Зеленский пообещал Японии освобождение "северных территорий"

В столице Хорватии Загребе проходит парламентский саммит так называемой Крымской платформы.

Эта "платформа" была придумана в Киеве пару лет назад с пропагандистскими целями. Никакой практической пользы от неё нет. Но надуть информационный пузырь можно. А Зеленскому и компании более и не нужно.

Так вот, в видеообращении к нынешнему саммиту Владимир Зеленский поделился грандиозными стратегическими замыслами. Похоже, он уже видит себя в истории как "Владимир Отвоеватель".

Он сообщил участникам саммита, что "после деоккупации Украины настанет черёд Приднестровья, Абхазии и "северных территорий" Японии" (так в Токио называют южные Курильские острова — Прим. ред.).

По словам Зеленского, после выхода на "наши законные государственные границы" — и в Крым в том числе — Киеву потребуется опыт участников Крымской платформы: "политический, юридический, экономический, социальный, инфраструктурный".

"Чтобы вернуть Крыму полноценную жизнь после лет оккупации, а людям в Крыму — справедливость, наше сотрудничество должно сохраняться на максимуме и после восстановления нашей территориальной целостности. Должен сделать этот наш формат — формат Крымской платформы — стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены, от Приднестровья и Абхазии до северных территорий", — цитируем Зеленского по telegram-каналу украинского издания "Страна".

Чей именно опыт потребуется Зеленскому, понять довольно сложно.

Так называемыми "северными территориями" в Киеве озаботились в начале октября, когда сначала Верховная рада приняла постановление о поддержке позиции Японии по вопросу принадлежности южных Курильских островов, а затем Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Он тогда сообщил, что Украина подтвердила своё уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии. И призвал всех в мире принять подобные решения.

Впрочем, в мире это обращение Зеленского проигнорировали. Да и в самой Японии не сказать, чтобы обрадовались поддержке из Киева. Например, депутат верхней палаты японского парламента от Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки назвал указ Зеленского "медвежьей услугой".

По его словам, "на этот раз Украина якобы демонстрирует свою поддержку Японии, но это не может иметь никакого влияния на международном уровне". Депутат подчеркнул, что вопрос Япония и Россия должны решать исключительно на двусторонней основе, а сам указ только провоцирует Москву.

Стоит отметить, что ранее бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно консультировался с Мунэо Судзуки по вопросам, связанным с Россией. Так что, депутат отлично разбирается в теме. Есть основания полагать, что и нынешнее заявление Зеленского вряд ли в Токио будет встречено с восторгом.