Не плюй в колодец: Зеленскому в Израиле указали на его место антисемита

Израильтяне не понимают, почему антисемитская Украина, которая всегда голосовала за антиизраильские резолюции в ООН, настырно и агрессивно добивается поставок оружия.

Зеленский наступил Израилю на "любимую мозоль"

Владимир Зеленский выступил он-лайн в воскресенье перед израильской аудиторией на "Конференции за демократию", организованной газетой "Гаарец".

Президент Украины заявил, что "иранская помощь дронами", которую получает Россия, представляет собой "экзистенциальную угрозу", и что Израиль "боится Кремля" и поэтому не отвечает на просьбы Украины предоставить ей ЗРК.

"Не время ли вашему государству выбрать — с кем вы? Или с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор?", — задал вопрос Зеленский участникам конференции.

Зеленский намекнул также, что Россия за поставки БПЛА (что не признают Россия и Иран), хочет "вовсе не деньги, а российское содействие иранской ядерной программе". Это, конечно, тот "любимый мозоль", на которой можно бесконечно и с успехом наступать израильтянам.

Это не первое агрессивное выступление Зеленского для Израиля. В марте, выступая перед кнессетом, он возмутился:

"Почему мы не можем получить от вас оружие? Почему Израиль не ввел серьезные санкции против России?"

Президент Украины провел сравнение Холокоста со спецоперацией РФ на Украине по размеру причинённых бедствий.

Зачем плевать в колодец, из которого потом будете пить?

На это депутат кнессета Шломо Караи заявил, что такие сравнения недопустимы.

"И президент Украины, который десятки раз голосовал против нас в ООН, тоже последний, кто может нам проповедовать", — добавил депутат.

Вероятно, имеются ввиду резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН о том, что Израиль должен прекратить свою поселенческую деятельность в Палестине. В 2016 году Тель-Авив даже отменил визит тогдашнего премьера Владимира Гройсмана по этой причине.

Нынешний нажим Киева на Израиль случился после атак БПЛА "Герань-2", которые начиная с 10 октября, разрушают энергосистему Украины.

Киевский режим пытается неустанно добиться поставок израильского оружия, в частности системы ПВО "Железный купол". Однако глава Минобороны Израиля Бени Ганц подтвердил в беседе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, что его страна не будет поставлять Киеву оружие.

В министерстве обороны отметили, что Ганц указал на "оперативные ограничения", с которыми сталкивается Израиль.

Израиль находится в опасном районе рядом с ВС РФ в Сирии

Эти ограничения отлично объяснил в эфире "Радио НВ" посол на Украине Михаэль Бродский. Он указал, что Израиль не является членом НАТО и на него не распространяется его защита.

Так как "сегодня Ближний Восток не самый спокойный регион", то "Израиль действует, не выходя за те красные линии, которые могут привести к ухудшению ситуации в области безопасности, а в перспективе могут привести к войне, гибели мирных граждан, гибели израильских солдат", сказал посол. "На это ни одно израильское правительство не пойдёт", — заявил Бродский.

Он подчеркнул также, что "Россия играет важную роль в регионе, особенно после 2015-го года, "когда появился российский контингент практически на наших границах в Сирии". Израиль обязан считаться с этим фактором в своей ближневосточной политике, указал Бродский.

Также посол сослался на "очень большую еврейскую общину" в РФ — порядка 600 тысяч человек, благополучие которой надо принимать во внимание, "когда мы принимаем те или иные решения в отношении России".

Антисемитская Украина не имеет права требовать что-либо у Израиля

В израильском сегменте соцетей, обсуждая нажим Киева на Израиль, указывают, что Украина всегда была антисемитской по отношению к евреям, а во время Холокоста "украинцы убили 1 600 000 евреев".

"Украина увековечивает память преступников, убивавших евреев, на банкнотах в памятниках. Украина всегда десятки раз голосовала против Израиля в ООН и ни разу — "за". Подумайте дважды, прежде чем пускать в Израиль принципиально антисемитских нееврейских украинских беженцев, это будет катастрофой для страны и плачем для многих поколений", — говорится в одном из роликов на YouTube.

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