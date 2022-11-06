Румынские элиты обеспечат населению Румынии удары возмездия от ВС РФ

Румынию усиленно готовят к войне с Россией, в страну стягиваются солдаты, самолёты, танки, аппаратура РЭБ НАТО. Её покидают крупные американские компании.

Румынию включили в список желающих воевать отдельно от НАТО

В США не случайно дискутируется вопрос о создании "коалиции желающих" для прямого вмешательства в военный конфликт на Украине. И в этой коалиции первыми "желающими" будут Польша и Румыния, считает полковник в отставке Дуглас МакГрегор, который написал The American Conservative статью под названием "Игра в войну на Украине".

"Предполагается, что эта коалиция будет состоять в основном из польских и румынских войск, а её ядром станут военные США. Все эти силы будут задействованы на Украине", — пишет аналитик.

Объясняется это экспертом просто — коллективного решения НАТО не сможет принять, есть Венгрия, Турция и так далее, а наиболее сговорчивые воевать — это элиты Румынии и Польши.

Согласно открытым источникам, настоящее время в Румынии находится более 5 тыс. солдат НАТО, большинство из них на базе Михаила Когэлничану на берегу Чёрного моря, в том числе 101-я воздушно-десантная дивизия Сухопутных войск США, которая недавно отличилась воинственными заявлениями. 3 ноября министр обороны Франции Себастьен Лекорню открыл военную базу НАТО в Чинку (центр Румынии), которая будет способна принять ещё 1000 солдат. С апреля идёт накачка Румынии разным оружием.

Чем так угодила Румыния НАТО

"Румыния — очень ценный союзник. И я высоко ценю её важный вклад в нашу общую безопасность в это критическое время", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с румынским министром обороны в Брюсселе.

Военная ценность Румынии объясняется, очевидно, её выходом в Чёрное море, системой ПРО, которая защищает страны НАТО, и крупной авиабазой, которая сегодня усилена норвежскими и канадские истребителями.

"Тысячи французских, голландских, бельгийских и американских солдат находятся в Румынии для сдерживания агрессии. Мы посылаем четкий сигнал: НАТО готов защищать Румынию. И все остальные союзники", — подчеркнул глава НАТО.

Румын отдают на заклание (как афганцев) ещё и потому, что, как и у поляков у неё есть и националистическая сильная мечта — "воссоединение" с Молдавией. Сценарий ясен: Румыния по просьбе президента Майи Санду войдёт в Молдавию и откроет в Приднестровье второй фронт с дальнейшем продвижением на Украину.

Очевидно, что под эту идею США будут воевать до последнего румына. Об этом говорят румынские политики и экономисты.

Румынские аналитики: США начнут войну с РФ с территории Румынии

Так политолог Йон Кристой заявил что Румыния становится "отправной точкой для войны с РФ". По его словам, войска НАТО перейдут на территорию Украины, а на Западе скажут, что альянс не нападает на РФ, потому что это территории не российские.

Экономист Илие Шербэнеску также считает что, "прямая война" между США и Россией будет начата с территории Румынии. Он указывает, что крупные американские компании продолжают покидать страну. И это сигнал об этом.

Это нефтяная компания Exxon, автомобильная компания Ford, заявил Илие Шербэнеску для румынского телевидения.

Но не все Румынии не все готовы умирать за интересы НАТО. Так депутат Михай Ласка спрашивает, кто просил Францию ​​и Португалию направить воинские части в Румынию и какова цель присутствия в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии США, поскольку Румыния не воюет.

Соседняя Венгрия процветает от западных и российских инвестиций

Силы США в Румынии увеличивают опасность для России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Москва учтёт это при обеспечении собственной безопасности, добавил он.

Иными словами румыны обречены на удары возмездия. Дождь из "Кинжалов" обрушится на их инфраструктуру, будь то дороги, топливные склады или электроподстанции. После такого вряд ли важно будет румынам, кто победит — русские или американцы.

Между тем в соседней Венгрии не проходит и недели, чтобы не открывались современные объекты инфраструктуры. Строится АЭС "Пакш", морской порт Триест, железнодорожный вокзал в Фенешлитке поражает размахом и современностью. Трафик активно идёт через него из Азии в Европу.

И ничего не говорится в прессе об инвестициях в Румынию. Потому что премьер Виктор Орбан не ищет ракет из России на свою голову, а покупает у неё дешевую энергию, которая притягивает инвесторов. В Румынии же ситуация идентична украинской — президент Клаус Йоханнис требует всё нового оружия и всё новых иностранных войск.

Читайте по теме: Le Figaro: французские солдаты в Румынии мёрзнут, голодают и страдают от клопов

"Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину

Румынские военные: Украина никогда не была нам другом, надо искать мир с Россией

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.