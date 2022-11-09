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Автор Инна Новикова

После выборов в конгресс республиканцы готовят разгром демократов

Мир » Северная Америка » США и Канада

Выборы в американский конгресс состоятся 8 ноября. Правда ли, что сразу после этого республиканцы готовят импичмент Байдену, в чём они его обвиняют, а также о том, как Илону Маску власти пригрозили тюрьмой, и о его реакции рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

После выборов в конгресс республиканцы готовят разгром демократов

— Владимир Сергеевич, 8 ноября состоятся выборы в американский конгресс. Говорят, что выиграют республиканцы. Как вы оцениваете последствия этого?

— В последние несколько дней республиканцы уже предвкушают победу и намечают приоритеты, которыми будет заниматься конгресс 118-го созыва. Пока доминирует внутриполитическая тематика.

Республиканцы готовят разгром демократической администрации. Они займутся расследованием и начнут, возможно, процесс импичмента.

Во-первых, будут расследоваться прегрешения Хантера Байдена и его папы:

  • незаконные схемы бизнеса,
  • нечестно нажитые доходы,
  • знаменитый ноутбук Хантера,
  • вся коррупционная составляющая этого семейства.

Во-вторых, расследование эмиграционного кризиса на американо-мексиканской границе, который принял размер стихийного бедствия. Потому что на американскую территорию проникло 1,5 миллиона человек, из них значительная часть уголовников, наркоманов, наркодельцов.

Мадуро, по сути, организовал караван преступников, которые томятся в венесуэльских тюрьмах. Их переправляют в Мексику, ближе к границе с США: давайте, пересекайте границу и живите в Штатах, у венесуэльского закона никаких претензий к вам нет.

В-третьих, выход из Афганистана, который администрация пытается замолчать с 1 сентября 2021 года. Республиканцы готовят настоящее расследование с проведением слушаний, повесткой. Это означает разгром всего силового блока. Потому что ещё в конце лета — начале осени прошлого года все ответственные были названы:

  • министр обороны Остин,
  • госсекретарь Блинкен,
  • советник по национальной безопасности Салливан,
  • руководство Госдепа,
  • руководство Минобороны,
  • генерал Милли, который организует войну НАТО на Украине.

Поскольку за Афганистан Байден никого не уволил, разгром силового блока может быть очень серьёзным.

Есть ещё пара проблем, в том числе злоупотребление властью министерством юстиции, то есть превращение минюста в карательный орган вместе ФБР. Тогда многие видные деятели, активисты Республиканской партии, придерживающиеся протрампистских позиций, получали повестки в суд, посадки в связи с событиями 6 января. Был организован либеральный террор на протяжении последних полутора лет, чтобы запугать всех. Например, Илон Маск. Стоило ему выступить с какой-то инициативой, заявить о возможном участии в политике, и сразу Маску пригрозили тюрьмой. Поэтому он быстро дал задний ход.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша выборы илон маск джо байден николас мадуро владимир васильев
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