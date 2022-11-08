Эксперимент США с передачей власти президенту-самозванцу в Венесуэле терпит фиаско. Важную для всего демократического мира победу обеспечили стальные нервы Николаса Мадуро и помощь России и Китая.
На конференции по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе президент Франции Эмманюэль Макрон нашёл венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в коридоре, чтобы пригласить его "провести полезную двустороннюю работу" для Латинской Америки.
При этом, Макрон назвал Мадуро президентом, несмотря на то, что Париж официально не признаёт его таковым, а сам Макрон в прошлом назвал венесуэльского лидера "нелегитимным". И это лицемерное "переобувание" вполне объяснимо: в условиях энергетического кризиса в мире, вызванного санкциями против РФ, кто первый на Западе признает Мадуро, тот сможет рассчитывать на нефть Венесуэлы.
Известно, что Западом была развязана беспрецедентная кампания по дискредитации Мадуро, как продолжателя суверенного курса президента Уго Чавеса. Его победу на президентских выборах в 2018 году Запад не признал. Объявился некий Хуан Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны и возглавил параллельное правительство. Гуайдо поддержали США и около 50 стран сателлитов. А на Венесуэлу были наложены санкции — эмбарго на торговлю её нефтью с заморозкой активов и многими персональными рестрикциями.
Венесуэле Западом была уготована судьба Гаити — нищей страны, по которой с разборками бродят банды.
На фоне политики изоляции и сильнейшего психологического давления президент Венесуэлы показал себя с самой лучшей стороны. Он укрепил армию и спецслужбы, структурно организовал лояльную общественность, выгнал американские соросовские фонды, укрепил связи с Россией и Китаем.
Совместно были выработаны опции, чтобы продолжать экспортировать венесуэльскую нефть и уклоняться от финансовых санкций. Это то, что сейчас предстоит повторить РФ:
Когда же спрос на нефть вновь увеличился (после пандемии), а Запад нашёл более серьёзного противника, чем Венесуэла — Россию, речь зашла о возвращении венесуэльской нефти на западные рынки. Пока США только примериваются к отмене эмбарго, Франция, как мы видим, работает быстрее.
27 июня во время саммита G7 в Германии Макрон призвал к "диверсификации источников поставок нефти, ориентируясь на добычу в Иране и Венесуэле”.
"Венесуэльская нефть также должна иметь возможность вернуться на рынок", — сказал он.
Дни альтернативного правительства Венесуэлы, которым руководил Хуан Гуайдо при поддержке США, сочтены. Колумбия при новом президенте признала президентство Мадуро, признает и Бразилия после избрания Лулы да Сильвы. Франция тоже недалека от признания де-юре — пойдёт лавина признаний, потому что Гуайдо заставят уйти.
Уже сегодня, вероятно, лишившись финансирования, основные оппозиционные партии Венесуэлы заявили, что не хотят продолжать участие в параллельном правительстве.
Теперь эти люди подумывают о самороспуске и так и сделают уже в январе. Сам Гуайдо исчез из мировой политической повестки, хотя внутри страны он ещё перемещается с агитацией выбрать единого кандидата на выборах 2024 года. Но это больше похоже на действия Алексея Навального — шума много, а реальной поддержки нет.
Мадуро, конечно, надо ставить условие США — возвращение арестованных активов с компенсацией. И игнорировать призывы "начать диалог с оппозицией". Возможно, надо даже провести внеочередные президентские выборы, пока США заняты своими внутренними проблемами, а также борьбой с РФ и Китаем.
А французские компании можно поддержать: "Президент Макрон! Венесуэла готова принять все французские компании, которые хотели бы приехать и добывать нефть и газ", — написал Мадуро в "Твиттер". Очень важный и умный посыл — "кто первый меня признает, тот и получит нефть Венесуэлы".
Для России сохранение Мадуро у власти очень важно, так как это последовательный и верный её союзник. Сам по себе провал подобного эксперимента Вашингтона с президентом-самозванцем ставит крест и на других подобных проектах, например, в Белоруссии с Тихановской. Очевидно, что такие сценарии прорабатывались и для Казахстана, и для России.
Читайте по теме: Лула не поддержит политику Байдена, в том числе, по Украине
Венесуэла: ЕС растерял престиж из-за раболепной позиции перед США
Латинская Америка не даст США разрушить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.