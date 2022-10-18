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Автор Любовь Степушова

Мы — якорь стабильности: Иран ответил на обвинения в поставках БПЛА в Россию

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Запад не имеет ни морального, ни юридического права обвинять Иран в поставках беспилотников в РФ.

Мы — якорь стабильности: Иран ответил на обвинения в поставках БПЛА в Россию

Запад угрожает Ирану новыми санкциями

Париж заявил, что поставка Ираном беспилотников (БПЛА) в Россию нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, которая одобрила ядерное соглашение с Ираном от 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана).

В ней упоминались иранские вооружения, которые попадут под эмбарго до октября 2023 года — это баллистические ракеты, которые могут доставлять ядерное оружие. В резолюции также говорилось о снятии любого другого оружейного эмбарго в отношении Ирана 18 октября 2020 года.

То есть, дроны, в любом случае, выходят из-под санкций.

Тем не менее, к Франции в обвинениях на этой неделе присоединились США, Германия, Швейцария и ряд других стран.

Соглашение с Ираном не имеет обязательной силы

МИД Ирана неоднократно подчёркивал, что СВДП и резолюция 2231 сегодня не имеют обязательной силы, так как в 2018 году президент США Дональд Трамп вывел свою страну из СВПД и начал восстановление санкций в отношении Ирана. В ответ Тегеран также вышел из сделки и стал сокращать обязательства по ядерной программе.

Возобновление переговоров при Джо Байдене и новом руководстве ЕС ни к чему не привело, так как Иран требует снятия санкций, которые полагались по договору и были отменены США в одностороннем порядке.

Тем временем, как вышедший из сделки Вашингтон вообще не имеет права угрожать Ирану санкциями, как это сделал во вторник официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Это было подтверждено в 2020 году на совещании участников СВПД.

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Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канаани назвал поведение Парижа "непоследовательным", потому что нельзя делить терроризм на "хороший и плохой", осуждая "беспорядки" и "забастовки" во Франции, но приветствуя их в Иране.

Пресс-секретарь МИД Ирана также поставил на место Берлин, заявив, что поджог иранской школы в Гамбурге в четверг показал неспособность обеспечить безопасность "иранских дипломатических представительств".

"Есть горькая ирония в том, что страны, которые экспортируют оружие на миллионы долларов одной из воюющих сторон, начали пропагандистскую войну против Ирана", — отметил он.

Канаани назвал Иран "якорем стабильности" в регионе, где Афганистан, Ирак и Сирия, "впали в хаос и подверглись терроризму и иностранной агрессиии" и подчеркнул, что новые санкции ЕС приведут к "ответной реакции" со стороны Ирана.

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Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, заявил в Люксембурге, что Европа будет искать "конкретные доказательства" сообщений о том, что Россия использовала беспилотники Shahed-136 в последние недели.

The Washington Post в воскресенье поддержала заявления Украины об участии Ирана в поставках, сославшись на анонимность официальных лиц США и "союзников".

The Washington Post процитировала данные разведки, в которых утверждается, что иранская военная промышленность готовит первую партию ракет (земля-земля) Fateh-110 и Zolfagher для передачи РФ.

Российские специалисты утверждают, что Россия получила от Тегерана технологии (что не запрещено никакими резолюциями) и, возможно, давно наладила собственное производство "Гераней", а также готовится к выпуску новых модификаций этих БПЛА с повышенной маневренностью и более мощной боевой частью.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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