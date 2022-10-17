Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Олег Царёв: главное условие выживания России — наступление на фронтах СВО

Мир » Бывший СССР » Украина

России, чтобы выжить, надо наступать на фронте. В случае успеха можно будет выстраивать новые отношения с украинцами, появятся союзники по оружию и нужные законы о национализации в Думе.

Олег Царёв: главное условие выживания России — наступление на фронтах СВО

Об этом заявил политик Олег Царёв в программе "Точка зрения" телеканала Pravda.Ru.

Гражданскую войну на территории Украины надо выигрывать

Олег Царёв считает, что, помимо ударов по энергосистеме Украины, необходимо было с самого начала СВО наносить удары по её транспортной инфраструктуре и по дата-центрам, которые отвечают за "весь Интернет" .

По словам политика, вопросы "вражеской пропаганды тоже очень важны", так как "сейчас с нами воюют те, кто поддерживали русский мир в 2014 году".

"Чем активнее будут вестись военные действия, чем активнее мы будем наступать, тем быстрее закончится эта гражданская война", — сказал Олег Царёв.

По его мнению, ситуация дошла до того, что "либо мы их, либо они нас". Он пояснил это по такому примеру, как драка у мальчиков во дворе.

"У ребят конфликт дошёл до драки. Пока в этой драке не будет понятно, кто из них победил, не будет возможности дальше выстраивать отношения во дворе. Так и здесь нужен победитель, тогда дальше будут развиваться отношения с украинским народом. И в этой драке нам надо выигрывать. Если мы проиграем — России не будет", — подчеркнул Олег Царёв.

Ситуация на фронте складывается в пользу России

Политик уверен, что на фронте сейчас ситуация улучшается в пользу РФ — резко меняется настроение, так как стабилизируется фронт, и налаживается снабжение.

По его словам, через две недели можно будет в этом убедиться, и потом, "если всё будет идти так, как оно идёт, можно будет наступать".

В войне с Западом у РФ стоит задача выжить

План минимум на международной арене — выжить, так как у России нет военных союзников в битве со всем Западом, продолжил Олег Царёв.

Мало того, Казахстан и Азербайджан, согласно вскрываемым фактам, поставляют советское вооружение через фирмы-прокладки на Украину.

"В такой обстановке мы не сможем выжить, если мы будем сдавать территории. И чем активнее мы будем наступать, тем больше у нас будет союзников", — вновь указал Олег Царёв.

Из тех, кого можно активнее привлекать к союзническим отношениям, это КНДР, у которой есть передовые вооружения и которая готова сражаться с мировым злом — США, добавил он.

"Пообещайте корейцам, что потом они смогут завести тысяч 300-400 человек — небольшой корейский контингент, который потом останется и будет восстанавливать разрушенную Украину", — сказал политик.

С олигархами в Кремле так и не разобрались

Говоря о раскачивании РФ изнутри ("похоронки придут" и так далее), Олег Царёв отметил, что чрезвычайно важно демонстрировать единство власти и людей, чтобы, условно говоря, "похоронки приходили всем одинаково".

"Тогда люди поймут, люди примут, когда мы все вместе" — сказал Олег Царёв.

Однако, в этом очень много ошибок, отметил политик. Вплоть до того, что имеются факты, говорящие о том, что российские олигархи, имеющие активы и предприятия на территории Российской Федерации, выделяют деньги Украине ради того, чтобы не попасть под санкции.

По словам Олега Царёва, нужна национализация имущества олигархов тех стран, которые РФ враждебны. В Крыму поднимался этот вопрос, но в Госдуме отметили, что национализация — это неконституционно.

"В Ялте центральный и единственный кинотеатр принадлежит Арсению Яценюку. Он недавно получил разрешение на строительство, увеличил площадь кинотеатра в три раза, процветает, а забрать мы не можем. Почему законопроект, который был подготовлен для голосования в Государственной Думе, развернули? Потому что слово "национализация" настолько испугало ряд товарищей, которые находятся у нас в Российской Федерации, что они даже национализацию для предателей и врагов России не пропустили", — подчеркнул политик.

Смотрите эфир программы "Точка зрения" с Олегом Царёвым.

Читайте по теме: Минные поля, тоннели, "Пересвет": Кнутов рассказал, что обеспечит перелом в СВО

Путин вернулся к интенсивному уничтожению энергосистемы Украины

Дефолт США — это цель "большого крестового похода" России

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Главная задача России — наступать на фронтах СВО
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Новости
Кеосаян: сбежавших от мобилизации ожидают "сюрпризы" после возвращения в Россию
ЕС введёт "жёсткие" санкции против Ирана, если поставка дронов РФ будет доказана
Министр обороны Украины заявил о фактическом вступлении страны в НАТО
Леонков сообщил, что Украина создаст беспилотник, долетающий до Москвы
ВСУ бросили силы в наступление в направлении городов Берислав и Лисичанск
Ямбург высмеял нападки РКС на классическую литературу: "Запретим Чиполлино"
Российские беспилотники "научились" уничтожать контрбатарейные РЛС ВСУ
Пушилин: "Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110"
Белорусские войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства
Глава Минобороны Украины: Киев готовится получить первые ЗРК NASAMS
Популярное
Силовые структуры
ВС России разбили колонну натовских броневиков ВСУ на Херсонском направлении

Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.

ВС России разбили колонну натовских броневиков ВСУ на Херсонском направлении
Истребители МиГ-29 и Су-27 ВВСУ бьют по Белгороду ракетами AGM-88 HARM из США
Силовые структуры
Истребители МиГ-29 и Су-27 ВВСУ бьют по Белгороду ракетами AGM-88 HARM из США
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили колонну австралийских броневиков Bushmaster PMV ВСУ в зоне СВО
Силовые структуры
Тактика мобильных отрядов при наступлении ВСУ на Херсон вызвала крупные потери
Сергей Лебедев Американцы подставили курдских повстанцев, но СССР помог Ираку спастись Сергей Лебедев Любовь Степушова Путин вернулся к интенсивному уничтожению энергосистемы Украины Любовь Степушова Людмила Черткова "Образец власти и контроля": популярность идей Путина на Западе растёт Людмила Черткова
Силовые структуры
Украина готовит новый удар по Крымскому мосту после начала ремонта переправы
Силовые структуры
Шарий предрёк масштабный удар по Украине после наступления ВСУ на Херсон
Washington Post: поставки "букетов" из Ирана в РФ набирают обороты
Силовые структуры
Washington Post: поставки "букетов" из Ирана в РФ набирают обороты
Последние материалы
Олег Царёв: главное условие выживания России — наступление на фронтах СВО
Российские беспилотники "научились" уничтожать контрбатарейные РЛС ВСУ
Пушилин: "Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110"
Белорусские войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства
Глава Минобороны Украины: Киев готовится получить первые ЗРК NASAMS
Сотрудники полиции Запорожской области обнаружили тайник с оружием в Мелитополе
Глава Винницкой ОВА Борзов заявил о ракетном ударе по критической инфраструктуре
Судзуки заявил, что Украине следует прекратить боевые действия в рамках СВО
Baijiahao: Индия разозлила Запад, открыто поддержав Россию
ДТЭК Энерго: нанесён удар по одной из тепловых электростанций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников