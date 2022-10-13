Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Европа не захотела по желанию США погибать в ядерном Армагеддоне

Мир

Европа дистанцировалась от желания Джо Байдена устроить "ядерный Армагеддон".

Европа не захотела по желанию США погибать в ядерном Армагеддоне

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и президент Франции Эмманюэль Макрон одновременно отвергли ядерный ответ НАТО на возможное применение РФ ядерного тактического оружия на Украине. Возможность широко обсуждается на Западе с совершенно неправильным посылом, что Россия якобы загнана в угол доблестными наступающими ВСУ и может применить ядерную бомбу, как оружие последней надежды.

Макрон: "Не будите спящего медведя"

"Будет ли тактический удар России рассматриваться Францией как ядерное нападение?" — спросили Эмманюэля Макрона на France2 12 октября.

"Сегодня это не наша доктрина", — сказал президент Франции.

По его словам, чтобы избежать "любой эскалации конфликта", Франция должна продолжать "помогать Украине сопротивляться и строить мир", а также не допускать "распространения конфликта географически или вертикально, то есть с помощью химического или ядерного оружия".

"Есть простое правило: у нас есть доктрина, она ясна: сдерживание (ядерное, — прим. ред.). Она работает, но, чем меньше мы об этом говорим, чем меньше пропагандируем угрозу, тем больше доверия к нам", — заключил Макрон, полагая, что об этом говорят "слишком много людей" .

Боррель пообещал неядерный ответ на ядерную атаку

Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит, но с использованием неядерных вооружений.

"Ядерная атака будет иметь ответ. Не ядерный ответ, а такой мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена", — предупредил Боррель.

Он также признал, что НАТО не сдержало своих обещаний продвижения на восток, но это якобы не оправдывает "агрессию" России. Он подчеркнул, что Европа переживает "серьёзный момент" в истории, когда 27 стран должны продемонстрировать своё "единство" и "всеобщую твердость".

Европа не хочет умирать в ядерном Армагеддоне Байдена

Вероятно, это ответы американскому президенту Джо Байдену, который сейчас критикуется в западных СМИ за то, что предсказал в ближайшее время "ядерный Армагеддон".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США на возможный ядерный удар РФ среагируют таким образом, который будет иметь "катастрофические последствия" для России.

В Европе начали понимать, что США не только разоряют "союзников" экономически, но и решили воевать с РФ до последнего европейца. Поэтому, пока не поздно, надо дистанцироваться от их желаний.

У России же есть обычное мощное оружие, которое было продемонстрировано 10 октября ударами ВКС, чтобы добиться своих целей на Украине, но пусть боятся.

Читайте по теме: Генерал Гурулёв о сроках СВО: за два месяца РФ может закрыть тему Украины

Раздавим: РФ предупредила Молдавию о невмешательстве в конфликт на Украине

Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Главная задача России — наступать на фронтах СВО
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша евросоюз джо байден жозеп боррель ядерное оружие эммануэль макрон
Новости
"Одноклассники" разработали конструктор чат-ботов для блогеров и бизнесменов
Военная прокуратура спасла от частичной мобилизации больного жителя Удмуртии
ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Белгородской области
Пушилин: в освобождении ДНР наступает переломный момент
79 депутатов ПАСЕ проголосовали за признание РФ террористическим режимом
Руденко: ВСУ обеспечены зимней формой на 13% — "мясо должно быть замороженным"
Перенджиев призвал российских парламентариев контролировать ход мобилизации
Пушилин: Запад снабжает Украину большим количеством устаревшего оружия
Госдеп США подтвердил уничтожение наёмника Дейна Партриджа на Луганщине
Кедми заявил о боязни НАТО вступать в открытое противостояние с РФ
Популярное
Силовые структуры
Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области

Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Иранский дрон-камикадзе "Герань-2" ВС РФ заставил упасть МиГ-29 ВВС ВСУ
Силовые структуры
Генерал Гурулёв о сроках СВО: за два месяца РФ может закрыть тему Украины
Людмила Черткова The Economist: Европа впадает в рецессию, а Россия из неё выходит Людмила Черткова Любовь Степушова Раздавим: РФ предупредила Молдавию о невмешательстве в конфликт на Украине Любовь Степушова Ольга Лебедева Война Запада "до последнего украинца" привела к опосредованным "ответкам" Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Раскрыт секрет видеообращений Зеленского: благословенный хромакей
Силовые структуры
Министр обороны Британии: Путин только что обнаружил, что РФ не сверхдержава
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Силовые структуры
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Последние материалы
Руденко: ВСУ обеспечены зимней формой на 13% — "мясо должно быть замороженным"
Перенджиев призвал российских парламентариев контролировать ход мобилизации
Пушилин: Запад снабжает Украину большим количеством устаревшего оружия
Европа не захотела по желанию США погибать в ядерном Армагеддоне
Госдеп США подтвердил уничтожение наёмника Дейна Партриджа на Луганщине
Кедми заявил о боязни НАТО вступать в открытое противостояние с РФ
Упавший на льду пермяк отсудил у районной администрации 250 тысяч рублей
Руденко: "украинцы, скажите спасибо за сегодняшний ракетный обстрел Зеленскому"
Командующий ВСУ в Донбассе о брате из Крыма: поступлю с ним, "как с оккупантом"
Bloomberg: Вашингтон забеспокоился из-за ответа России на "потолок" цен на нефть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников