Европа не захотела по желанию США погибать в ядерном Армагеддоне

Европа дистанцировалась от желания Джо Байдена устроить "ядерный Армагеддон".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и президент Франции Эмманюэль Макрон одновременно отвергли ядерный ответ НАТО на возможное применение РФ ядерного тактического оружия на Украине. Возможность широко обсуждается на Западе с совершенно неправильным посылом, что Россия якобы загнана в угол доблестными наступающими ВСУ и может применить ядерную бомбу, как оружие последней надежды.

Макрон: "Не будите спящего медведя"

"Будет ли тактический удар России рассматриваться Францией как ядерное нападение?" — спросили Эмманюэля Макрона на France2 12 октября. "Сегодня это не наша доктрина", — сказал президент Франции.

По его словам, чтобы избежать "любой эскалации конфликта", Франция должна продолжать "помогать Украине сопротивляться и строить мир", а также не допускать "распространения конфликта географически или вертикально, то есть с помощью химического или ядерного оружия".

"Есть простое правило: у нас есть доктрина, она ясна: сдерживание (ядерное, — прим. ред.). Она работает, но, чем меньше мы об этом говорим, чем меньше пропагандируем угрозу, тем больше доверия к нам", — заключил Макрон, полагая, что об этом говорят "слишком много людей" .

Боррель пообещал неядерный ответ на ядерную атаку

Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит, но с использованием неядерных вооружений.

"Ядерная атака будет иметь ответ. Не ядерный ответ, а такой мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена", — предупредил Боррель.

Он также признал, что НАТО не сдержало своих обещаний продвижения на восток, но это якобы не оправдывает "агрессию" России. Он подчеркнул, что Европа переживает "серьёзный момент" в истории, когда 27 стран должны продемонстрировать своё "единство" и "всеобщую твердость".

Европа не хочет умирать в ядерном Армагеддоне Байдена

Вероятно, это ответы американскому президенту Джо Байдену, который сейчас критикуется в западных СМИ за то, что предсказал в ближайшее время "ядерный Армагеддон".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США на возможный ядерный удар РФ среагируют таким образом, который будет иметь "катастрофические последствия" для России.

В Европе начали понимать, что США не только разоряют "союзников" экономически, но и решили воевать с РФ до последнего европейца. Поэтому, пока не поздно, надо дистанцироваться от их желаний.

У России же есть обычное мощное оружие, которое было продемонстрировано 10 октября ударами ВКС, чтобы добиться своих целей на Украине, но пусть боятся.

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