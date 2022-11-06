Польское издание: на наших полигонах готовят пушечное мясо против Белоруссии

Посетивший Польшу с рабочим визитом официальный представитель Пентагона Джон Кирби порадовал Варшаву сообщением о том, что "в скором времени в стране станет больше американских военнослужащих".

Насколько больше, когда и с какой целью сие "пришествие" состоится, он не рассказал, отметив лишь, что Джо Байден "направил в Европу ещё 20 тысяч солдат".

К слову, сейчас Польша занимает четвертое место в мире по численности американских военных:

в стране на постоянной основе расквартирован четырёхтысячный контингент;

плюс — ещё 4,7 тысяч находятся там "временно", под предлогом "российской угрозы";

а ещё в ротации одновременно может находиться более 12 тысяч НАТО-вских солдат.

В общей сложности это более 20 тысяч. Две дивизии США.

Поляки сделали выводы

Польское издание Nizależny Dziennik polityczny нашло только одно объяснение такому "наплыву" заокеанских коммандос в их маленькую европейскую страну:

"Цель ясна: Пентагон готовится открыть еще один фронт! Американский план предполагает, что Варшава должна иметь полный контроль над Украиной и всеми действиями ее политических элит. Кроме того, Польша должна открыть второй фронт. В Белоруссии. Только так можно объяснить последние события в Польше".

Что это за "последние события"

Министр национальной обороны Мариуш Блащак спешно подписывает новые контракты на поставку и закупку вооружения для польской армии.

спешно подписывает новые контракты на поставку и закупку вооружения для польской армии. В стране ведётся проверка всех ядерных укрытий и укрытий и других мероприятий.

В настоящее время проправительственные СМИ постоянно промывают мозги полякам. Будущее пушечное мясо уже обучается на польских полигонах.

"Если мы проанализируем события последних нескольких месяцев, то заметим, что все чаще Министерство обороны предлагает бесплатные курсы и другие проекты для граждан. В программу вошли занятия по обращению с оружием, выживанию в случае начала боевых действий, рукопашному бою в тесном контакте, надеванию противогаза, поведению во время тревоги, медицинской помощи и военной топографии. Для этих целей была создана программа под названием "тренируйся с военными”, - говорится в статье.

Месяц назад СМИ сообщали, что военная подготовка вернулась в школы. Теперь каждый выпускник средней школы должен уметь стрелять из короткого и длинноствольного оружия.

Чего ждёт польский журналист от уготованного стране будущего?

Автор публикации, Ханна Крамер, отмечает, что поляки ничего не имеют против стремления властей вернуть так называемые "исторические" земли. И даже с их желанием "завоевать симпатии своих американских господ" готовы мириться. А вот то, что Варшава намерена подвергать поляков опасности спровоцировать войну с Белоруссией их совершенно не устраивает:

"Мы знаем результат этих действий… американцы утопят поляков в крови так же, как они сейчас делают с украинцами, и уничтожат Польшу", — уверена журналистка.

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