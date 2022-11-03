Референдумы на новых территориях: украинский прецедент отнюдь не последний

На Западе считают, что референдумы о вхождении новых регионов в состав России незаконны. О фактах, подтверждающих легитимность голосования, и о новой международно-правовой доктрине России в отношении постсоветского пространства рассказала секретарь Объединённой коммунистической партии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

— Поговорим о юридических основаниях вхождения в состав Российской Федерации новых территорий. Ещё недавно в международном праве было два основополагающих принципа, которые между собой конкурировали:

право народа на национальное самоопределение;

принцип территориальной целостности.

О территориальной целостности говорят западные партнёры: якобы границы, которые установились в результате Второй мировой войны, меняться не могут. Но на практике эти границы перекраиваются произвольно.

Россия сначала признала независимость будущих субъектов. Это позволило заключить с ними необходимые международные договоры. Потом последовали четыре постановления Конституционного суда, по одному на каждый новый регион. Их одобрили Госдума и Совфед. Затем постановления подписал президент.

Россия действует на основе норм международного права. Аргументы Конституционного суда (КС) претендуют на новую международно-правовую доктрину России в отношении постсоветского пространства.

КС исходил из того, что произвольным решением советской власти Украинская ССР была в основном сформирована из русских земель.

Путин признаёт, что решение о распаде Советского Союза принималось не уполномоченными на то лидерами, результаты референдума 17 марта 1991 года были попраны: СССР ликвидировали вопреки воле народа.

Власти Украины целенаправленно препятствуют гражданам, которые считают себя русскими, сохранять национальную, языковую, религиозную, культурную идентичность, поощряют агрессивный национализм и антирусский неонацизм. Значит, население этих территорий может следовать принципу самоопределения народов.

Это статья 1, пункт 2 Устава ООН, на который ссылался Путин, когда обосновывал необходимость спецоперации и референдумов; а также статья 1, пункт 1 Международного пакта о гражданских и политических правах. Согласно Декларации от 24 октября 1970 года о принципах международного права, создание независимого государства и свободное присоединение к другому независимому государству рекомендуется в случае политики уничтожения, дискриминации. Поскольку гражданам, которые выступают за независимость от фашистской Украины, Киев угрожает расправой, то эти люди имеют право отделиться от одного государства и присоединиться к другому.

Примеры успешных сецессий:

Косово отделилось от Сербии;

Крым — от Украины;

Южный Судан — от Судана;

Эритрея — от Эфиопии в 1993 году;

Бангладеш — от Пакистана в 1971 году.

И сам Пакистан образовался в 1948 году путём распада Британской Индии на Индию и Пакистан.

Произвольным образом проведённые административные границы, которые не ощущались во времена СССР, но стали государственными границами после 1991 года, превратили русское население в республиках в дискриминируемое меньшинство. Только Белоруссия является счастливым исключением.

Россия чувствует ответственность за политико-правовое положение русских людей. Если они столкнутся с массовыми притеснениями, то получат право на внешнее самоопределение в виде сецессии. Думаю, украинский прецедент отнюдь не последний. В постановлении КС от 2 октября 2022 года "О конкуренции принципа территориальной целостности с принципами равноправия и самоопределения народов и правом на самооборону" к принципу самоопределения народов добавляется важнейшее право на самооборону. И необязательно эта доктрина будет распространяться только на республики бывшего СССР.

Примет ли международное сообщество новую доктрину России, зависит от успешности политического проекта, который Россия реализует на этих территориях, но прежде всего от успеха специальной военной операции.

Выход нескольких территорий из состава Украины и присоединение их к Российской Федерации — это не уникальный прецедент, а пример, который неоднократно происходил в истории, он зафиксирован международными документами. Инициатива этих территорий по вхождению в состав России абсолютно законна как с точки зрения внутренней легитимности для местного населения, так и с точки зрения внешней международно-правовой легитимности.

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