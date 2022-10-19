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Автор Сергей Лебедев

Иран более 40 лет противостоит США и чувствует себя неплохо

Мир » Азия » Центразия

Иран — могучая страна. И не верьте тому, кто говорит обратное. Хотя бы потому, что за десятилетия американских санкций и санкций стран Запада он успешно развивается экономически, население растёт. А иранские камикадзе-беспилотники "Шахиды" уже сделали себе рекламу в ходе СВО на Украине, переплюнув по эффективности даже хвалёные турецкие "Байрактары".

Иран более 40 лет противостоит США и чувствует себя неплохо

Тем не менее, война США вкупе с "непризнанным" штатом Израилем против Ирана продолжается, хоть это и не выгодно ни Америке, ни Ирану. США сумели за последние десятилетия разворошить на Ближнем Востоке всё, до чего у Вашингтона дотянулись руки.

Шахматы — не футбол

Бодание США с Ираком насчитывает больше 40 лет, с тех пор, как в Иране произошла "исламская революция" и был свергнут проамериканский шах. Американцы ничего не смогли поделать с пришедшими к власти аятоллами, угробив для начала свой спецназ, который должен был освободить захваченный "исламскими революционерами" персонал штатовского посольства.

Были и потом уколы, как экономические, так и военные против Ирана, но это были именно лишь уколы. Более успешно действовала только израильская разведка, умудряясь отстреливать иранских учёных на самой территории врага. Но Иран до сих пор остаётся для Вашингтона бельмом на глазу, с которым сладить не получается.

Западная пресса давно упрекала всех американских президентов за негибкость и твердолобость. Особенно после развала СССР, с которым кое-как, но радикальные аятоллы сумели наладить отношения. Но вот Тегеран американцы уже много лет обвиняют во всех смертных грехах. Забавно, что все свои грехи они, как обычно, перекладывают на врага. А проще говоря — врут. А здесь и ближневосточное урегулирование, и создание собственного ядерного оружия, и поддержка терроризма. Всё то, чем за последние полвека знаменита внешняя политика США.

Неслучайно спортивный функционер из Вашингтона Джон Маркс, который в своё время пытался наладить культурные и спортивные отношения между двумя странами, говорил:

"Американцы, действуя как футболисты на поле, рвутся прямо напролом. Иранцы же поступают как шахматисты, выбирают обходные пути, обдумывают партию на двенадцать ходов вперёд".

Вообще, за последние полвека многие говорят об отсутствии мозгового вещества у американских политиков, которые не понимают, что они не у себя в стране. Если в своё время американские борцы могли свободно приехать в Тегеран на соревнования, то иранских борцов в США долго держали в аэропорту Чикаго. А потом ещё и сняли отпечатки пальцев, как у подозреваемых в терроризме. О каком налаживании добрососедства можно говорить.

"Все контакты с США вредны и бесполезны"

Несмотря на то, что иранская экономика во многом зависит от экспорта нефти, сегодня она является и экспортёром той же чёрной икры из Каспия, которую у нас в постсоветской России умудрились уничтожить.

Иран является одной из наиболее богатых стран Азии — 18-я в мире по объёму национального производства (забавно, что это по данным ЦРУ) и крупнейшая среди государств Западной Азии, Ближнего Востока и ОПЕК. Иран по объёму ВВП является крупнейшей экономикой в исламском мире после Турции. И это несмотря на продолжающиеся санкции США и других стран НАТО против Тегерана.

Когда-то госсек США Киссинджер утверждал, что у Ирана и США много общих стратегических интересов. Но, вероятно, говорил одно, а вспоминал шахский режим, который, по большому счёту, проводил американскую политику. Хотя, и это тоже в стиле европейской западной политики: "мавр сделал своё дело", шаху было отказано в политическом убежище как в США, так и в Великобритании.

Сегодняшний Иран — не шахский. Он исламский, сильный, уверенный. И он знает себе цену. В пику Вашингтону когда-то верховный лидер Ирана Али Хаменеи, несмотря на все попытки заигрывания Запада с Ираном, утверждал, что США — "великий угнетатель мира". По его словам, все контакты с США вредны и бесполезны. Кроме того, он также отмечал, что любые переговоры с Вашингтоном — это даже хуже, чем установление каких либо отношений.

Это, конечно, крутые высказывания, идущие вразрез с дипломатическими реверансами, но последние потуги США и НАТО подложить под себя весь мир заставляют задуматься над словами иранского лидера. Может быть, он был прав.

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Как Иран продолжает “умывать” американцев на Ближнем востоке
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато ссср иран нефть ислам израиль
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