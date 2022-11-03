Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем

Мир » Европа » Евросоюз

США добивают экономику Германии. После потери дешёвых энергоносителей из РФ, Берлин потеряет сырьё и комплектующие из Китая для своих самых технологичных отраслей.

После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем

США вмешались в сделку ФРГ и Китая по порту Гамбурга

Накануне начинающегося завтра визита Олафа Шольца в Пекин американцами была развёрнута кампания по недопущению вхождения китайской государственной компании Cosco в управляющую компанию порта Гамбург.

Госдеп написал федеральным властям Германии предупреждение, в результате чего Берлин отошёл от договорённостей и понизил 35-ти процентную долю Cosco в акциях порта до 24, 9% под предлогом того, что Китай "может получить слишком большое влияние на стратегически важную инфраструктуру в порту".

Заметим, что терминал Tollerort в Гамбурге работает с китайцами с 1982 года. Сейчас поставки настолько велики, что для перевозки доставленного груза вглубь страны требуются 3600 грузовиков или 50 грузовых поездов. Каждый третий контейнер, который обрабатывает терминал, поступает из Китая или должен быть отправлен туда.

Cosco была готова вложить 65 миллионов евро на условиях, первоначально оговоренных для инвестиций в Tollerort. Портовые власти утверждают, что китайская судоходная компания — "надежный партнер". Но руководство порта никто не слышит, идут разговоры о том, что китайцы "шпионят" за потоком товаров в порту, хотя Интернет давно даёт возможность узнать о том, какой корабль куда плывёт.

А о том, что находится в контейнерах, так же мало известно оператору терминала, как и почтальону, который приносит посылки.

При этом терминал Tollerort — самый маленький из трех терминалов Гамбургского порта, на него приходится всего 13% грузооборота порта. Но всё равно — нельзя работать с китайцами — США не велят.

Китайцы возмущены

Пекин отреагировал на вмешательство США.

"Соединенные Штаты не имеют на это прав. Прагматичное сотрудничество между Китаем и Германией — дело двух суверенных стран", — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на пресс-конференции в Пекине накануне визита Шольца.

Между тем, если Cosco выйдет из сделки, порту Гамбурга грозит отсечение от растущего азиатского трафика с потерями около 600 рабочих мест, и это при том обстоятельстве, что Cosco уже имеет немалые доли в портах Роттердама (35%), Зебрюгге (35%), Антверпена (20%), Валенсии (51%), Пиреи (100%) и других. Фактически, Гамбург — один из последних крупных портов Европы, который не продал долю в терминале компании Cosco.

Заметим, что с помощью китайских денег, вложенных в Пиреи, Греция смогла погасить свой долг перед МВФ. Но, что позволено Греции, не позволено Германии. Она обречена терять конкурентноспособность и не только в грузоперевозках.

Беспокоит США также планируемое поглощение завода микрочипов дортмундской компании Elmos китайской группой Sai Microelectronics. Немецкий регулятор выступил против этого. По его мнению, дело не только в ноу-хау (которое устарело), но и в производственных мощностях. Китай якобы делает целевые закупки в отраслях, чтобы иметь возможность оказывать давление на отдельные страны, отметил регулятор.

Ничем другим, как проплаченной шпиономанией это не назовёшь.

Самые технологичные отрасли ФРГ критично зависят от Китая

Между тем, по данным Федерального статистического управления Германии, торговый оборот между странами в прошлом году составил почти 250 млрд евро. Это делает Китай самым важным торговым партнером Германии — уже шестой год подряд. По данным Института немецкой экономики (IW), эта тенденция укрепляется: в первой половине этого года импорт из Китая снова увеличился почти вдвое.

Каждый третий автомобиль, сходящий с конвейера Mercedes, продается в Китае. В опросе, проведенном Институтом экономических исследований Лейбница при Мюнхенском университете, три четверти компаний автомобильной промышленности ФРГ заявили, что они зависят от китайских сырьевых товаров. Зависимость в электронной промышленности аналогична. А в фарминдустрии от китайских ингредиентов зависит больше, чем каждая вторая немецкая компания.

Особенно это касается поставок редкоземельных элементов, которые необходимы для ключевых технологий, таких как производство аккумуляторных батарей, компьютерных чипов и ветряных турбин. Китай располагает здесь крупнейшими в мире запасами сырья, фактически диктуя цену.

Куда Шольц вырулит с Китаем? В никуда

Но каждое немецкое СМИ сегодня кричит, что Шольц не туда рулит с Китаем. Что, как и в случае с Россией, надо будет расплачиваться за "зависимость".

Что же, следование в фарватере желаний США, нежелание обслуживать свою экономику и своё население, полностью дискредитирует правительство Олафа Шольца. Непонятно, зачем он едет в Пекин после провала сделок с китайскими партнёрами, вероятно, по инерции. В статье в FAZ Шольц обещает решить сложные вопросы. Их много у него: например, "подавление уйгуров" в Синьцзяне или угрозы Тайваню.

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Где они независимые немецкие политики?

Читайте по теме: Читатели Die Welt* раскритиковали главу МИД ФРГ за раздачу указаний Шольцу

Newsweek: Евросоюз стал главной угрозой для США

Митрахович: в Германии деиндустриализация уже сейчас

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему Германия – это американская колония?
Куратор: Любовь Степушова
Темы китай гамбург германия олаф шольц
Новости
Боец НМ ДНР со слезами о получении паспорта РФ: а многие не дождались пацаны
ВС РФ уничтожили ДОТа и САУ противника с помощью снарядов "Краснополь"
Военный обозреватель Литовкин о ситуации в Херсоне: Нет ударного кулака ВСУ
ВС Украины масштабно атаковали позиции ВС РФ на участке фронта Кременная-Сватово
The Times: Три человека убедили Путина начать СВО на Украине
Sohu: США поднимут белый флаг в экономическом конфликте с Россией
Рогов: закладок со взрывчаткой на освобождённых территориях РФ
Украинцы раскритиковали Зеленского за отказ ехать на G-20 из-за Путина
TAC: экс-помощник Рейгана назвал США главными "ядерными лицемерами"
Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне
Популярное
Силовые структуры
Леонков: появились признаки большого наступления ВС РФ на Украине до конца года

Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.

Леонков: появились признаки большого наступления ВС РФ на Украине до конца года
Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении
Силовые структуры
Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении
Мир. Новости мира
Байден заявил, что разговаривал с учёным, который умер до его рождения
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили польских наёмников в Харьковской области
Любовь Степушова После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Канадцы обвинили Блинкена в поставке оружия украинским националистам
Мир. Новости мира
Newsweek: оговорки Байдена "затмили" его выступление во Флориде
ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами "Искандер" командный пункт ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами "Искандер" командный пункт ВСУ
Последние материалы
ВС Украины масштабно атаковали позиции ВС РФ на участке фронта Кременная-Сватово
Sohu: США поднимут белый флаг в экономическом конфликте с Россией
Рогов: закладок со взрывчаткой на освобождённых территориях РФ
Украинцы раскритиковали Зеленского за отказ ехать на G-20 из-за Путина
TAC: экс-помощник Рейгана назвал США главными "ядерными лицемерами"
Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне
Кличко объяснил, что спасать киевлян от холода будут с помощью тепловых пушек
Микросхемы будущего: Скорость вместо миниатюрности
Ваджра: на Украину могут ввести два миллиона российских солдат
ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ вместе с польскими танками PT-91 возле Авдеевки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников