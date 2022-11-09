Убийцы Кеннеди утонули в "Заливе свиней"

Об убийстве американского президента Джона Кеннеди 22 октября 1963 года написаны тома и снята масса фильмов как документальных, так и художественных. Причём, поисками убийц занимались как на государственном уровне, так и фанатики этой акции. В одном из старых фильмов такой фанатик расследования расчерчивает на своей спящей девушке мелом полёт пули, которая прошила Кеннеди.

Общеизвестно, что единственным официальным подозреваемым в убийстве президента является Ли Харви Освальд, который, в свою очередь, вскоре был застрелен неким владельцем одного из ночных клубов. Как гласит закон США, умерший не может быть судим, но, по выводам Комиссии Уоррена, убийцей посчитали Освальда. Но до сих пор этому многие не верят.

Одиночка или заговор

Чаще всего ответ пытаются отыскать в истоках Карибского кризиса, который в США обычно называют "кубинским ракетным кризисом". После развала СССР на Кубу отправился сын Кеннеди — Джон Фитцджеральд Кеннеди. Тамошняя пресса гадала — зачем? Если только взять интервью у Фиделя Кастро.

В это же время в США предают огласке секретные свидетельства, которые указывали на связи убийства президента с кубинской контрреволюционной эмиграцией. Люди понимающие, сразу же отвели неприглядную роль американской администрации, которая прикрыла именно ту роль расследования, исходившую из вероятности заговора, и уводила общественное мнение от настоящих убийц.

Споры о заговоре или об убийце-психопате идут десятилетиями. Несмотря на то, что комиссия Уоррена всё свалила на Освальда, стрелявшего по президентской машине с крыши книжного склада, уже в 1979 году специальный комитет палаты представителей отклонил эту версию. Теперь говорили о заговоре, во главе которого были или местная мафия, или кубинские контрреволюционеры, обосновавшиеся в США.

После начала расследования убийства с целью заговора, которое вело ЦРУ, и сообщений от разных источников на этот счёт от "наследника" Кеннеди, президента Линдона Джонсона, поступило указание передать все дела ФБР. Джонсон, уже вляпавшись во вьетнамскую войну, предпочёл всё свалить на коммунистов и русских. Не получилось.

Дружба с ОПГ до добра не доводит

Хотя, заговор был и вёл, как это ни странно, к вооружённым политэмигрантам, которых пестовали США для террористических операций на Кубе. Самая громкая из них, операция в бухте Кочинос, она же высадка в заливе Свиней или операция "Сапата". В ходе этой военной операции, организованной в апреле 1961 года при участии правительства США с целью свержения правительства Кастро на Кубе, контрреволюционеры были полностью разгромлены.

Потери террористов, которых было 2506 человек, составили — 114 убитыми и 1202 пленными. Трофеями кубинцев стали 5 танков M41 "Уокер Бульдог", 10 бронеавтомобилей M8, орудия, стрелковое вооружение. ВВС и ПВО Кубы сбили 12 самолётов (B-26 "Инвэйдер", C-46 и других типов, осуществлявших прикрытие десанта, в том числе несколько с экипажами из граждан США). Из них 7 B-26 и 1 C-46 было сбито кубинскими истребителями, не понесшими потерь.

Поэтому версия убийцы-одиночки была в приоритете, чтобы скрыть уходившие 50 миллионов долларов в год на поддержку антикастровских боевиков. Связь ЦРУ с ними в Майами и Чикаго была известна. К тому же, в эту кучу ещё привязали и ку-клукс-клан, и даже самих кастровцев. Но денег на несбывшиеся надежды уходило много. А отчитываться перед законодателями не хотелось.

Здесь также стоит упомянуть и лидера кубинских террористов Омерио Эччевария, дело против него ФБР также завернуло. Трагикомедия, как отмечали американские журналисты, была и в том, что у спецслужб была наводка на белого расиста Джозефа Милтера, который заявил, что Кеннеди скоро убьют из окна высотки. На вопрос, "а где были вы?", агенты ответили: "У службы для этого не хватало сотрудников".

По мнению журналистов, рассекреченные показания только усилили предположение, что во всём виноваты интриги "американских" кубинцев. ФБР было, что прятать, и многое спрятали. Многие документы как по Кеннеди, так и по кубинской эмиграции до сих пор под грифом "секретно". А если ещё вспомнить, что пристальное внимание к убийце президента проснулось у кубинских эмигрантов и высшего звена ЦРУ только накануне преступления — за четыре месяца. Это наводит на определённые мысли.

Впрочем, и это полагают многие, смерть Кеннеди была закономерной. Тайная политика красавчика Джона в отношении Кубы и заигрывание с организованной преступностью были слишком явными. Иначе бы на Кубе и не появились русские ракеты.