Споры о Второй мировой войне: на западе считают, что агрессию всегда можно оправдать

День Победы во Второй мировой войне мир празднует по-разному. Особенно сегодня. А некоторые его вообще не отмечают. Хотя, прошедшие десятилетия с той войны заставляют не только историков оглянуться назад, сделать выводы, обобщить уроки. Но даже не у всех участников той войны или их наследников это получается.

Например, в той же Японии, одной из главных стран, которая развязала мировую войну, потерпев сокрушительное поражение, до сих пор не могут без предвзятости разобраться: а что же тогда произошло. Там достаточно сил, которые предпочитают искажать исторические факты, оправдывая японскую агрессию. Действительно, "обоснования" японской агрессии, которая была направлена на "обеспечение спокойствия в Азии" и была "мерой самозащиты" — старая песня японского милитаризма. И здесь он не одинок.

"Ехать или не ехать" — канцлер Германии

Ещё в мае 1995 года, когда в Москве намечался юбилейный парад к 50-летию Победы СССР над фашистской Германией (позже стыдливо стали говорить и писать "со дня окончания Великой Отечественной войны") под вопросом стоял приезд канцлера Германии Коля. Он заранее сообщал, что не будет принимать участие в мероприятиях в память "о немецком поражении", как и в "праздновании победы" или в "военном помпезном параде". Тем более, что после развала СССР и воссоединении двух Германий, возобладала, конечно, точка зрения реваншизма историков Западной Германии: является ли для немцев май 1945 года днём "освобождения" или "поражения".

Тем не менее, постсоветская Россия всё ещё была в силе, опираясь на заслуги СССР. Да и присутствие на параде глав государств и правительств из 56 зарубежных стран, в том числе

генсека ООН Бутроса-Гали,

президента США Билла Клинтона,

премьер-министра Великобритании Джона Мейджора,

председателя КНР Цзян Цзэминя,

премьер-министра Канады Жана Кретьена и многих других,

заставляло канцлера Германии приехать в Москву. Неудобно.

Главное, что все лидеры стран НАТО знали, что надо делать. Подыгрывая тогдашнему руководству России, они вели свою политику дома, начиная собирать под знамёнами Североатлантического блока страны бывшего Варшавского договора. В этом, повторюсь, как и сегодня, они всегда были едины. Чем сильны и опасны.

Неслучайно тогда же французы и англичане провели свои праздничные мероприятия, по достоинству оценив "мирную роль Германии", которая превратилась из врага в друга. Особенно в ходе военных маневров. А главным застрельщиком, конечно, стала Великобритания, которая устроила праздничное шоу на берегах Темзы "50 лет мира в Европе".

Натовский меч в руках современных самураев

В последние годы лидеры стран НАТО не рвутся на Парад Победы. Повод всегда найдётся, чтобы, как можно больше, дискредитировать когда-то союзника, а теперь врага. А предлоги всегда найдутся. Если не Украина, то ещё что-нибудь. Хотя, сожжение антифашистов в Одессе украинскими неонацистами они приняли весьма благосклонно. Цель, как и у европейских политиков 1930-х годов, была очевидна: направить фашистский потенциал, выпестованный ими за тридцать лет на Украине, в сторону Москвы. И им это удалось, пока у нас годами искали "адекватный ответ".

В плане исторической памяти нас сегодня, конечно, больше роднит коммунистический Китай. Пекинская пресса уже обращала внимание на то, что "милитаристские силы" Японии до сих пор утверждают, что, мол, Токио развязал войну против России в 1904 году лишь за тем, чтобы изгнать русских с северо-востока Китая. Мол, царь проводил там политику колонизации. А позже война в Азии способствовала избавлению тамошних народностей от колониального господства белых.

Вероятно, американцы посмеиваются над такими заявлениями карманных "самураев", оккупировав 70 лет назад японские острова. Да и процесс деколонизации пошёл только после того, как от японцев очистили Азию.

Китай закономерно обвиняет злонамеренное искажение фактов прошлого в политике государства. В данном случае, речь идёт о Японии. Не отстаёт от них и Запад. Это и понятно, с кем поведёшься, от того и наберёшься.

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