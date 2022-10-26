Послание Сунаку: "друзья" Украины во власти долго не удерживаются

Британия находится в состоянии политического и экономического хаоса. Новому премьеру Риши Сунаку, несмотря на его эмоции в западном тренде, не до "дружбы" с Украиной.

Сунак и Зеленский поговорили эмоционально: друзья до гроба

Третий премьер Британии от тори за год — Раши Сунак сделал первый международный звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому во вторник вечером. Он сказал ему, что поддержка Великобритании останется при его премьерстве "такой же сильной, как и ранее ", согласно информации МИД Британии.

Два лидера согласились с необходимостью "продолжать оказывать давление" на "варварский режим" (президента России Владимира) Путина посредством "продолжающихся экономических санкций".

Зеленский отметил, что пригласил Сунака посетить Украину, а премьер-министр Великобритании выразил надежду, что они "скоро увидятся лично".

Однако, это эмоции, высказанные на публику. Определённо в ближайшие несколько месяцев Сунак не сможет посетить Украину. Он просто подаст в отставку, если не справится с экономическими и политическими последствиями действий своих предшественников — Бориса Джонсона и Лиз Трасс. Оба они считались на Украине "друзьями".

Британия в хаосе

Вследствие поддержки экономических санкций против РФ, новоизбранный премьер Сунак столкнётся с самой высокой инфляцией за последние десятилетия, растущими затратами на обслуживание госдолга и неминуемой рецессией.

Ему также придётся решать непростую задачу по объединению партии тори, раздираемой разногласиями и распрями. При этом, оппозиция в парламенте призывает к всеобщим выборам и подчёркивает, что у Сунака нет прямого мандата от электората.

Экономический план его предшественницы Трасс состоял в снижении подоходного налога, особенно на богатых, замораживании цен на электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий, а также замораживании заработной платы и корпоративных налогов. После его обнародования стоимость государственных облигаций Великобритании рухнула, и в какой-то момент фунт стерлингов упал всего до 1,03 доллара.

Падение стоимости облигаций означало, что многие пенсионные фонды, владеющие этими активами на сумму около 1 трлн долларов, встали на грань краха. 28 сентября Банк Англии был вынужден отменить свою политику "количественного ужесточения" (чтобы снизить инфляцию) и начать массово покупать эти облигации (на 65 млрд фунтов стерлингов), чтобы избежать финансового краха фондов. Трасс на этом фоне ушла в отставку.

План Сунака — экономить на всём, и поменьше политики

Как пишет Politico, новый премьер-министр ещё не изложил свои планы по британскому бюджету, но он уже "подаёт сигналы" к ​​началу длительной программы сокращения расходов по всем статьям. Газета напоминает, что всё лето Сунак отказывался поддержать обещание Трасс увеличить оборонный бюджет до 3 процентов ВВП к 2030 году.

Источник, "близкий к украинскому правительству", посетовал Politico на то, что Сунак в беседе с Зеленским "практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону будет сокращен". То есть, и Украине в его рамках — тоже.

"Учитывая тот факт, что экономическая ситуация (Великобритании) настолько плоха, всем секторам (экономики), вероятно, придётся сыграть свою роль (в сокращении расходов)", — сказал Politico дипломат ЕС.

Газета также приводит мнения экспертов о том, что Сунак "не очень интересуется внешней политикой".

"Его интересуют экономика, финансы, способность Британии быть страной стартапов… и стабилизация рынков в трудные времена", — сказал один из экспертов.

Несомненно, если Сунак продолжит и дальше наступать на грабли популизма, как его предшественники, в том числе, наращивать помощь Украине, то с Англией произойдут метаморфозы к худшему, и он не удержится во власти. Всё бы ничего для него лично (он богат), но не для Британии, которая сейчас раздирается сепаратизмом на фоне прихода к власти в Европе (и в Северной Ирландии) правых националистов.

России надо подкинуть Сунаку забот

"Другом" Украины, идущим на любые траты, "чтобы Украина победила", Сунак точно не будет.

Скорее всего, он придёт к переговорам с Россией. Даже Трасс в апреле предлагала снять санкции с РФ, правда, взамен на прекращение огня и отступление на границы до 24 февраля. То есть, для тори очевидно, что санкции не остановили СВО ВС РФ, а продолжение этой политики чревато для экономики Британии сильными негативными последствиями.

России сейчас надо подкинуть забот Сунаку, чтобы он шёл в этом направлении. Таких решений может быть множество — от поддержки высоких цен на энергоносители всеми доступными способами до разрушения глобальных цепочек их поставок, что, впрочем, пока РФ ведёт СВО, Британия и сама делает с успехом.

Соглашение с ОПЕК+ о снижение квот на добычу нефти — тоже очень хороший шаг. По газу надо стремиться к созданию газового картеля. Хаб в Турции работает на эту идею.

Надо также:

поддерживать через фонды антиглобалистские партии в Великобритании, представленные национальными движениями в Англии, Шотландии, Северной Ирландии;

вести переговоры с пришедшими к власти в ЕС "Шведскими демократами " и "Братьями Италии", чтобы приводить их к сотрудничеству, аналогичному с Венгрией, и этим показывать, как отлично для населения этих стран дружить не с Украиной, а с РФ.

Наращивание мягкой силы даст результат, как и победа в СВО. В этом плане пораженческие слова Дмитрия Пескова, о том, что с Британией России при Сунаке не договориться — неуместны. Надо работать.

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