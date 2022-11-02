Архивы ЦРУ помалкивают: американцы не хотят рассказывать о Ноевом ковчеге на горе Арарат

Сегодня, когда всё чаще американские и европейские СМИ говорят об очередной мировой войне, имея в виду ядерный Армагеддон, впору обратиться за помощью к нашим предкам. А вернее, к книге Бытия "Ветхого завета". Там даётся подробный инструктаж строительства Ноева ковчега. Ведь сумел же ветхозаветный старец вместе со всем семейством и с "тварями по паре" спастись во времена Всемирного потопа.

В Книге подробно рассказывается о том, что ковчег делается из дерева гофер, его надо осмолить как внутри, так и снаружи. Длина ковчега — триста локтей, ширина — 50, а высота — 30. В переводе на русский: "гофер" — это дерево кипариса, размеры — 150 на 25 и 15 метров. Как отмечали военные моряки, потянет на хороший эсминец. А гора Арарат, где причалили "Ной и Ко", находится сейчас на востоке Турции. Её высота — более 5 тысяч метров.

Зачем ЦРУ засекретило Ноев ковчег

Именно изображения Ноева ковчега когда-то и засекретили очень "секретные" службы ЦРУ, которые обнаружили его на одной из скал Арарата. Здесь стоит отметить, что если у нас в основном секретят материалы по политическим мотивам, в США "секретят" всё. Даже то, что нормальному человеку и в голову не придёт.

Американские технологии уже позволили тамошним спецслужбам после окончания Второй мировой войны кататься через границы СССР на большой высоте.

Именно в далёком 1949 году и появилось секретное досье ЦРУ, которое состояло из пачки фотографий заснеженного Арарата, получившее название "Араратская аномалия". Видевшие фотографии, утверждали, что изображения под ковчег — это фантазии умалишённого. Тем не менее, ЦРУ засекретили это фото. А вот почему — это другой вопрос.

Отмечалось, что съёмка производилась американским самолётом-шпионом, который поднимался с территории Турции и снимал на территории Советского Союза военные базы. Во-вторых, кто-то в ЦРУ посчитал, что эти тёмные пятна на вершине горы и есть неопровержимое доказательство одной из историй "Ветхого завета". Разведывательные полёты происходили и дальше в течение десятка лет. Так что, фототехника улучшалась, крупнозернистые отпечатки уходили в прошлое, и теологи из спецслужб на фотографиях на одном из ледников всё чётче могли видеть остатки Ноева ковчега.

Открытие? Кому как. Но дать повод для религиозного и дипломатического скандала — тогда правительство США ещё такого не могло себе позволить. Хотя, ЦРУ и обещало рассекретить снимки Арарата, но так этого и не сделало. До сих пор.

Впрочем, через десятилетия был снят документальный фильм, но кроме предположений, доказательств представлено не было. Так что, тема о засекреченных фотографиях "Ветхого завета" перекочёвывала и перекочёвывает из поколения в поколение.

Вездесущие китайцы разглядели Ноев ковчег

Масла в огонь подлили вездесущие китайцы, которые заявили агентству "Франс-пресс", что нашли Ноев ковчег. По их утверждению, остатки "корабля" были обнаружены на высоте 4 тысячи метров на горе Арарат.

Углеводородный анализ показал, что материалы, из которых сделана находка, были произведены около 4800 лет назад. Китайцы уверены почти на все сто процентов, что речь идёт именно о ковчеге.

Свидетельство Уильяма Тодда, служившего в ВМС США и побывавшего в 1952 году в Турции, якобы является одним из наиболее убедительных доказательств местонахождения Ноева ковчега. Пилот утверждал, что, пролетая над горой, он обнаружил сооружение, которое посчитал ковчегом.

"Это была прямоугольная лодка. Около десяти метров сооружения торчали изо льда. Мы передали четыре или пять копий снимков всей нашей команде", — сказал тогда Тодд.

По его словам, он сделал фотографии лодки, однако все они недоступны вплоть до настоящего времени. В архиве Военно-морского фотографического научного центра в Вашингтоне заявили, что они "не смогли найти оригинальные негативы". Так что, и подтверждений словам Тодда нет.

Снимки Ноева ковчега, вероятно, можно отнести к так называемым "снимкам" мумифицированных инопланетян. Фото есть, но фальшивка это или дешёвая "наколка" для обывателя — так до сих пор и неизвестно. Зато бег за НЛО продолжается, но безрезультатно. Увы или нет, не нам решать. У нас и на Земле достаточно своих проблем.

И всё же, учёные доказали, что Потоп был. Всемирный ли, другой вопрос. Где-то в 5-тысячном году до нашей эры в районе Черноморского региона произошло катастрофическое наводнение. Вот и ещё одно доказательство мифической затонувшей Атлантиды. Но она ушла на дно, и пилоты США не смогли снять артефакты. Большое поле для словесных баталий.

Тем не менее, ЦРУ до сих пор не хочет светиться со своими шпионскими, на то время, безнаказанными полётами на большой высоте над Советским Союзом. Тем более, после уничтожения ракетой земля-воздух сверхвысотного самолёта-шпиона, пилотируемого пилотом США Гари Пауэрсом, над СССР 1 мая 1960 года тема Ноева ковчега пошла на спад.