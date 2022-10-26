Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Сергей Лебедев

Споры о Второй мировой войне: на западе считают, что агрессию всегда можно оправдать

Мир

День Победы во Второй мировой войне мир празднует по-разному. Особенно сегодня. А некоторые его вообще не отмечают. Хотя, прошедшие десятилетия с той войны заставляют не только историков оглянуться назад, сделать выводы, обобщить уроки. Но даже не у всех участников той войны или их наследников это получается.

Споры о Второй мировой войне: на западе считают, что агрессию всегда можно оправдать

Например, в той же Японии, одной из главных стран, которая развязала мировую войну, потерпев сокрушительное поражение, до сих пор не могут без предвзятости разобраться: а что же тогда произошло. Там достаточно сил, которые предпочитают искажать исторические факты, оправдывая японскую агрессию. Действительно, "обоснования" японской агрессии, которая была направлена на "обеспечение спокойствия в Азии" и была "мерой самозащиты" — старая песня японского милитаризма. И здесь он не одинок.

"Ехать или не ехать" — канцлер Германии

Ещё в мае 1995 года, когда в Москве намечался юбилейный парад к 50-летию Победы СССР над фашистской Германией (позже стыдливо стали говорить и писать "со дня окончания Великой Отечественной войны") под вопросом стоял приезд канцлера Германии Коля. Он заранее сообщал, что не будет принимать участие в мероприятиях в память "о немецком поражении", как и в "праздновании победы" или в "военном помпезном параде". Тем более, что после развала СССР и воссоединении двух Германий, возобладала, конечно, точка зрения реваншизма историков Западной Германии: является ли для немцев май 1945 года днём "освобождения" или "поражения".

Тем не менее, постсоветская Россия всё ещё была в силе, опираясь на заслуги СССР. Да и присутствие на параде глав государств и правительств из 56 зарубежных стран, в том числе

  • генсека ООН Бутроса-Гали,
  • президента США Билла Клинтона,
  • премьер-министра Великобритании Джона Мейджора,
  • председателя КНР Цзян Цзэминя,
  • премьер-министра Канады Жана Кретьена и многих других,

заставляло канцлера Германии приехать в Москву. Неудобно.

Главное, что все лидеры стран НАТО знали, что надо делать. Подыгрывая тогдашнему руководству России, они вели свою политику дома, начиная собирать под знамёнами Североатлантического блока страны бывшего Варшавского договора. В этом, повторюсь, как и сегодня, они всегда были едины. Чем сильны и опасны.

Неслучайно тогда же французы и англичане провели свои праздничные мероприятия, по достоинству оценив "мирную роль Германии", которая превратилась из врага в друга. Особенно в ходе военных маневров. А главным застрельщиком, конечно, стала Великобритания, которая устроила праздничное шоу на берегах Темзы "50 лет мира в Европе".

Натовский меч в руках современных самураев 

В последние годы лидеры стран НАТО не рвутся на Парад Победы. Повод всегда найдётся, чтобы, как можно больше, дискредитировать когда-то союзника, а теперь врага. А предлоги всегда найдутся. Если не Украина, то ещё что-нибудь. Хотя, сожжение антифашистов в Одессе украинскими неонацистами они приняли весьма благосклонно. Цель, как и у европейских политиков 1930-х годов, была очевидна: направить фашистский потенциал, выпестованный ими за тридцать лет на Украине, в сторону Москвы. И им это удалось, пока у нас годами искали "адекватный ответ".

В плане исторической памяти нас сегодня, конечно, больше роднит коммунистический Китай. Пекинская пресса уже обращала внимание на то, что "милитаристские силы" Японии до сих пор утверждают, что, мол, Токио развязал войну против России в 1904 году лишь за тем, чтобы изгнать русских с северо-востока Китая. Мол, царь проводил там политику колонизации. А позже война в Азии способствовала избавлению тамошних народностей от колониального господства белых.

Вероятно, американцы посмеиваются над такими заявлениями карманных "самураев", оккупировав 70 лет назад японские острова. Да и процесс деколонизации пошёл только после того, как от японцев очистили Азию.

Китай закономерно обвиняет злонамеренное искажение фактов прошлого в политике государства. В данном случае, речь идёт о Японии. Не отстаёт от них и Запад. Это и понятно, с кем поведёшься, от того и наберёшься.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В чём ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА Второй мировой войны?
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша ссср война китай европа россия япония германия великобритания вторая мировая война
Новости
MWM: новый фронт на границе с Белоруссией изменит ситуацию на Украине
Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза во второй половине дня
Коц: Киев бросает силы на Запорожское направление, желая вернуть Азовское море
Неонацистка из ВСУ высоко оценила навыки российских мобилизованных
Подоляка: Путин может закончить СВО к весне, игра вдолгую не входит в его планы
Путин не поздравил нового премьера Великобритании Сунака
МО: ВС России уничтожили более 70 солдат ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Стремоусов: нацисты Украины используют местных жителей для ударов по населению
Министр обороны Украины Резников объяснил провал кампании ВСУ дождями
В Херсоне слышны взрывы впервые за несколько дней тишины
Популярное
Шоу-бизнес
Зыгарь* вышел замуж за Щербака в Португалии

Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.

Зыгарь* вышел замуж за Щербака в Португалии
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске
Мир. Новости мира
В Румынии начались массовые митинги против военной помощи Киеву
Силовые структуры
МВД ЛНР: армия РФ нанесла сокрушительный удар по ВСУ в районе Кременной
Сергей Лебедев Споры о Второй мировой войне: на западе считают, что агрессию всегда можно оправдать Сергей Лебедев Людмила Черткова Украина превратила ВСУ в "зомби-армию": прут на убой Людмила Черткова Саид Гафуров Татарская опера спасёт Россию от культурного забвения Саид Гафуров
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
Силовые структуры
Военкор Сладков допустил готовность ВС РФ закатать Украину в асфальт у Херсона
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Силовые структуры
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Последние материалы
В Херсоне слышны взрывы впервые за несколько дней тишины
Минобороны РФ: армия Украины потеряла на Купянском направлении более 160 человек
Мирошник: новые резервы РФ помогут нанести тотальный удар по киевскому режиму
Росгвардия задержала корректировщика ВС Украины в Херсонской области
Foreign Policy: Россия вербует афганских коммандос через Иран
Военные Белоруссии ВСУ: на вызовы и провокации ответим без промедления
Минобороны: ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ в Херсонской области и ЛНР
"Совет двадцати семи" с Ватиканом готовят для России ядерную провокацию
IDNES: запасы оружия в Европе истощились — на Украину больше нечего поставлять
Верку Сердючку привлекут к ответственности за исполнение русской песни во Львове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников