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Автор Сергей Лебедев

За "террористов" хорошо платят, но ФБР отъелось и разленилось

Мир » Северная Америка » США и Канада

Будучи российским подданным, один из советских дипломатов вспоминал, как его "прессовали" крепкие мальчики с одинаковыми лицами и в одинаковых костюмах, когда он работал в Вашингтоне. Было это в прошлом веке. Сейчас вряд ли что изменилось, судя по нашим отношениям с Соединёнными Штатами.

За "террористов" хорошо платят, но ФБР отъелось и разленилось

Приходя домой, наш дипломат обращал внимание, что кое-что передвинуто, а в холодильнике пропала бутылка "Кока-колы". Вот и пришлось нашему сотруднику оставлять на кухонном столе записку:

"Здравствуйте. Если что-то будете пить, пожалуйста, убирайте за собой посуду".

Как он отмечал, ребята, которые его "вели", стали к нему "добрее": порядок дома не нарушали, а при встрече на улице — улыбались. Ребята были из американского Федерального бюро расследований.

От борьбы с мафией до джакузи с девочками

В первой половине прошлого века ФБР стало синонимом эффективности не только борьбы с криминалом, мафией, но и контрразведкой других стран. Чуть позже оно взяло на себя функции и политического сыска, став во главе компании "охоты на ведьм". В эту закрытую, на первый взгляд, организацию попадали только выпускники юридических школ. Почему-то в США тогда считали, что только юристы могут бороться со злом. Но и коррупция начинала проникать в эти ряды, пусть и в виде поборов из госбюджета.

Вот и пришло время, когда ФБР стало чаще попадать на заметку правительства, хотя обычно всё происходило наоборот. Накануне нового тысячелетия, после 30-летней деятельности, заместитель главы самого могущественного правоохранительного агентства США, а может быть и мира, Уильям Эспозито подал в отставку. Гроза убийц и мафии, которая любит рядиться на госуровне в "белых воротничков", попал под обвинение в том, что

"моральный дух внутри организации упал до самого низкого уровня за всю её историю".

Почему мы вспомнили эту историю? Да потому, что уже в 1990-х годах американские спецслужбы стали играть в "вашингтонские игры". А попросту, искать террористов там, где их нет и не предвидится. Но под графу "террористические угрозы" вбухивались из бюджета огромные деньги, которые шли отнюдь не на поиски мифической угрозы США, а в красивую и сытую жизнь сотрудников ФБР. Понятно, что и руководство себя не забывало. Джакузи с девочками и хорошей выпивкой не раз проскакивали в тамошней прессе.

Но кроме финансовых поборов с президента США (а сытость не всегда есть отражение хорошей работы) в ФБР начались проколы на рабочем уровне. В 1992 году в Айдахо снайпер ФБР убивает через закрытую дверь невооружённую женщину. Чуть позже ФБР допустило убийство руководителя местной религиозной секты Дэвида Кореша вместе с его адептами. Погибли более 80 человек.

А тут ещё полезли политические подставы, которые сегодня напоминают приход президента Байдена к власти. В ФБР когда-то слили в Белый дом информацию на 300 республиканцев. Плюсом к напряжённой ситуации вокруг ФБР в США послужила и информация об огульном обвинении некоего Ричарда Джуэлла в организации взрыва бомбы в Атланте во время Олимпийских игр. Оправдан.

"Мы потенциально самая опасная организация в мире"

Хотя и обвиняли некоторых руководителей ФБР за последние десятилетия в том, что они стали завсегдатаями коридоров власти и не выносят возражения подчинённых — под это обвинение можно подвести многих руководителей. А когда в ваше правление слишком много смертей — это повод призадуматься.

Тот же руководитель ФБР Луис Фри, размахивая сообщениями о последствиях взрывов в Оклахома-Сити (168 погибших), в которых обвинили, но не поймали, террористов, раздул штат ФБР и финансирование на порядок. В частности, в штате агентства появились 2 тысячи новых должностей. А количество активных агентов увеличилось до 11 тысяч. Заметим, что 24 новых отделения ФБР открылись и за рубежом. Постсоветская Россия не осталась в стороне. К тому же, у нас началось заигрывание с Интерполом, хотя никого с миллиардным состоянием нам так и не выдали. Может, это тоже "заслуга" ФБР.

Американские конгрессмены, а уж им-то хорошо известна связь "деньги-власть", были напуганы тем, что ФБР создавало империю, которая даже не снилась когда-то всемогущему Гуверу. Под крышей "терроризма" ФБР сумело пролоббировать изменения в законодательстве, получив возможность массовой прослушки, доступа к соцсетям и прочего.

В разных странах и в разное время к ФБР было и есть разное отношение. При, вроде бы, фривольном поведении и занятии ненадлежащим делом кумир подростков 1950–1960-х годов Элвис Пресли сам обратился в ФБР, предлагая свои услуги в роли "агента". Его "беспокоило" будущее подрастающего белого поколения Америки, хотя, по словам тогдашнего руководителя ФБР Гувера, он его и начал "растлевать, играя рок-н-ролл".

А английского певца и музыканта, бывшего "битла" Джона Леннона, ФБР прессовало по полной, вынеся вердикт, что он опасен для проживания в США. Вот и пришлось Леннону переквалифицироваться в домашнюю няньку, завязав со всеми своими играми в "революции".

Понимая важность своей работы и страх населения США перед ФБР, бывший директор агентства Луис Фри когда-то признался:

"Мы потенциально самая опасная организация в мире, если нас не подвергать тщательным проверкам".

Признался неслучайно. В мечтах ФБР было прибрать силовиков из секретной полиции по борьбе с наркотиками и по контролю за распространением алкоголя, табака и огнестрельного оружия. А для коррупции это — поле непаханое.

А о "компетенции" нынешней ожиревшей организации говорят недавний захват Капитолия в Вашингтоне и погромы в США, которые организовали "некие" чёрные террористы. Проспали и… проели.

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