"Образец власти и контроля": популярность идей Путина на Западе растёт

Политические лидеры от Италии до Бразилии и Соединённых Штатов всё чаще вторят президенту России Владимиру Путину, идеи которого кажутся им привлекательными.

Тридцатого сентября в своей речи, посвящённой воссоединению Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик с Россией по итогам референдумов, Владимир Путин отметил несколько важных моментов.

В частности, он заявил, что мир вступил в эпоху революционных преобразований, имеющих фундаментальный характер. Слом западной гегемонии необратим, поскольку в мире уже формируются новые центры развития.

А навязываемый Западом "порядок, основанный на правилах", есть ни что иное, как сплошной обман и двойные стандарты, поскольку эти правила меняются в любой момент, когда это выгодно Западу.

Кроме того, российский лидер выступил против идеи "третьего пола", назвав её "извращением, частью полного отрицания человека и ниспровержения веры и традиционных ценностей".

"Хотя президента России Владимира Путина трудно назвать поборником демократии, его речь показалась бы знакомой — и, по мнению многих людей, привлекательной — в демократических странах от Соединённых Штатов до большей части Европы. Его речь перекликалась с риторикой дружественных России политиков правого толка во многих демократических странах", — отмечает по этому поводу журналист Марк Фишер в своей статье для The Washington Post.

В качестве примера журналист приводит результаты внеочередных парламентских выборов в Италии, где большинство голосов получила правоцентристская партия "Братья Италии", возглавляемая Джорджей Мелони. Подразумевается, что именно она станет премьер-министром.

Также заставляют задуматься проходящие в октябре в Бразилии выборы президента, где во второй тур вышли лидер Либеральной партии Жаир Болсонару и бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, выдвинутый социалистической коалицией "Бразильская федерация надежды". Второй тур состоится 30 октября, но, кто бы ни победил, политика Бразилии по отношению к России вряд ли изменится: оба кандидата известны своими конструктивными отношениями с Владимиром Путиным. И это далеко не единственные страны в мире, которые предпочитают в последнее время придерживаться "политики сильного", пишет автор статьи.

Тоска по "сильному плечу"

Глобализация, политическая поляризация, рост социальных сетей и падение доверия к основным институтам заставили многих людей чувствовать себя преданными своими правительствами, оторванными от своей карьеры и одинокими в своих сообществах. Результатом стало аналогичное стремление к националистическим решениям в стране за страной и растущая связь между крайне правыми автократами в этих местах, делает вывод Фишер.

"Тенденция, которую мы наблюдаем, отражает разочарование во всём мире в том, что демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров. В стране за страной распространяется идея, что нам нужны сильные лидеры, которые добиваются цели. И это не только в политике: мы видим повышение роли технических руководителей, таких как Илон Маск, которые выполняют свою работу в качестве решателей проблем", — прокомментировал эту ситуацию Николас Гвоздев, профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США.

В Соединённых Штатах, если и есть что-то, в чём действующий президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп согласны, так это существование того, что Байден называет "битвой за душу этой нации”. Эти два человека очень по-разному формулируют природу этой борьбы. Для Байдена угрозой является авторитаризм; для Трампа это социализм и внутренние проблемы страны как "слабеющей нации". Но поляризация, которую представляют эти два политика, является разрушительным фактом. Она отражает разногласия, которые побуждают другие крупные демократии по всему миру поддерживать популистских правых лидеров, которые обещают возвращение к порядку, традиционным ценностям и сосредоточению внимания на разочарованиях трудящихся, иллюстрирует замечания профессора журналист.

"У каждой страны есть свои причины, по которым авторитаризм становится привлекательным, своё собственное неравенство или расовая напряжённость. Но во всех этих странах есть подтверждение, где крайне правые лидеры могут указать на Путина как на образец власти и контроля", — резюмирует Кэтлин Фридл, историк из Университета Джона Хопкинса, изучающая консервативные институты.

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