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Автор Ольга Лебедева

Тайвань опомнился: война с Китаем — плохая идея

Мир » Азия » Дальний Восток

В последние годы отношения между Китаем и его "отколовшейся" островной провинцией Тайвань значительно ухудшились, а сейчас и вовсе эскалация так стремительно набирает обороты, что, кажется, вот-вот может выйти из-под контроля.

Тайвань опомнился: война с Китаем — плохая идея

С 2020 года, когда нынешний президент Цай Инвэнь была избрана на второй срок, её жёсткая риторика и укрепление военных связей с США несколько раз едва не привели к вооружённому столкновению с Пекином.

И это при том, что на протяжении десятилетий материковый Китай пытался договариваться с правительством в Тайбэе выстроить с ним экономическое сотрудничество, которое принесло бы значительную пользу Тайваню, сделав его важнейшим связующим звеном между западными экономиками и Китаем.

Провокатор не дремлет

Сохранение статус-кво между Пекином и Тайбэем не отвечает интересам политических элит в Вашингтоне. Американские чиновники и политики зачастили с визитами на остров, лоббируя военные сделки и обещая поставки оружия.

Более того, воинствующая империалистическая талассократия обязалась "защищать Тайвань". Сам президент США Джо Байден заявлял об этом по меньшей мере четыре раза.

Напряжённость достигла точки кипения во время скандального визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй. В то время практически не было слышно голосов разума, призывающих к миру, ни в США, ни в Тайбэе.

Что-то изменилось

Президент Тайваня Цай Инвэнь неделю назад вдруг заявила, что она "исключает вооружённую конфронтацию с Китаем", добавив, что правительство в Тайбэе "готово сотрудничать с Коммунистической партией Китая (КПК) для достижения взаимоприемлемого соглашения".

Во время обращения к народу она сказала, буквально, следующее:

"Я хочу ясно дать понять пекинским властям, что вооружённая конфронтация абсолютно неприемлема для наших двух сторон.

Только уважая приверженность тайваньского народа нашему суверенитету, демократии и свободе, можно заложить основу для возобновления конструктивного взаимодействия через Тайваньский пролив".

Это заявление в значительной степени соответствует тому, что сам Китай предлагал годами.

В интересах Пекина решить тайваньский вопрос мирным путём, восстановив суверенитет Китая в этом регионе максимально безболезненным способом. Азиатский гигант видит в народе Тайваня своих собственных граждан и не хочет вооружённой конфронтации.

Однако, у воинственной державы по другую сторону Тихого океана, привыкшей получать желаемое, развязывая войны и ведя их на чужих территориях чужими руками, другие планы.

Подталкивая Тайбэй к вооружённому конфликту с Пекином, США пытаются дестабилизировать Китай и обуздать беспрецедентный рост его экономики и влияния.

Впрочем, похоже на то, что с Тайбэем отлаженный сценарий где-то дал сбой. Во всяком случае, власти острова, наконец, продемонстрировали готовность к "конструктивному диалогу".

Тайвань не хочет стать второй Украиной?

Президент Цай заявила, что Тайвань готов вести переговоры с Китаем, чтобы "восстановить мир и стабильность в Тайваньском проливе". Единственное условие, на котором она настаивала — сохранение "свободы и демократии тайваньского народа".

В своей речи Цай Инвэнь говорила о том, что Тайвань продолжит укреплять свой военный потенциал. Но всё равно совершенно ясно, что это не изменит баланс сил в Тайваньском проливе, где военное доминирование Китая не вызывает сомнений:

  • с третьими по величине ВВС в мире и одним из крупнейших и самых мощных военно-морских флотов на планете успех Пекина в случае столкновения с вооружёнными силами Тайваня почти гарантирован;
  • случись "заваруха", Китай использует баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, против которых противовоздушная и противоракетная оборона Тайваня не выстоит;
  • Пекин устроит морскую блокаду (после визита Пелоси он примерно показал, как это будет), и правительство в Тайбэе не устоит.

Похоже, что в Тайбэе это понимают. Как понимают и то, что США и их государства-сателлиты не ввяжутся в прямое противостояние с Пекином, обладающим ядерным оружием. Понимают то, чего не поняли до сих пор власти Украины. И потому на острове захотели переговоров с материком.

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Только факты: вот для чего Америке ВСЕГДА нужен враг
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай армия оружие тайвань цай инвэнь
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