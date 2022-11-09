Эксперт Рипер: выборы разделают США, как бычка в мясной лавке, но Россию не спасут

Американские выборы в конгресс уже сейчас вызывают немало вопросов даже у самых лояльных граждан США. Республиканцы заранее не доверяют результатам, и у них есть все основания для скепсиса.

Фальсификация итогов выборов 2020 года не прошла бесследно. Теперь на кону стоят планы глобалистов и будущее всей семьи Байденов. Коррупционные скандалы и сомнительная должность в украинской компании "Бурисма" могут стать причинами краха карьеры американского главы государства.

Трампа сложно обвинять в предвзятости

Экс-президент Дональд Трамп неоднократно заявлял: получив большинство в конгрессе, республиканцы начнут процедуру импичмента. С учетом истории двухлетней давности Трампа сложно обвинять в предвзятости, да и около 70% избирателей-республиканцев не поверили в результаты.

Два года назад в нескольких ключевых для исхода президентских выборов штатах — Джорджии, Аризоне, Неваде, Висконсине и Пенсильвании -основные нарушения были напрямую связаны с голосованием по почте.

Тогда победу Байдену нарисовали массовым появлением "почтовых" бюллетеней, часть из которых "была подана" давно умершими гражданами. Податель бюллетеня по почте никак не верифицировался. По словам Трампа, республиканцев даже не пустили наблюдателями на выборы в ряде штатов. А сегодня действующий президент объявил всех сторонников Трампа "врагами демократии".

Эксперты считают, что республиканцы должны были "взять" обе палаты Конгресса США, но пока что (предварительно):

Республиканцы занимают 219 мест в Палате представителей, демократы — 216 (для большинства требуется 218 мест).

На выборах в Сенат результат пока равный — республиканцы и демократы получили по 46 мест из 100.

Республиканцы заявляют о массовых нарушениях

Республиканцы, побеждающие в голосовании в Конгресс США и Сенат, заявляют о массовых нарушениях.

Как и ожидалось:

где-то массово ломались машины для подсчета;

где-то бюллетеней оказалось меньше, чем избирателей;

где-то значится, что человек проголосовал, хотя он только что пришел на избирательный участок;

где-то (в штатах, которые голосуют за республиканцев) возникли "проблемы с голосованием", и оно останавливалось в расчете на то, что люди не захотят ждать и уйдут с участков.

Мало того, ведущий пробайденовского CNN Джон Кинг заявил:

"Люди, держитесь подальше от социальных сетей. Если вы пытаетесь выяснить, "действительно ли есть проблемы с голосованием", доверьтесь своим местным чиновникам и доверьтесь нам здесь". "А как же протест против фальсификаций, вывод на митинги через соцсети в других странах?!" — уже спрашивают граждане США.

Разумеется, уже можно рисовать "карту нарушений", но никто этого делать не будет, потому что нарушения в США — не нарушения. Голоса американцев должны были давно подсчитать, но организаторы обещают результаты дня через два, а то и три, возможно, понадобится неделя.

Что это значит для России?

Как пояснил Telegram-канал "РынкиДеньгиВласть":

В случае победы "трампистов" ситуация стала бы нейтральной для РФ — лоббисты ВПК так же продвигали бы рост вооружений, но Украину США поддерживали бы меньше, начались бы расследования "ноутбука Хантера", бегства из Афганистана, поставок оружия Киеву и т. д. При этом Байден не смог бы принимать новые законы, но в американскую нефть вкладывали бы миллиарды.

Если демократы вдруг удержали бы обе палаты конгресса, в США был бы новый инфляционный всплеск, Белый Дом сохранил бы жёсткую линию по Украине, а основные деньги шли бы в виде инвестиций в экологию и инфраструктуру.

"Победа республиканцев или статус-кво не станет для России "волшебной палочкой", этого глупо ожидать", — заявил Pravda.Ru международный исследователь Георгий Рипер.

"Трамп действительно улыбается своим избирателям, но не нам — и даже в случае победы-2024 не стоит ждать снятия санкций, признания Крыма и новых территорий, и т. д. Итоги выборов в США не спасут РФ, но разделят, разделают Америку как бычка в мясной лавке", — делится эксперт.

Чисто технически России (как и другим странам-конкурентам, оппонентам и противникам США) выгодно лишь одно — хаос и расколы в элите США ослабляют эту сверхдержаву, дают надежду на появление всяких "Конфедераций-2.0", отвлекают Америку от внешнего трека (если только Белый Дом не решит устроить войну как в случае с Клинтоном и Моникой", считает специалист по конкурентной разведке.

Впрочем, Дональд Трамп уже призвал "не верящих результатам выборов, недовольных американцев" выходить на протесты. Получится ли у него обещанная революция?

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