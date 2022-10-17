Олег Царёв: главное условие выживания России — наступление на фронтах СВО

России, чтобы выжить, надо наступать на фронте. В случае успеха можно будет выстраивать новые отношения с украинцами, появятся союзники по оружию и нужные законы о национализации в Думе.

Об этом заявил политик Олег Царёв в программе "Точка зрения" телеканала Pravda.Ru.

Гражданскую войну на территории Украины надо выигрывать

Олег Царёв считает, что, помимо ударов по энергосистеме Украины, необходимо было с самого начала СВО наносить удары по её транспортной инфраструктуре и по дата-центрам, которые отвечают за "весь Интернет" .

По словам политика, вопросы "вражеской пропаганды тоже очень важны", так как "сейчас с нами воюют те, кто поддерживали русский мир в 2014 году".

"Чем активнее будут вестись военные действия, чем активнее мы будем наступать, тем быстрее закончится эта гражданская война", — сказал Олег Царёв.

По его мнению, ситуация дошла до того, что "либо мы их, либо они нас". Он пояснил это по такому примеру, как драка у мальчиков во дворе.

"У ребят конфликт дошёл до драки. Пока в этой драке не будет понятно, кто из них победил, не будет возможности дальше выстраивать отношения во дворе. Так и здесь нужен победитель, тогда дальше будут развиваться отношения с украинским народом. И в этой драке нам надо выигрывать. Если мы проиграем — России не будет", — подчеркнул Олег Царёв.

Ситуация на фронте складывается в пользу России

Политик уверен, что на фронте сейчас ситуация улучшается в пользу РФ — резко меняется настроение, так как стабилизируется фронт, и налаживается снабжение.

По его словам, через две недели можно будет в этом убедиться, и потом, "если всё будет идти так, как оно идёт, можно будет наступать".

В войне с Западом у РФ стоит задача выжить

План минимум на международной арене — выжить, так как у России нет военных союзников в битве со всем Западом, продолжил Олег Царёв.

Мало того, Казахстан и Азербайджан, согласно вскрываемым фактам, поставляют советское вооружение через фирмы-прокладки на Украину.

"В такой обстановке мы не сможем выжить, если мы будем сдавать территории. И чем активнее мы будем наступать, тем больше у нас будет союзников", — вновь указал Олег Царёв.

Из тех, кого можно активнее привлекать к союзническим отношениям, это КНДР, у которой есть передовые вооружения и которая готова сражаться с мировым злом — США, добавил он.

"Пообещайте корейцам, что потом они смогут завести тысяч 300-400 человек — небольшой корейский контингент, который потом останется и будет восстанавливать разрушенную Украину", — сказал политик.

С олигархами в Кремле так и не разобрались

Говоря о раскачивании РФ изнутри ("похоронки придут" и так далее), Олег Царёв отметил, что чрезвычайно важно демонстрировать единство власти и людей, чтобы, условно говоря, "похоронки приходили всем одинаково".

"Тогда люди поймут, люди примут, когда мы все вместе" — сказал Олег Царёв.

Однако, в этом очень много ошибок, отметил политик. Вплоть до того, что имеются факты, говорящие о том, что российские олигархи, имеющие активы и предприятия на территории Российской Федерации, выделяют деньги Украине ради того, чтобы не попасть под санкции.

По словам Олега Царёва, нужна национализация имущества олигархов тех стран, которые РФ враждебны. В Крыму поднимался этот вопрос, но в Госдуме отметили, что национализация — это неконституционно.

"В Ялте центральный и единственный кинотеатр принадлежит Арсению Яценюку. Он недавно получил разрешение на строительство, увеличил площадь кинотеатра в три раза, процветает, а забрать мы не можем. Почему законопроект, который был подготовлен для голосования в Государственной Думе, развернули? Потому что слово "национализация" настолько испугало ряд товарищей, которые находятся у нас в Российской Федерации, что они даже национализацию для предателей и врагов России не пропустили", — подчеркнул политик.

Смотрите эфир программы "Точка зрения" с Олегом Царёвым.

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