После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем

США добивают экономику Германии. После потери дешёвых энергоносителей из РФ, Берлин потеряет сырьё и комплектующие из Китая для своих самых технологичных отраслей.

США вмешались в сделку ФРГ и Китая по порту Гамбурга

Накануне начинающегося завтра визита Олафа Шольца в Пекин американцами была развёрнута кампания по недопущению вхождения китайской государственной компании Cosco в управляющую компанию порта Гамбург.

Госдеп написал федеральным властям Германии предупреждение, в результате чего Берлин отошёл от договорённостей и понизил 35-ти процентную долю Cosco в акциях порта до 24, 9% под предлогом того, что Китай "может получить слишком большое влияние на стратегически важную инфраструктуру в порту".

Заметим, что терминал Tollerort в Гамбурге работает с китайцами с 1982 года. Сейчас поставки настолько велики, что для перевозки доставленного груза вглубь страны требуются 3600 грузовиков или 50 грузовых поездов. Каждый третий контейнер, который обрабатывает терминал, поступает из Китая или должен быть отправлен туда.

Cosco была готова вложить 65 миллионов евро на условиях, первоначально оговоренных для инвестиций в Tollerort. Портовые власти утверждают, что китайская судоходная компания — "надежный партнер". Но руководство порта никто не слышит, идут разговоры о том, что китайцы "шпионят" за потоком товаров в порту, хотя Интернет давно даёт возможность узнать о том, какой корабль куда плывёт.

А о том, что находится в контейнерах, так же мало известно оператору терминала, как и почтальону, который приносит посылки.

При этом терминал Tollerort — самый маленький из трех терминалов Гамбургского порта, на него приходится всего 13% грузооборота порта. Но всё равно — нельзя работать с китайцами — США не велят.

Китайцы возмущены

Пекин отреагировал на вмешательство США.

"Соединенные Штаты не имеют на это прав. Прагматичное сотрудничество между Китаем и Германией — дело двух суверенных стран", — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на пресс-конференции в Пекине накануне визита Шольца.

Между тем, если Cosco выйдет из сделки, порту Гамбурга грозит отсечение от растущего азиатского трафика с потерями около 600 рабочих мест, и это при том обстоятельстве, что Cosco уже имеет немалые доли в портах Роттердама (35%), Зебрюгге (35%), Антверпена (20%), Валенсии (51%), Пиреи (100%) и других. Фактически, Гамбург — один из последних крупных портов Европы, который не продал долю в терминале компании Cosco.

Заметим, что с помощью китайских денег, вложенных в Пиреи, Греция смогла погасить свой долг перед МВФ. Но, что позволено Греции, не позволено Германии. Она обречена терять конкурентноспособность и не только в грузоперевозках.

Беспокоит США также планируемое поглощение завода микрочипов дортмундской компании Elmos китайской группой Sai Microelectronics. Немецкий регулятор выступил против этого. По его мнению, дело не только в ноу-хау (которое устарело), но и в производственных мощностях. Китай якобы делает целевые закупки в отраслях, чтобы иметь возможность оказывать давление на отдельные страны, отметил регулятор.

Ничем другим, как проплаченной шпиономанией это не назовёшь.

Самые технологичные отрасли ФРГ критично зависят от Китая

Между тем, по данным Федерального статистического управления Германии, торговый оборот между странами в прошлом году составил почти 250 млрд евро. Это делает Китай самым важным торговым партнером Германии — уже шестой год подряд. По данным Института немецкой экономики (IW), эта тенденция укрепляется: в первой половине этого года импорт из Китая снова увеличился почти вдвое.

Каждый третий автомобиль, сходящий с конвейера Mercedes, продается в Китае. В опросе, проведенном Институтом экономических исследований Лейбница при Мюнхенском университете, три четверти компаний автомобильной промышленности ФРГ заявили, что они зависят от китайских сырьевых товаров. Зависимость в электронной промышленности аналогична. А в фарминдустрии от китайских ингредиентов зависит больше, чем каждая вторая немецкая компания.

Особенно это касается поставок редкоземельных элементов, которые необходимы для ключевых технологий, таких как производство аккумуляторных батарей, компьютерных чипов и ветряных турбин. Китай располагает здесь крупнейшими в мире запасами сырья, фактически диктуя цену.

Куда Шольц вырулит с Китаем? В никуда

Но каждое немецкое СМИ сегодня кричит, что Шольц не туда рулит с Китаем. Что, как и в случае с Россией, надо будет расплачиваться за "зависимость".

Что же, следование в фарватере желаний США, нежелание обслуживать свою экономику и своё население, полностью дискредитирует правительство Олафа Шольца. Непонятно, зачем он едет в Пекин после провала сделок с китайскими партнёрами, вероятно, по инерции. В статье в FAZ Шольц обещает решить сложные вопросы. Их много у него: например, "подавление уйгуров" в Синьцзяне или угрозы Тайваню.

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Где они независимые немецкие политики?

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