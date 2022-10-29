"Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0

После утренней атаки беспилотников в Севастопольской бухте на Украине задумались о возможных ответных действиях российской стороны.

Ранним утром в субботу, 29 октября, в Севастопольской бухте были атакованы корабли российского Черноморского флота. В этой террористической атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Киевский режим своего авторства не скрывает. Более того, действия беспилотных аппаратов корректировали высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, в течение нескольких часов кружившие над Чёрным морем за пределами нашего воздушного пространства. Это, наверное, единственная причина, по которой они не были сбиты.

В ходе отражения атаки корабли и морская авиация уничтожили семь морских беспилотных аппаратов, по воздушным целям также отработала ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры не были повреждены, пострадавших среди гражданских лиц тоже нет. Минобороны позже сообщило, что незначительные повреждения получил морской тральщик "Иван Голубец". Спикер МО РФ Игорь Конашенков добавил ещё пару важных деталей:

подготовка данного теракта осуществлялась под руководством тех же британских специалистов, которые причастны к подрыву "Северных потоков", осуществлённому в конце сентября;

корабли, подвергшиеся атаке, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Доходит, как до жирафа

В стройном хоре украинской пропаганды, объявившем очередную "перемогу над клятыми оккупантами", внезапно раздались диссонирующие голоса. В частности, в некоторых украинских Telegram-каналах зазвучали неудобные вопросы:

"Что теперь в ответ прилетит по Украине, за атаку западными дронами по Севастополю?"

Авторы припомнили, что атака на Крымский мост обошлась Украине выведением из строя как минимум 30% её энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей. Из-за этого Украина, вопреки обещаниям президента Владимира Зеленского "обеспечить энергетическую безопасность Европы и независимость от российских энергоресурсов", вынуждена была не только прекратить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза и Молдавию, но и начать закупать электричество в Словакии.

Какова же будет цена сегодняшней безответственной атаки?

Во-первых, у России теперь более чем достаточно оснований выйти из так называемой "зерновой сделки". Её осуществление и так вызывает у российской стороны массу вопросов, поскольку вышедшие из украинских портов корабли с зерном в подавляющем большинстве идут куда угодно, но только не в голодающие страны Африки, под видом заботы о которых "международное сообщество" так настырно продавливало эту сделку.

Во-вторых, то, что Украина стала полигоном для испытаний различного рода вооружений в условиях реальных боевых действий, недавно было признано на самом высоком уровне. На днях министр обороны Алексей Резников с гордостью заявил об этом в интервью американскому рупору правящей Демократической партии Politico.

Такое положение дел очевидно устраивает и руководство Украины, и её "дорогих западных партнёров". Проблема только в том, что ответка прилетает не им, а украинскому народу — в виде ударов по энергосистеме и прочих неприятностей.

"Ещё есть риск, когда западное оружейное лобби проведёт все необходимые тесты, то просто свернёт или минимизирует военную поддержку Украины. Так как ежемесячно статья расходов на украинский кризис увеличивается, а КПД от украинского кризиса падает. Используют и выбросят по ненадобности", — отмечает тг-канал "Легитимный".

Вообще-то "западные партнёры" всегда так делают. И нет ни одной причины, по которой Украина должна стать исключением из этого правила. Жаль, что эти простые мысли приходят с опозданием и не в те украинские головы, которые они должны были бы посетить в первую очередь. Но тут уж ничего не поделаешь. Ждите ответа.

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