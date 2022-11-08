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Автор Любовь Степушова

США провалили эксперимент с президентом-самозванцем в Венесуэле

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Эксперимент США с передачей власти президенту-самозванцу в Венесуэле терпит фиаско. Важную для всего демократического мира победу обеспечили стальные нервы Николаса Мадуро и помощь России и Китая.

США провалили эксперимент с президентом-самозванцем в Венесуэле

Макрон признал Мадуро президентом Венесуэлы

На конференции по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе президент Франции Эмманюэль Макрон нашёл венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в коридоре, чтобы пригласить его "провести полезную двустороннюю работу" для Латинской Америки.

При этом, Макрон назвал Мадуро президентом, несмотря на то, что Париж официально не признаёт его таковым, а сам Макрон в прошлом назвал венесуэльского лидера "нелегитимным". И это лицемерное "переобувание" вполне объяснимо: в условиях энергетического кризиса в мире, вызванного санкциями против РФ, кто первый на Западе признает Мадуро, тот сможет рассчитывать на нефть Венесуэлы.

Мадуро не сломался с помощью Москвы и Пекина

Известно, что Западом была развязана беспрецедентная кампания по дискредитации Мадуро, как продолжателя суверенного курса президента Уго Чавеса. Его победу на президентских выборах в 2018 году Запад не признал. Объявился некий Хуан Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны и возглавил параллельное правительство. Гуайдо поддержали США и около 50 стран сателлитов. А на Венесуэлу были наложены санкции — эмбарго на торговлю её нефтью с заморозкой активов и многими персональными рестрикциями.

Венесуэле Западом была уготована судьба Гаити — нищей страны, по которой с разборками бродят банды.

На фоне политики изоляции и сильнейшего психологического давления президент Венесуэлы показал себя с самой лучшей стороны. Он укрепил армию и спецслужбы, структурно организовал лояльную общественность, выгнал американские соросовские фонды, укрепил связи с Россией и Китаем.

Совместно были выработаны опции, чтобы продолжать экспортировать венесуэльскую нефть и уклоняться от финансовых санкций. Это то, что сейчас предстоит повторить РФ:

  • экстерриториальные переливы нефти с танкера на танкер,
  • смешивание нефти от разных поставщиков,
  • оплата и транзакции в национальных валютах,
  • бартерные и своповые сделки.

В Париже соображают быстрее

Когда же спрос на нефть вновь увеличился (после пандемии), а Запад нашёл более серьёзного противника, чем Венесуэла — Россию, речь зашла о возвращении венесуэльской нефти на западные рынки. Пока США только примериваются к отмене эмбарго, Франция, как мы видим, работает быстрее.

27 июня во время саммита G7 в Германии Макрон призвал к "диверсификации источников поставок нефти, ориентируясь на добычу в Иране и Венесуэле”.

"Венесуэльская нефть также должна иметь возможность вернуться на рынок", — сказал он.

Дни правительства Гуайдо сочтены

Дни альтернативного правительства Венесуэлы, которым руководил Хуан Гуайдо при поддержке США, сочтены. Колумбия при новом президенте признала президентство Мадуро, признает и Бразилия после избрания Лулы да Сильвы. Франция тоже недалека от признания де-юре — пойдёт лавина признаний, потому что Гуайдо заставят уйти.

Уже сегодня, вероятно, лишившись финансирования, основные оппозиционные партии Венесуэлы заявили, что не хотят продолжать участие в параллельном правительстве.

Теперь эти люди подумывают о самороспуске и так и сделают уже в январе. Сам Гуайдо исчез из мировой политической повестки, хотя внутри страны он ещё перемещается с агитацией выбрать единого кандидата на выборах 2024 года. Но это больше похоже на действия Алексея Навального — шума много, а реальной поддержки нет.

У Мадуро не только стальные нервы, но и острый ум

Мадуро, конечно, надо ставить условие США — возвращение арестованных активов с компенсацией. И игнорировать призывы "начать диалог с оппозицией". Возможно, надо даже провести внеочередные президентские выборы, пока США заняты своими внутренними проблемами, а также борьбой с РФ и Китаем.

А французские компании можно поддержать: "Президент Макрон! Венесуэла готова принять все французские компании, которые хотели бы приехать и добывать нефть и газ", — написал Мадуро в "Твиттер". Очень важный и умный посыл — "кто первый меня признает, тот и получит нефть Венесуэлы".

Для России сохранение Мадуро у власти очень важно, так как это последовательный и верный её союзник. Сам по себе провал подобного эксперимента Вашингтона с президентом-самозванцем ставит крест и на других подобных проектах, например, в Белоруссии с Тихановской. Очевидно, что такие сценарии прорабатывались и для Казахстана, и для России.

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Трамп принял решение: Венесуэла повторит участь Гаити
Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нефть россия франция венесуэла хуан гуайдо николас мадуро эммануэль макрон
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