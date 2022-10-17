Путин вернулся к интенсивному уничтожению энергосистемы Украины

Удары ВКС РФ "Геранями" утром 17 октября по диспетчерскому центру "Укрэнерго" в Киеве опровергают пророчества о победе "партии мира" в Кремле.

Запад уничтожил усилия "партии мира" в Кремле

"Партия мира" пытается убедить президента Владимира Путина в том, что остановкой ударов по инфраструктуре Украины нужно помочь Дональду Трампу выиграть выборы в конгресс 8 ноября. Якобы после этого станут возможными переговоры о выходе США из украинского конфликта и заключении мира на условиях Кремля.

В этом же контексте в СМИ ведутся разговоры о том, что зерновая сделка с ООН не будет остановлена, чтобы сохранить переговорное окно, которое вот-вот наступит.

Однако, центр принятия решений в Вашингтоне опрокидывает все попытки "партии мира" в России перевести дело в переговорный процесс. Речь идёт об отмашке киевскому режиму на массовые бомбёжки Белгорода и о возмутительных заявлениях чиновницы ООН о виагре для стимулирования якобы насильников в ВС РФ.

Если и были компромиссные подходы к Путину, то эти месседжи их обнулили.

Необходимо помнить, что в отношении РФ на Западе есть консенсус — её надо уничтожить, а какие-либо реверансы в сторону России вызваны только внутренней борьбой за власть.

И похвально, что Верховный Главнокомандующий отказался от своего недавно озвученного посыла об отсутствии необходимости продолжать (пока) интенсивные обстрелы энергосистемы Украины.

Уничтожена главная диспетчерская энергосистемы Украины

Утром 17 октября удары по энергосистеме Украины интенсифицировались. Главный удар пришёлся по Киеву, где было 5-6 волн поражения. Уничтожено здание "Укрэнерго", где находилось центральное диспетчерское управление всей энергосистемой Украины. Пострадал также район ж/д вокзала, который расположен рядом с районной ТЭЦ №3. Ранее 10 октября в Киеве была поражена Киевская ТЭС и две районных ТЭЦ — Голосеевская и Днепровская, №5 и №6.

Также сегодня были атакованы энергосистемы в Сумской и Днепропетровской областях.

Удары наносились БПЛА "Герань-2", которые безуспешно пыталась сбить тероборона стрелковым способом. Система ПВО не сработала.

Кремль не хочет вогнать Украину в "каменный век"

Российские специалисты критиковали тот факт, что уничтожение энергосистемы Украины, в основном, ведётся через магистральную сеть 330 КВт, которая легко восстанавливается и взаимозаменяема, и указывали на то, что есть необходимость воздействовать на сети 750 КВт как на стратегические элементы передачи мощности между различными регионами Украины.

Однако, несмотря на восстановление электроснабжения в наиболее пострадавших 10 октября западных областях Украины, передающие мощности энергосистемы 750 КВт в результате ударов оказались сильно снижены. Об этом говорят следующие факты :

на Украине отказались от экспорта электроэнергии в страны ЕС и Молдавию,

везде присутствуют веерные отключения;

идут призывы экономить электроэнергию, кстати, Киевская область экономила, по данным за неделю, всего 7%, как сказал Владимир Зеленский.

Очевидно, что руководство в Москве не ставит задачу вогнать Украину в "каменный век", как хотят представители "партии войны".

Долговременный план Москвы имеет два пункта

У Москвы совсем другой план — долговременный.

1. Так как восстанавливать систему передачи электроэнергии 750 КВт долго и дорого, это говорит о планах Кремля присутствовать на Украине после смены режима в Киеве.

Поэтому уничтожили "Укрэнерго", чтобы затруднить лишь маневрирование оставшимися мощностями. Их будет оставлено Украине ровно столько, чтобы едва хватало для нужд населения. На промышленность и, тем более, экспорт электроэнергии мощностей не будет.

Надо ещё учесть изношенность местных распределительных сетей. По данным Минэнергетики Украины, только утверждённые нормативы потерь достигают 20-30%, а всего изношены более 70% энерго- и теплосетей. В холодный период года любая авария может стать критической не просто для отдельных городов, но и для целых регионов. Но это уже зона ответственности Киева.

Ещё последствия — это отключение Интернета и, соответственно, госуслуг.

2. План предусматривает также нанесение максимального финансового и экономического ущерба Западу. В сентябре Украина получила в 2 раза меньше денег от своих покровителей, чем в августе, а ей нужно 5-6 млрд долларов ежемесячно, чтобы покрывать дефицит бюджета.

США выдвинули ЕС претензии в недостаточном финансировании киевского режима. Брюссель отмахивается данными о беженцах, которые опять потянулись в ЕС, и которых надо содержать.

Если альянс Запад-Украина не одумается и будет продолжать войну "до поражения Путина", то критических атак на инфраструктуру Украины будет больше, при этом, передаваемые Западом около десятка установок ПВО не смогут решить проблему "закрытия неба".

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