касается только этих регионов?

  • Во-первых, украинский бизнес не торопится туда снова заходить. Можно предположить, по каким причинам. Будем надеяться, Россия туда вернётся.
  • Во-вторых, закупочные цены на зерно в этих регионах низкие, также есть проблемы с вагонами, и зернохранилищами.

Организовать весь этот сложный логистический процесс рыночными методами украинские бизнесмены не решаются. Поэтому украинский депутат Иван Чайковский, отвечающий в парламенте за аграрную политику, предложил "проект" с эвакуационными поездами.

Причём, есть важная поправка:

"Конечно, сам механизм участия в эвакуационной схеме нуждается в тщательной проработке и обеспечении надлежащего контроля. В частности, необходимо предотвратить участие в ней аграриев, которые в период пребывания в оккупации сотрудничали с представителями России, а такие прецеденты, к сожалению, есть. Но всё это можно решить. Главное в сегодняшней ситуации — действовать быстро", — так объясняет "державную" логику украинский депутат Чайковский.

Что это, если не очередной манифест нетерпимости к своим же людям, соотечественниками, которые занимаются земледелием — самым мирным и древнейшим ремеслом на планете Земля.

И можно только догадываться, какими методами киевская власть будет изымать зерно у пророссийских фермеров Харьковщины. Вряд ли они предложат хорошую цену.
Впрочем, из этой истории есть и позитивный вывод. К этим землям Киев уже не относится как к своим. А это значит, что держаться за них не будет. Россия скоро вернётся. Главное, чтобы быстрее, чем туда придут "эвакуационные поезда" нацистской Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Любовь Степушова
Темы бизнес украина харьков продукты питания
Новости
Автор проекта WarGonzo назвал причины сдачи Херсона
Ходаковский: Суровикину скоро придётся сделать трудное заявление по Херсону
Сальдо сделал подтверждение гибели Стремоусова в ДТП
Волынец о курсах военной подготовки для школьников: "Надеюсь, это не пригодится"
Прилепин: в тайной папке должен быть херсонский "победительный план"
Захарова: заявления США о поставках КНДР снарядов для РФ — фейк и спекуляция
СКР: военный ВСУ расстрелял жителя Мариуполя за пророссийскую позицию
Минздрав Херсонской области: выясняется состояние здоровья Стремоусова после ДТП
Кнутов: ВС РФ взорвали мосты, чтобы затруднить продвижение ВСУ под Херсоном
Захарова заявила о неизменной готовности России к переговорам
Популярное
Силовые структуры
WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном

ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.

WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Мир. Новости мира
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Силовые структуры
Подоляка: масштабное наступление ВС Украины на Херсон сегодня закончилось ничем
Силовые структуры
Пулишин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев Сергей Лебедев Убийцы Кеннеди утонули в "Заливе свиней" Сергей Лебедев Ольга Лебедева Выборы закончились, США потряхивает: демократы кричат про вмешательство, Трамп зовёт на баррикады Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
МК: власти Польши решили перекрыть кислород беженцам с Украины
Силовые структуры
Приморские морпехи из-под Павловки: бои тяжёлые, потери есть, вернёмся с победой
Битвы за Херсон не будет, будет быстрое взятие Николаева
Военные новости
Битвы за Херсон не будет, будет быстрое взятие Николаева
Последние материалы
Кнутов: ВС РФ взорвали мосты, чтобы затруднить продвижение ВСУ под Херсоном
Захарова заявила о неизменной готовности России к переговорам
Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим
Психотерапевт Палехова: "Хобби может приносить не только удовольствие, но и деньги"
Военкор Коц заявил, что не находился в машине Стремоусова в момент ДТП
Новые детали о теракте на "Северных потоках": найден американский "Гарпун"
NI: Столтенберг охладил пыл Зеленского по поводу вступления Украины в НАТО
Киркоров на концерте ударил цветами члена своей команды, а не поклонника
Кадыров: СВО на Украине — священная битва против сатанистов
Судзуки назвал Зеленского высокомерным эгоистом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников