Посетивший Польшу с рабочим визитом официальный представитель Пентагона Джон Кирби порадовал Варшаву сообщением о том, что "в скором времени в стране станет больше американских военнослужащих".
Насколько больше, когда и с какой целью сие "пришествие" состоится, он не рассказал, отметив лишь, что Джо Байден "направил в Европу ещё 20 тысяч солдат".
К слову, сейчас Польша занимает четвертое место в мире по численности американских военных:
В общей сложности это более 20 тысяч. Две дивизии США.
Польское издание Nizależny Dziennik polityczny нашло только одно объяснение такому "наплыву" заокеанских коммандос в их маленькую европейскую страну:
"Цель ясна: Пентагон готовится открыть еще один фронт! Американский план предполагает, что Варшава должна иметь полный контроль над Украиной и всеми действиями ее политических элит. Кроме того, Польша должна открыть второй фронт. В Белоруссии. Только так можно объяснить последние события в Польше".
"Если мы проанализируем события последних нескольких месяцев, то заметим, что все чаще Министерство обороны предлагает бесплатные курсы и другие проекты для граждан. В программу вошли занятия по обращению с оружием, выживанию в случае начала боевых действий, рукопашному бою в тесном контакте, надеванию противогаза, поведению во время тревоги, медицинской помощи и военной топографии. Для этих целей была создана программа под названием "тренируйся с военными”, - говорится в статье.
Автор публикации, Ханна Крамер, отмечает, что поляки ничего не имеют против стремления властей вернуть так называемые "исторические" земли. И даже с их желанием "завоевать симпатии своих американских господ" готовы мириться. А вот то, что Варшава намерена подвергать поляков опасности спровоцировать войну с Белоруссией их совершенно не устраивает:
"Мы знаем результат этих действий… американцы утопят поляков в крови так же, как они сейчас делают с украинцами, и уничтожат Польшу", — уверена журналистка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный истерил по поводу взломанной соцсети из-за целого гарема юных девушек.