На примере Косово видна трагедия многонационального государства

Когда-то в 1804 году сербы писали в Москву: "Мы останемся верны России, пока в ней будет православие. Мы не признаём никакой формы зависимости от вас, но в случае войны готовы драться за неё до последней капли крови". Но где сейчас сербы, и в частности, колыбель сербской государственности — Косово.

Когда пришлый сосед отбирает у тебя дом

На примере Косово можно спрогнозировать со 100-процентной вероятностью, как могут развиваться события в подобных условиях. Когда титуальная нация деградирует (по разным причинам), центральная власть слаба, а тут ещё и недоброжелатели из-за рубежа подкладывают дровишек в виде оружия и наёмников в огонь раздираемой гражданской войной страны.

Когда-то в Косово было множество старинных православных храмов, монастырей и могил святых. Сегодня косовские албанцы многие архитектурные памятники христианской культуры разрушили. Вообще, Косово — колыбель сербской нации, стал по прихоти истории, многострадальным краем. Пять веков турецкого владычества, конец которому пришёл, по сути, в новое время — в 1913 году.

О Косово мы можем прочитать ещё в ранних средневековых летописях, именно здесь зарождалось первое сербское царство. Но грянула гражданская война в Югославии, раздуваемая странами НАТО, и сербы потянулись из Косово. Учитывая, что и в экономическом плане этот район не отличался благополучием даже в годы правления Тито.

Конечно, можно обвинять во всём тогдашние власти Югославии, как это делал глава православной церкви в Косово епископ Артемий, называя "деструктивной" политику Белграда. Он приводил в пример область Краину, населённую сербами, которые, по его словам, "реинтегрировались", в Хорватию. А последняя, как известно, отличается католическим радикализмом. Наследие Австрии.

Когда-то Тито готов был передать Косово Албании при условии, что Албания станет республикой в составе федеративной Югославии. Демонстрируя эту готовность, он переселил из Косова в другие республики Югославии 200 тысяч сербов, а всем албанцам, которых война так или иначе занесла в Югославию, разрешил поселиться в Косове.

В 1968 году албанцы-косовары устраивают волнения, в результате которых им разрешено использовать флаг Албании в качестве флага автономии. Сербы опять начинают массово покидать край. С 1974 года Косово признаётся не только автономией в составе Сербии, но и субъектом федерации наравне с ней.

Но, конечно, не сербы были во всём виноваты.

Уже с началом войны в Югославии имамы в мечетях Косово постепенно начинают призывать к военным действиям албанцев-мусульман, которые уже преобладали по численности в крае. Всё чаще речь шла о "священной войне". Всё больше молодежи начинает проповедовать исламский радикализм, который экспортируется из-за рубежа. Из соседней Албании идёт поток оружия для "Освободительной армии Косово". Как и инструкторов из НАТО.

Сербов любили обвинять и обвиняют в гонениях на косовское албанское "большинство". Но если сравнить армейские операции турецких войск против курдов, жестоких и кровавых, то разгоны югославской полицией албанских националистов в своё время были просто верхом гуманности.

"Миротворцы" устанавливают свой миропорядок

Итог этой "гуманности" всем известен. Косово стало независимым мусульманским государством, которое, конечно же, признали США и другие страны НАТО. Турция, само собой, тоже — не зря же пять веков отдавала сербских ребятишек в янычары. А недавно с новомусульманской страной установил дипотношения и Израиль. Последнему, конечно, всё равно, кому впаривать своё оружие. Киев тому пример.

По крайне мере, в Сербии, которая сегодня является полным изгоем в Европе, Национальный совет цыган не признал независимость Косова. Хорошо сказано:

"Цыгане никогда не признают независимость Косово и Метохии и никогда не предадут своё государство — Сербию".

Отмечая, что цыгане и далее остаются излюбленной мишенью нападений албанских экстремистов, лидеры Национального совета заявили, что в ходе мандата миссии ООН свыше 85 процентов цыган были вынуждены покинуть свои дома и бежать из Косова в результате террора и целенаправленного преследования со стороны временных албанских институтов власти.

А пока, в мире и на территории бывшей Югославии правят "миротворцы" НАТО, установившие свой миропорядок. Чем больше стран, больше религий на маленьком пятачке, тем проще править. А если заартачатся когда-нибудь албанцы в Косово, резонно считают "миротворцы", мы туда завезём эскимосов с Аляски. А у них будет своя "священная война".

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